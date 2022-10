Catón: De política y cosas peores

Humo de pajas son los escritores que escriben para los escritores. Los que perduran son los que escriben para la gente.

Aquí muchos poetas de suplementos culturales caerán en el olvido —cayeron ya, o ya van cayendo—, y a Jaime Sabines lo seguirán leyendo las muchachas y muchachos amorosos, e igual lo leeremos siempre quienes hemos tenido una tía como la tía Chofi.

Víctor Hugo dijo esto: “El arte es la región de los iguales, y la obra maestra es igual a la obra maestra”.

¿Quién es mejor, Shakespeare o Cervantes? ¿Tolstoi o Dostoievski? ¿Dickens o Balzac?

No se les puede comparar. Son incomparables.

Toda esta perorata, que se sale de mi usual palabrería, me sirve para pedirle al secretario de Gobernación, precandidato presidencial que se sabotea a sí mismo, que no compare Nuevo León con Tabasco, ni exalte las virtudes de una región a costa de otra, pues cada parte de nuestra República, tan grande, tan diversa, tiene sus propias cualidades y características, y no es posible decir cuál es mejor que otra.

En todos los estados del país he estado, y de todos puedo hacer cumplido elogio, pues todos tienen excelencias de las cuales ufanarse.

Desde luego cada viejito alaba su bordoncito, y yo hago el encomio de Coahuila y de Saltillo con particular vehemencia, pero cada mexicano hace lo mismo con su solar nativo.

No ande amarrando navajas el encargado de la política interior de México. Su tarea es arreglar problemas, no causarlos; calmar las aguas, no agitarlas; conciliar, no dividir.

Para eso de provocar desuniones está el Caudillo, su señor.— Saltillo, Coahuila.