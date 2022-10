José Santiago Healy: México, hacia un régimen militarizado

Sin lugar a dudas el tema de la militarización de México ha sido el más polémico y discutido en los círculos políticos del país durante las últimas semanas.

Como no sucedía en cincuenta años, México se perfila hacia la instauración de un gobierno de izquierda autoritario que podría terminar en una nueva dictadura de un partido dominado por una sola persona.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2018, López Obrador se ha dedicado a desmantelar programas y proyectos de gobierno que no le simpatizan y sin ser sustituidos por otros más eficientes.

Al mismo tiempo ha dejado en manos del Ejército y de la Marina proyectos y actividades públicas, haciendo a un lado al gobierno civil y a la sociedad mexicana.

Tal es el caso del aeropuerto de Texcoco, que estaba destinado a convertirse en el “hub aéreo” más importante de América Latina. Sustituyó el magno proyecto por un aeropuerto de segundo nivel de nombre Felipe Ángeles, cuya construcción y manejo entregó al Ejército, a más de seis meses de su apertura la terminal aérea opera un promedio de 50 vuelos diarios, contra 900 del de la Ciudad de México.

Lo mismo sucedió con infinidad de actividades –actualmente las fuerzas armadas controlan alrededor de 246— que en el pasado eran manejadas por autoridades civiles, como es el caso de las aduanas, la distribución de medicinas, programas sociales y recientemente la operación de la Guardia Nacional.

En marzo de 2019 creó la Guardia Nacional bajo la promesa de que esta institución de seguridad pública sería comandada por civiles; no obstante, tres años después lanzó una iniciativa de ley para ceder el control operativo y administrativo de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para reforzar la militarización de México, el Senado dio luz verde el pasado 4 de octubre a la reforma constitucional que extiende la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028 y días después fue aprobada en la Cámara de Diputados.

A pesar de los supuestos esfuerzos del régimen, la violencia en México cubre cada vez más regiones al tiempo que el poder del narco se incrementa en prácticamente todas las actividades de la vida nacional.

En casi cuatro años se han registrado más de 120 mil homicidios dolosos contra los 157,158 de la administración de Peña Nieto y los 121,613 de Felipe Calderón.

El gobierno morenista presume una reducción del 9.1 por ciento de homicidios dolosos en el último año, sin embargo es tan alto su número que López Obrador no se escapará de implantar un nuevo récord de asesinatos al concluir su administración en octubre del 2024.

Así las cosas, todo indica que mientras avanza el tiempo, menores son los resultados del gobierno morenista que pretendía transformar al país y a la sociedad mexicana.

Es cierto: existen más apoyos para los sectores desprotegidos, se gobierna con cierta austeridad y el peso mexicano se mantiene estable a pesar de las tormentas económicas; pero estos logros no son suficientes.

Sin embargo, el quinto año está a la vuelta de la esquina y es cuando aflora el descontento hacia el presidente en turno, en este caso López Obrador sufrirá sin duda una recaída en su nivel de popularidad, pero aun así su partido Morena parece tener la fuerza suficiente para refrendar su triunfo en la elección presidencial de 2024.

De ahí que el mandatario mexicano está preparando el terreno para colocar a un sucesor a modo.

Para ello es clave la alianza que ha forjado con el Ejército y la Marina, a quienes ha otorgado innumerables concesiones, incluyendo contratos de construcción, de distribución de medicamentos y, como ya se mencionó, la administración de la Guardia Nacional.

Según información obtenida por el hackeo a los archivos digitales de la secretaría de Defensa Nacional, López Obrador fundará una aerolínea comercial para ser manejada por el Ejército Mexicano.

Con la habilidad que le caracteriza en el manejo de su imagen política, López Obrador no necesitará destrozar el sagrado artículo constitucional mexicano de la no reelección, simplemente mantendrá el mando a través de incondicionales, siempre y cuando la economía del país no le estalle en las manos antes de las elecciones de 2024.— Hermosillo, Sonora.

jhealy1957@gmail.com

Periodista