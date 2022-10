Ernesto Guerra de la Peña: ¿Ser o solo parecer?

Hoy día la estrategia digital juega un papel fundamental en el escenario político. Parafraseando la famosa expresión “en política quien no se mueve no sale en la foto”, se puede decir que quien no sabe hacer un plan de comunicación en redes sociales no aparece en la próxima boleta.

Sin embargo, para cumplir con este plan no solo se requiere contar con una fanpage, tener muchos likes, hacer la coreografía tendencia en TikTok, convertirse en influencer, o encontrar el mejor ángulo para subir una foto viendo el béisbol en el “Kukulcán”.

Se necesita saber cómo aprovechar mejor estas herramientas digitales para lograr visibilidad, cercanía e interacción con el público objetivo.

En muchas ocasiones, los asesores cometen distintos errores al momento de involucrar a las y los actores políticos en las redes sociales. Uno de ellos es la falta de congruencia entre lo que comunican y el perfil que quieren posicionar. Resulta muy complicado promover la imagen de un actor político medioambientalista para quien nunca en su vida ha mostrado interés en respaldar esta causa,o, peor aún, cuando se encuentra involucrado directamente en un grupo ilegal de caza de animales o es aliado de los directivos de una empresa que produce plásticos contaminantes. Cuestión que podría terminar en un escenario de crisis.

De la misma manera es incongruente generar narrativas, discursos y propuestas de ideología progresista para una diputada que desde el inicio de la legislatura se ha definido abiertamente ultraderechista, conservadora y provida.

Una estrategia política bien pensada será efectiva siempre y cuando al momento de crear y desarrollar la imagen, ésta se encuentre naturalmente alineada a la esencia, convicciones ,ideales y trayectoria de la o el personaje que buscamos posicionar. Pero ante esta búsqueda de congruencia, nos enfrentamos a un serio problema: las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la creación de personajes lejanos de la realidad que incluso pueden ser tomados en serio.

En el tratado político “El Príncipe”, el filósofo y estadista florentino, Nicolas Maquiavelo argumenta que “no es necesario que un príncipe posea ciertas cualidades, pero es imprescindible que parezca tenerlas”. Aunque el actor político carezca de personalidad, liderazgo, talento para hablar en público y no sea cercano a la gente o querido por la ciudadanía, la creación de una estrategia digital puede ayudar a disminuir la percepción negativa que se tiene sobre él, aunque no en su totalidad.

Como bien apunta el consultor español, Antonio Sola, las plataformas digitales no son “escritoras del voto” que vaya a definir la elección. Por tanto, enfocar todos los esfuerzos en generar estrategias como la compra de granjas bots o inflar el número de likes, para un perfil ausente de liderazgo puede terminar por mal encaminar los esfuerzos realizados en una campaña.

Otra de las estrategias fallidas, es cuando los asesores integran a ciertos actores políticos dentro de las plataformas digitales para intentar ser atractivos con las nuevas generaciones, sin conocer a detalle la función de las mismas y las nuevas tendencias. Un ejemplo de ello ocurrió en el 2018 cuando el entonces candidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, usó un filtro de un perro que saca la lengua en la aplicación SnapChat, que más que causar simpatía con este sector poblacional, provocó constantes burlas al excandidato panista.

Hoy día vemos a actores de los tres poderes del Estado que han decidido incursionar estratégicamente en las redes sociales como TikTok. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia que relaciona sus canciones favoritas con las resoluciones judiciales, un secretario de Relaciones Exteriores que hace bailar al expresidente de Bolivia Evo Morales y un coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República que ha utilizado esta red social para mostrar el trabajo que realiza día a día y dar a conocer su talento como cantante de rap.

Aunque algunos de estos y otros actores han tenido ciertos errores al momento de involucrarse en las redes sociales, es cierto que tener presencia en Tiktok, considerada entre las plataformas digitales con mayor número de usuarios en el mundo, se ha convertido en una nueva tendencia para la comunicación política.

Las redes sociales vinieron a transformar la dinámica del quehacer político. La comunicación bidireccional, la interacción entre gobierno y ciudadanía y la participación de los usuarios en los asuntos públicos son parte de los beneficios que ha traído consigo la era digital.

Sin embargo, sería un peligro para la democracia que se sigan promoviendo perfiles carentes de congruencia, convicción y liderazgo, quienes solo serán presentables y rentables, única y exclusivamente, a través de las apariencias que muestran detrás de la pantallas. Diría un clásico de la política yucateca: “no es lo mismo ser que parecer”.— Mérida, Yucatán.

ernestoguerra@analitica.mx

Politólogo.