Edgardo Arredondo Gómez: Evolución de la Medicina

El médico que no entiende de almas no entenderá de cuerpos, José Narosky

“Evidentemente no sería racional ni posible sujetar al enfermo a todas aquellas clases de investigaciones. Pero precisamente a causa de esto es indispensable conocerlas bien para escoger aquellas que deban emplearse en determinado caso. Con esto no quiero decir que no deba haber especialistas; sin cierta especialización es casi imposible hacer estudios profundos, lo que deseo precisar es solamente que los especialistas nunca deben de olvidar que lo general siempre es fundamento de lo especial”.

Esto es parte del discurso pronunciado por el Dr. Harald Seidelin para marcar el inicio del curso en los estudios de la Escuela de Medicina de Yucatán en septiembre de 1906.

En Ensayos Paramédicos de mi querido maestro el Dr. Carlos Urzaiz Jiménez, publicado en 1975 puede leerse: “El médico de nuestros días, tan calumniado y combatido, nada tiene que ver con los apóstoles del pasado inmediato. Se le tilda de frío e indiferente y hasta inhumano a veces; aunque por otra parte se reconocen destrezas y se le atribuyen conocimientos que hace cuarenta años no se sospechaba siquiera. Por tanto, capacidad real para obtener la curación de enfermos en situaciones tan comprometidas como la tuberculosis, la lepra y el cáncer”.

La especialización en la Medicina y el justo pago devengado por honorarios. A más de una centuria que el sabio danés estableciera lo que sería a futuro el desarrollo de la Medicina, y que mi querido mentor tocara el tema de la mala retribución al trabajo del médico, a casi medio siglo de distancia, sorprende ver lo vigente que siguen los dos temas en el médico contemporáneo y sobre todo en el que está en formación.

Alumnado

Un gran porcentaje de los estudiantes que inician la carrera de Medicina tienen como meta el hacer una especialización y aún más: una subespecialización; lo grave es denostar el hecho básico y fundamental de ser primero médico general, tener el conocimiento y la destreza para resolver lo más elemental de todas las patologías, antes de abrazar cualquier especialidad.

La residencia rotatoria (desaparecida hace más de 30 años) cumplía con esa especie de filtro antes de decidirla, pero era además un año de afianzamiento de conocimientos y destrezas. Todavía muchas especialidades médicas se derivan de las llamadas troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y Anestesiología; pero por si fuera poco, el colega que decide mantener este aspecto global, puede afinarlo apuntándose en Medicina Familiar.

Esta visión de partir de lo general debe seguir vigente, a pesar de la avalancha de procedimientos y conceptos nuevos que caen a raudales sobre el médico. Siempre he defendido el concepto de Bacon: Ni apego a lo antiguo, ni asombro a lo novedoso. El justo medio.

Por eso ante los recientes y lamentables hechos de asesinatos de médicos pasantes, la entendible renuencia a continuar en esta tan enrarecida atmósfera, es también postura preocupante e inaceptable, lo solicitado por un joven estudiante que encabezó a un grupo que pedía la desaparición del Servicio Social: “Voy a ser cirujano plástico, no le veo ninguna utilidad encerrarme en un pueblo a atender partos y curar catarros”. ¡Si, así de ese tamaño! y, lo anterior contrasta con el otro lamentable extremo: la carrera de médico rural comunitario, con un perfil bolivariano y que es el estandarte de las llamadas Universidades del Bienestar, un lamentable engaño para jóvenes, y que por cierto están atravesando por una crisis presupuestal.

En relación al tema de la remuneración que, personalmente escuché al maestro disertar en más de una clase, es evidente que seguimos estando mal retribuidos. Un doctor en Medicina puede desempeñarse tanto en el medio institucional, como en el privado, muchas veces en ambos, la gran mayoría, muy pocas en lo último; la historia ha sido así y así seguirá siendo, aunque con mis dudas.

En los tiempos actuales de la 4T, el presidente ha calificado al gremio de aspiracionistas, neoliberales, clasistas, egoístas y un largo etcétera, desconociendo el tema a fondo; teniendo de floreros a un secretario y subsecretario ampliamente cuestionables por su triste papel de lacayos, y el reciente miserable ataque de López Gatell a los médicos de las farmacias a los cuales calificó de mercenarios y llegó a la irresponsabilidad de atribuirle muertes en la pandemia. No rehuimos al tema.

En la profesión lamentablemente abundan colegas que son presas del mercantilismo. Muchos sí se han hecho ricos a base de un ejercicio indebido.

En efecto, ya no hay apóstoles en el sentido que el maestro mencionaba, en la época en que a su padre, también médico, el inmenso Eduardo Urzaiz Rodríguez, la gente le pagaba con oraciones, sandías, naranjas , gallinas, etc.

Perfil

A la par de estos dos temas, el proceso de deshumanización preocupa en el perfil del médico. Y aquí es muy importante, no confundir al médico humanista con el médico humano. Por lo general, el último es casi sinónimo de bondad, de apostolado, el que no cobra honorarios, el que regala su trabajo, el que descuida a la familia por sus enfermos.

La Medicina se ha deshumanizado. Tal vez este término se aboque mas a la pérdida de valores y es penoso por que no depende de la educación impartida en el aula, ni la destreza en el quirófano..., sino de la educación propia, los valores morales, familiares, religiosos, etc. En este sentido debo insistir que el médico en formación debe cultivar cualquier arte: pintura, literatura, música, danza.

El médico que cultiva un arte es humanista, y el médico humanista entiende y es más sensible al concepto integral del ser humano. El médico humanista por antonomasia debe ser mejor ser humano.

Es posible que la llamada brecha generacional me haya alcanzado. Recuerdo lo que en plena cirugía constituyó un desencuentro con mi querido maestro el Dr. Javier Pasos Novelo, por una discrepancia al colocar un implante, pero nunca hizo mella en una relación de amistad de años. Alguien comentó en ese momento: es la brecha generacional, y que, recientemente experimenté estando del otro lado, con mi sobrino, ortopedista de profesión y que fue mi alumno cuando una vez más nos confrontamos por el tema del tamaño de un abordaje.

Durante muchos años fui profesor de pre y posgrado en Ortopedia, ya jubilado del IMSS; por eso afirmo que hay un cambio en la actitud del estudiante y el médico novel. Todo digital, ya no atesoran los libros impresos, pero hay más. Actualmente, al entrar a un hospital, uno puede toparse de frente con estos médicos jóvenes y a pesar de portar una bata clínica y de tener facha de médico (bueno creo que no se me ha quitado) cada vez con más frecuencia mi saludo se pierde en el mutismo de una respuesta, pasan a un lado, embebidos en sus teléfonos. Puede uno acudir a una plaza comercial, a un supermercado, y no miento: hasta en un cine y toparme con ellos, enfundados en pijamas de quirófano, eso sí muy bonitas, pero no deja de ser un uniforme, el mismo con el que acuden a sus centros de trabajo, el mismo con el que entran a un hospital y hasta a una sala de expulsión o un quirófano, el mismo con el que se suben a su automóvil o entran de regreso a sus casas.

Estamos siendo un tanto irreverentes con la asepsia y antisepsia, y tal parece que necesitamos un golpe de autoridad de la naturaleza, como lo ha sido la reciente pandemia, para recapacitar lo que Lister y Pasteur sostuvieron hace más de un siglo: los enemigos son invisibles a los ojos del ser humano, verbigracia el coronavirus del Covid o el baño de radiación en Chernóbil.

Respeto

La bata clínica merece respeto. Para ser médico hay que empezar por parecerlo. La estampa del elegante médico de bata larga, estetoscopio al cuello y corbata, o el joven con uniforme quirúrgico de vistosos colores no es suficiente, hay que ir un paso más allá. Ser médico no es un título de nobleza. No somos los únicos en un hospital, no debemos sentirnos más que los demás… somos un todo. Esto incluye también a nuestros aliados representantes médicos, los amigos de la maleta como yo les llamo. Hay que ser empáticos con el dolor y el sufrimiento. No tengan como meta el dinero. El médico en promedio que se apega a la ética vive bien de su profesión. No olvidar dos palabras maravillosas que son claves en el desempeño, siempre, pero siempre un “por favor” y un “gracias”.

Subespecialización, salarios justos, revaloración, el humanismo. Es probable que siempre hablemos de lo mismo; el tema es inagotable. Mientras tanto: feliz día del médico, en este día siempre les doy las gracias a mis pacientes porque sin ellos no sería nada. Nada mejor que escuchar siempre la frase que es un bálsamo para el espíritu: ¡Gracias doctor! —Mérida, Yucatán

Médico y escritor