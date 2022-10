Jesús Retana Vivanco: ¿Qué te cuento?

¿Qué te cuento? Novelista español que admiré por su gran talento literario que me inspiró e escribir un libro de cuentos cortos, del cual transcribo uno de ellos.

A pesar de haber descubierto tardíamente su increíble prosa, considero a Javier Marías uno de los mejores escritores con dominio de todos los géneros. Espero que lo escrito dé testimonio de lo mucho que este hombre enseñó a quienes disfrutamos sus historias.

Venga el cuento:

Mente violenta

Las 7 de la mañana;­, al abrir los ojos se presenta como todos los días el muro de hormigón que ha soportado los pintarrajos de una mente que cada vez se colapsa y se hunde en un vacío. La luz del sol penetra débilmente, abre conciencias y otorga sinsabores gratuitos. Es la miope visión mental de Ricardo, recluido en el encierro de la llamada granja campestre para enfermos mentales.

Tendrá que empapar su cara y respirar profundo para aclarar los demonios de los que fue preso durante la noche. El sueño con la persecución del león y el asalto a mano armada en la combi, los disparos que ultimaron a las personas del restaurante, dejan su marca en cada una de sus células.

El olor a óxido y cloro rumbo a las regaderas espabila sus sentidos adormecidos por las pastillas para dormir. Un baño común con siete regaderas se topa con su desnudez, solo un domo a lo alto anuncia un pedazo de cielo entre nublado. La voz destemplada del cuidador hace temblar a los congregados para recibir el chapuzón de agua helada. Al primer silbatazo todos se alinean, unos con la mirada perdida en quién sabe dónde y otros son victimas del temblor de sus cuerpos que el frío inmisericorde penetra en sus carnes.

Inhumano, diría una voz opacada por la conciencia que inhibe el lucido pensamiento de estos seres tratados como prisioneros de sí mismos en una cárcel a la que no pidieron entrar, pero sus mentes enfermas desviaron el privilegio de hacer de lo normal un modo congruente de vida.

Sentir el agua en mi cabeza es como afinar una realidad que se perdió de repente, sin embargo, esto me ayuda para no caer en otra etapa compulsiva de violencia y dejar de escudriñar mi pasado, tengo un dolor muy dentro de mí, haré lo posible para soportar la rutina de un día más.

Son imágenes y pensamientos deformados los que pasan por su mente, estremecimiento que llega como un disparo con la imagen borrosa de aquellos que cayeron por las balas del M16. Enfermos mentales recluidos por violentos que no pueden estar en una cárcel, son los que acoge esta granja a las afueras del Estado de México.

Una veintena de hombres y cuatro mujeres inhumanamente tratados tal vez purgando un destino del que no pudieron escapar.

“Las cosas para esta gente no se remedian con calmantes ni antidepresivos, se remedian con una bala en la cabeza”, dijo el comandante Rubén Zamora, jefe de la zona militar quien ordenó el traslado de Ricardo a la granja por haber estrangulado a un custodio del penal de Cuautitlán al que fue recluido por un asesinato múltiple.

Sicario a sueldo, Ricardo quiso expiar su pobreza y odio hacia la sociedad que le fue adversa, delinquiendo y matando para el Cártel mas violento del país. Su esquizofrenia, su trastorno bipolar y depresión se agravaron por una infancia terriblemente pobre, con padre alcohólico, golpeador, Ricardo sufrió desde niño, a los veinte se casó con una prostituta a la que después de dos meses de casado abandonó. Huyo al norte donde se ligó con los traficantes, esto lo convirtió en un matón a sueldo.

Solía comentar a los amigos: “No tengo futuro y mi presente me dice que tengo que vengarme de todos los que me han chingado”, pensamientos asociados con sus cambios de carácter intempestivo que hacía peligrar a los demás. Cuenta un guardia de la granja que casi mata a un anciano que deliraba una noche y no lo dejaba dormir a pesar de los sedantes. Lo aislaron en una fría celda desprovisto de ropa y un plato de arroz al día. Su condición física iba a la merma, sus dolores de cabeza lo alteraban. Esa noche se escuchaban los gritos de Ricardo… ¡el león, maten al maldito león, me va a dar en la madre, no puedo con él, ayúdenme!…y venía un grito ensordecedor.

–Soy Lourdes y vengo a ver a mi hermano Ricardo ­–se escuchó a través de la ventanilla de la entrada al bunker.

–Necesita traer una autorización del juez que lleva el caso –contestó el guardia.

–Aquí la traigo, tómela.

Después de un buen rato entre vuelta y vuelta del custodio, logra pasar y la mandan a una oficina donde el comandante encargado le advierte que no tienen salas para las visitas y que tendrá que verlo en el hoyo, como le decían al lugar donde mandaban a los violentos.

­–No se preocupe, Ricardo es mi hermano y lo puedo controlar.

­–­Todo bajo su responsabilidad señorita. ­­­

–No hay problema, sé cómo manejarlo.

La caminata en un largo y frío pasillo flanqueado por las celdas de donde escapaban algunos gritos y las miradas, unas perdidas, otras con odio de los enfermos, al final, una reja metálica donde se encontraba su hermano. Ahí adentro está en una jaula porque es muy peligroso, “no se acerque mucho” –le previene el custodio–. “Pierda cuidado”, sé cómo tratarlo.

­El guardia le abre y deja entre abierta la puerta por cualquier contingencia.

–¿Cómo has estado hermano? te veo muy delgado, ¿no quieres hablar?

Ricardo permanecía en cuclillas con la mirada baja sin querer saber nada de quien la hablaba.

–Soy tu hermana Lourdes, te acuerdas cuando jugábamos en el patio de la vecindad donde fuimos felices cada vez que papá se ausentaba o dormía la borrachera. Soy Lourdes la que te enseñó a leer y escribir porque nunca quisiste ir a la escuela, la que compartió contigo tus sueños de adolescente de irte a Estados Unidos a trabajar con un chef porque eras muy bueno en la cocina de doña Lupe, la dueña del restaurantillo de Cuautitlán, amiga de la tía Pepa. ¿te acuerdas?, la que nos llevó a vivir a esa inmunda casa, siempre estábamos solos mientras ella se iba a trabajar al burdel donde mataron a mamá. Soy Lourdes, Ricardo, contéstame por favor.

Ricardo levanta la cabeza y se la queda viendo con una mirada de penitencia que acusaba el enrojecimiento de los ojos por la falta de tranquilizantes, suspendidos por su comportamiento, esperando solo a que muriera de un infarto o una septicemia.

–Sí, me acuerdo, tú eres la niña de las trencitas con la que jugaba, a la que defendí cuando un señor te pegó en la cara.

–Esa soy yo, Ricardo; el señor era nuestro padre, un borracho que trató de violarme y tú lo mataste con un tubo –se hace un profundo silencio y Lourdes espera a que Ricardo logre recordar algo de su vida.

Un estrepitoso grito rompe el silencio… “el león, otra vez ese maldito animal se me va a echar encima … ¡noooooooo! ¡Quítenmelo, no me dejen!”. Siguieron los gritos y retorciéndose en el suelo tiraba golpes al aire como si peleara con él.

–Cálmate hermano, no hay ningún león, ya lo mataron, no temas. Ricardo se puso nuevamente en cuclillas con la mirada baja y guardó silencio sin querer pronunciar una palabra a pesar de la insistencia de Lourdes.

–Será mejor que salga señorita, no insista, no le va a contestar –comentó el guardia.

Son muchos los caminos a los que la vida te puede llevar, un día estás, otro ya no estás.

Recorrer esa avenida del panteón circundada de abetos era como respirar en una profunda caída desde un pico muy alto, la falta de oxigeno se extinguía a cada paso que daba hasta llegar al lugar donde mi hermano Ricardo iba a descansar finalmente. Solo yo y la tía Pepa, vieja decrepita después de una vida dedicada a prostituir su cuerpo y su espíritu, con las carnes guangas que forraban unos huesos débiles. Vemos cómo bajan la caja al hoyo de donde la vida de Ricardo nunca salió. El último palazo de tierra, volteo hacia un lado como queriendo pedir una explicación al vacío, al aire que se estrellaba en mi cara por haber dejado que el sufrimiento y la violencia se apoderaran del alma de mi hermano, parpadee dos veces para sacudir la incredulidad. A unos metros del sepulcro de Ricardo había una cripta resguardada por un león de piedra con un texto labrado que rezaba: Querida esposa, aquí te dejo al mejor guardián, el que te va a cuidar hasta mi llegada.

Así termina este cuento, tal vez hubiera sido considerado por Javier Marías como aceptable o quizás como aceptado.

Mi reconocimiento al autor de increíbles novelas, cuentos, artículos periodísticos y demás piezas literarias traducido a 46 lenguas en 59 países y haber vendido 8 millones de libros… Descanse en paz.— Mérida, Yucatán, 3 de octubre de 2022

