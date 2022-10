Tunkul Político: ''Los adelantados movimientos grilleriles se han adueñado de la agenda pública''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí vamos, iniciando la primera semana del décimo mes de este año. Los Tunkules Amigos hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Vaya que los adelantados movimientos grilleriles se han adueñado de la agenda pública en todos los ámbitos; en lo nacional sigue la discusión sobre el tema de la ampliación de tiempo para que la Guardia Nacional se mantenga con mando de las fuerzas armadas, así como también sobre la anunciada presentación de una iniciativa para reformar al INE; los corcholatazos se encuentran en su apogeo, lo mismo que las chapulineadas, similares y conexos.

Pero sin duda, la nota que acaparó la atención durante la semana que terminamos, fue la hackeada a los sitios electrónicos de la SEDENA. ¡Ah! pero lo que toda la comentocracia priorizó como tema es la información sobre el estado de salud del Preciso, ya que muy, pero muy poco se habla sobre lo que suponemos que deben ser asuntos importantes sobre seguridad nacional y quien sabe cuántas otras cosas ¿Masino?

En el x´tokoy solar, el panorama es muy parecido, pues los temas relativos al manejo del erario, planes, programas y proyectos, o información sobre los asuntos públicos, se encuentran dormiditos en la habitación de la opacidad y tapaditos con el manto de la impunidad.

Claro que toda regla tiene excepciones y el tema de los teje-manejes de corrupción en el ISSTEY, han sido publicados con lujo de detalles por nuestra casa editorial. El caso de los tramafaxes realizados a través de una disque empresa denominada Escorfin, es para escandalizar e indignar a cualquiera, pero como la desfachatez de quienes detentan el poder no tiene límites, pues no pasa nada, bueno si, pasa que los socios de esa empresa se van de viaje a las Europas. ¡Qué tal!

Todavía falta mucho que extraer del fondo de ese podrido pozo, como los bonos sustentados en presuntos lotes de inversión, conjuntamente con la lista de juniors o mirreyitos que han sido incorporados a esa red de corrupción, comandados según nos dicen por un joven integrante del círculo más cercano al ChiquiGóber. Los mensajes, nombres, datos, cantidades y demás información que nos ha llegado es realmente difícil de creer, pero sobre todo de entender hasta donde ha llegado la degradación en el manejo del poder público; así que estamos intentando confirmar para luego poder transcribir. ¡Cosas veredes mío Cid!

En cambio, el grillerio está más que desatado con la epidemia de chapulinazos que se está dando y sobre todo por el tremendo contagio que se espera. El Tunkul Observador nos preguntaba ¿No que Morena y su líder no son buenos? Entonces ¿Por qué tantos autoadscritos como personajes de la política yucateca deciden buscar su cobijo para obtener candidaturas? ¿A dos años de la elección ya se dan por derrotados? Ya no solo tricolores pretenden volverse guindas, pues ahora hasta los blanquiazules dan el salto. ¡Chíspales!

El senador por primera minoría postulado por el Pan en 2018 dio el giro de 180 grados, y Pazito dio el virón y se fue a la bancada de morena en el senado. Según sus declaraciones que porque los azules ya no lo tomaban en cuenta y no le daban el lugar privilegiado que él considera que le corresponde y que no le dijo nada de su chapulineo al Chiqui.

Se pone a circular el rumor de que Gordito Marín está en pláticas para también dar el salto, incluso anda cabildeando en el senado darle una maquilladita a lo de la Guardia Nacional para que se apruebe y él se erija no solo como un prócer, sino como héroe de la batalla y así logre hacer realidad su sueño de ser candidato al poder ejecutivo.

Mau Sahui publica una fotito con el ex góber de Chiapas y actual senador del verde y se desata el chismerío de que se pintará de verde intentando ser candidato de la alianza verde-morena. En Progreso corre el rumor de que Juliancito está encabritado porque ya le dijeron que deje de soñar con ser el candidato a gobernador por el blanquiazul, así que anda intentando hacer amarres para chapulinear a morena.

En la SEGEY, la ola de comentarios sobre que Libo estará en la boleta grande en el 24 son cosa de todos los días, por lo que casi se profetiza que el antes mencionado puede llegar a su 4ª transformación política (Pri-Prd- Pan- Morena) ¡Qué tal!

Ese mismo Tunkul nos platica que para hacer más visible el enredijo y lo tupido de los tanganazos, el pasado domingo se realizaron dos eventos casi de manera simultánea: uno organizado en un salón de fiestas por la dirigencia estatal de Morena para celebrar el décimo primer aniversario de ese movimiento y otro en un salón del centro de convenciones Siglo XXI para instalar la coordinación estatal de las redes #Es Claudia, en el que participaron varios morenos y verdes. ¡Vaya jaranchac!

Ante esos acontecimientos, el Tunkul Viperino nos platica en su mensaje que la mayoría de los caminos de esos saltos, si se someten a un breve análisis, llevan de alguna manera hasta el ChiquiGóber, por lo que la grilla yucateca se pone cada día más sucia, pero interesante. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!