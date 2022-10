Filiberto Pinelo Sansores: ¿Cómo va México?

Uno se pregunta, si como dijo Héctor Aguilar Camín, en su reciente conferencia en Mérida ante empresarios, son tan malos los resultados del gobierno de la 4T, ¿por qué la inmensa mayoría de los mexicanos continúa respaldándolo? O las acciones de este gobierno no están arrojando los pésimos resultados que sus detractores dicen o la visión de intelectuales que, como el conferenciante, se obstinan en construir narrativas contra aquél, no están acordes con la realidad.

Es claro que mientras más insisten los voceros del antiguo régimen en hacer que el conjunto de los ciudadanos cambie de opinión, mayor es el apoyo que recibe el gobierno al que quieren condenar.

El viernes 21, el intelectual quintanarroense dictó una plática a un grupo de empresarios de una de las centrales que agrupa a éstos en el país, que es obvio que no se caracterizan por estar de acuerdo con el curso que el gobierno actual ha dado a la evolución del mismo porque sienten que eso atenta contra sus intereses, sin importarles que, en contrapartida, se beneficie a grandes mayorías, durante siglos, empobrecidas por políticas facciosas, sin ser cierto que ello perjudique a los estratos más favorecidos del país.

“Son 5 años perdidos en crecimiento económico en México, 8 años perdidos en ingreso per cápita, 2 años perdidos en consumo y la inversión fija bruta está en un nivel horrible, porque la falta de inversiones equivale a una década perdida en este rubro, que es vital para el crecimiento de un país”, recalcó ante los industriales mexicanos. No mencionó, sin embargo, que durante dos de los años del sexenio actual el país, como el resto del mundo, fue víctima de una pandemia que lo obligó a tener cerrada su economía y que aún no terminaba el flagelo cuando ya tenía encima los efectos de otro fenómeno: la guerra Rusia-Ucrania, que ha producido una agresiva inflación.

Cuando afirma que fueron cinco los años perdidos en crecimiento económico y ocho en ingreso per cápita los que arroja la administración de AMLO, siendo que su gobierno lleva menos de 4 dirigiendo al país, lo que hace, aunque no lo diga, es reconocer que la economía mexicana estaba mal desde antes de su llegada al cargo. Y al sumar a esto que, un año, después se presentó la pandemia, cuyos efectos devastadores duraron, aproximadamente, dos años y enseguida la inflación desatada por la guerra y sus sanciones a uno de los contendientes, tiene que saber, aunque tampoco lo diga, que han sido muy difíciles las condiciones en que el primer gobierno de la 4T ha ejercido el poder.

A pesar de las vicisitudes, México está avanzando como no lo hizo durante las décadas en que fue gobernado por quienes serían de nuevo sus suertudos beneficiarios si diera resultado la propaganda de que lo que hoy se hace es totalmente adverso al interés nacional.

Sin embargo, el pueblo tiene memoria y se acuerda cómo gobernaron los grupos encabezados por Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, con variantes en materia de represión, enajenación de bienes de la nación, enriquecimientos personales, incrementos enormes de la deuda pública sin respaldo de obras que la justifiquen, complicidades con el crimen organizado, saqueos al erario y, sobre todo, abandono total a las capas más desfavorecidas de la población.

No obstante estas difíciles condiciones en que asumió la dirección de México, y a diferencia de las elucubraciones sobre futuros catastróficos, el país marcha con paso firme en la solución de los graves problemas que le heredaron quienes hoy dicen que si regresan lo van a hacer bien, no como cuando mal gobernaron.

Acercamiento

Un primer acercamiento a la realidad y al margen de los buenos o los malos deseos de tirios y troyanos es la noticia de que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) México desplazará en 2023 a España del decimoquinto lugar entre las economías del mundo al ser mayor su PIB que el de ella. Pero lo hará en mejores condiciones porque mientras nuestro país tiene una deuda de 11 billones, la de España es el doble, 25 billones.

En 2020, grupos empresariales presionaron al gobierno para que se enfrentara a la pandemia exigiéndole que contratara préstamos para ser usados en créditos a ellos y aquél se negó. Fue uno de los pocos países en el mundo que no lo hizo.

Gracias a eso, México no se endeudó y por eso tiene mejores condiciones para atender eficazmente los grandes problemas que heredó.

¿Qué hubiera ocurrido si les hubiera hecho caso? A lo mejor a estas alturas estaríamos llorando por otro Fobaproa y exigiendo la caída de quien la contrajo.

Contraste

Algunos datos dan cuenta de que, al contrario de lo pregonado por el conferenciante y muchos otros, nuestro país está saliendo adelante.

El empleo está aumentando. Según datos del IMSS, hoy tenemos 800 mil empleos más que antes de la pandemia, no obstante que por ésta se perdieron 300 mil.

Este año será el de mayor inversión extranjera en la historia. En el primer semestre la cifra fue de 27 mil 512 millones de dólares, 12 por ciento más en comparación con el mismo semestre del año anterior, señal de confianza del exterior.

Obras como la del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto de Tulum, la ampliación del Puerto de Abrigo de Progreso y otras muchas más, a lo largo y ancho del país, implican generosos inversiones que están detonando el desarrollo de México.

Y lo mejor es que todo se hace con dinero del presupuesto, sin aumentar impuestos y sin endeudar al país con más préstamos.

Quizás sea por esto y otras cosas más que, por razones de espacio, no mencionamos, sea que la campaña anti-4T no rinde frutos.

Pese a los oráculos de la mala suerte México marcha firmemente hacia un futuro mucho mejor que el que presagiaban los gobernantes del pasado y los interesados profetas que hoy tratan de ayudarlos a volver sin ningún asomo de programa; solo con intentos de descrédito a todo lo que el actual gobierno lleva a cabo.—Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa