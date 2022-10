Marcelo Pérez Rodríguez: Mérida, una ciudad de baches

Desde hace un tiempo los baches en la ciudad han proliferado y son ya una plaga y peligro para los transeúntes y automovilistas, más si hay alguna lluvia, pues los pequeños, medianos y grandes hoyancos se multiplican.

Lamentablemente, en estos últimos años la administración municipal meridana ha olvidado los baches y son ya un dolor de cabeza para los ciudadanos.

Hemos escuchado quejas de vecinos, amigos y automovilistas por estos agujeros que, a pesar de los arreglos, vuelven a surgir al paso de los días o por alguna lluvia.

De Francisco de Montejo a las calles céntricas de la ciudad, pasando por Chuburná, Tanlum, San Sebastián, la Ermita y colonias aledañas, los baches están presentes. Los más molestosos son los que están cubiertos por el agua de la lluvia, pues muchas veces sentimos el sacudón en la combi, camión de pasaje o automóvil.

También son perjudiciales aquellos hoyancos que están después de los topes, antes de un paso peatonal o en medio de una avenida o calle principal. O los que están cerca de la banqueta o a un lado de una alcantarilla. Muchas veces los vecinos ponen piedras, cubetas o maderas para evitar algún accidente.

Duda

¿Qué sucede que las autoridades han olvidado las calles de la ciudad y dolorosamente nuestros caminos comienzan a lucir como en décadas pasadas? En tiempos pasados los baches eran lunares en la ciudad. Luego vinieron autoridades que controlaron este mal y le dieron otra imagen a calles y parques.

Sin embargo, en años recientes los baches se han convertido en negros lunares que no solo afean el entorno, sino son un peligro constante.

¿Por qué no actuar y reparar las calles lo más pronto posible para que este mal no prolifere y se convierta en un peligro para todos?

En vez de construir calles resistentes y duraderas con materiales de calidad, por lo general se construyen con materiales menos duraderos.

Desde aquí comienza el oscuro negocio, pues a determinadas autoridades municipales o estatales no les conviene calles, avenidas o carreteras que duren muchos años en excelentes condiciones.

De esta manera al comenzar a erosionarse las calles, las reparaciones y el bacheo se convierten en otro negocio permanente. Es un círculo vicioso en cada administración, pues los baches se reparan momentáneamente, pero luego por la baja calidad del material surge la erosión y se multiplican.

El líquido oscuro con piedrecillas es uno de los materiales que se utilizan para tapar los baches, pero no siempre duran. El mismo día, con una inesperada lluvia, puede perderse parte de ese relleno y seguir la erosión del hoyanco. El cuento de nunca acabar. Negocio constante y redituable.

Maniobras

Las calles del centro y alrededores no se salvan de baches. Los conductores sortean los hoyancos a diario y esto puede originar algún inesperado accidente.

Estos hoyancos tardan muchos días en ser reparados, aunque después surgen otros o los mismos que se erosionan nuevamente.

¿Por qué no un proyecto municipal dedicado a reparar calles y baches? ¿Por qué no utilizar rellenos con materiales de calidad para que esos hoyancos no se destapen durante varias administraciones?

Al parecer, los baches son negocios que se heredan de una administración a otra para beneficios de algunos. En vez de acabar un problema de raíz, lo van dejando, olvidan el problema hasta que se convierta en una plaga, pero las reparaciones siguen en forma intermitente.

Necesidad

Urge en la actual administración municipal un plan de emergencia en contra de los baches. Es necesario actuar ya para evitar una contaminación masiva en las calles y avenidas de fraccionamientos, barrios y colonias.

Es una exigencia de los ciudadanos, pues en diversos lugares han solicitado la reparación de esos hoyancos que representan un peligro en las calles meridanas.

Hay que actuar decididos ante este mal que avanza y carcome nuestras calles. Se desea el resplandor nuevamente de nuestros caminos para seguir siendo la Ciudad Blanca y no dejar las calles en el olvido y, como en el pasado, convertirnos en la ciudad de los baches. Las autoridades tienen la palabra.— Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor