Víctor M. Arjona Barbosa: Educación y persona

Víctor M. Arjona Barbosa (*)

En estos momentos el tema de la educación ha vuelto a ser objeto de polémica.

El gobierno federal ha hecho público su proyecto educativo y ya se está instruyendo a los maestros para su implementación.

Sin embargo, las organizaciones de padres de familia, así como expertos en materia educativa, han manifestado razones críticas en contra del modelo educativo oficial.

No solo se trata de problemas de aspecto político y administrativo, sino que se cuestiona lo relativo a los contenidos educativos, el sistema para evaluar resultados de aprovechamiento y, sobre todo, la tendencia a ideologizar a los educandos.

En materia tan importante y delicada como lo es la educativa, sería muy conveniente permitir y promover la participación de la sociedad y tomar conciencia del respeto por la dignidad y los derechos humanos. El ciudadano ha de ser el sujeto de la historia y no simple espectador pasivo.

En toda esta cuestión es muy importante hacer y responder la pregunta básica y fundamental: ¿Para qué se educa? Responder a esta pregunta sería el punto de partida para estructurar el aparato educativo y volverlo eficaz y eficiente.

Los aspectos administrativos, técnicos, pedagógicos y didácticos estarán en función de lo más importante y prioritario como lo es la finalidad de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Cuál es la razón y el fin de la educación? ¿Cómo nos convierte la educación en mejores personas, capaces, preparadas, honestas, con vocación de servicio, con un profundo sentido social y comprometidos con el desarrollo y el bien común?

La persona debe educarse para lo siguiente:

a) SER. Ser uno mismo, actualizar potencialidades, desarrollar talentos, fortalecer voluntades, ser creativos, cultivar la percepción de lo justo.

En una palabra, ser persona, porque la verdad fundamental del ser humano es su dignidad como persona.

Es necesario partir de esta verdad y de la igualdad fundamental entre los hombres para comprender la autenticidad de sus aspiraciones en el mundo del trabajo, la familia, la política, etc.

El hombre digno es el que reclama ante sí y ante los otros estima, custodia y realización. Como persona tiene una naturaleza dotada de inteligencia y libertad y, por tanto, tiene por sí mismo derechos y deberes.

El hombre que es, se siente y vive como persona, rechazará siempre cualquier forma de totalitarismo, de consumismo desenfrenado, de injusticia, de manipulación y de procesos de despersonalización que lo convierta en el hombre-masa, con patrones de conducta impuestos y enajenantes, sin capacidad crítica.

b) TENER Y HACER. Es conveniente y adecuado aspirar a la propiedad, al uso, disfrute y disposición de bienes, porque son medios para un desarrollo humano pleno, pero es pertinente destacar siempre la prioridad y preeminencia del hombre sobre las cosas, el dominio de la razón sobre la ambición, la avaricia y el consumismo enfermizo.

El hombre es libre y debe rechazar toda esclavitud. ¡Qué pobreza la de ser esclavo de las riquezas!

El hacer es complemento del ser, ya que el hombre se realiza en la acción. No basta que tengamos muchos conocimientos, de poco o nada servirá si no los llevamos a la práctica, si no podemos hacer algo constructivo, eficiente y socialmente provechoso con ellos.

Los mexicanos debemos aprender a formar empresas productivas y competitivas, trabajo de calidad, escuelas de excelencia, familias integradas, comunidades solidarias y participativas, gobiernos responsables, honestos y una democracia en la que el pueblo sea realmente el protagonista y no el instrumento de populistas y demagogos.

c) PODER. Hay a quienes el concepto les resulta extraño, pero lo cierto es que una verdadera educación nos capacita para ejercer correctamente el poder; no el poder entendido como privilegio para encumbrar vanidades o para dominar a los demás, no el poder como patente de corso para cometer injusticias y arbitrariedades o para sentirse más que los otros, ya que todos somos esencialmente iguales, porque nadie es más que hombre.

La verdadera grandeza está en la humildad, en la disposición y acción de servir; la esencia del poder la encontramos en poder servir.

El poder promueve el crecimiento, la participación y la plenitud humana. El padre de familia, el maestro, el ejecutivo, el líder sindical, el ministro de culto, el gobernante, todos aquellos que tienen y ejercitan el poder, han se ser servidores fieles, justos y prudentes. El que no es capaz de servir corrompe el poder.

En conclusión: ¿Para qué la educación? Para fomentar e impulsar el desarrollo de la persona intelectual, ética y plenamente integrada, heredera y constructora de cultura, atenta a las necesidades de su gente y de su tiempo, siempre dispuesta a servir a la promoción humana, al desarrollo de su patria y a la construcción de la paz.

Esto es lo que los mexicanos queremos y esperamos de la educación. Que todo propósito de actualización y modernización en materia educativa respete esta finalidad que le da consistencia y fortaleza de cimiento al esfuerzo de educar.— Mérida, Yucatán.

Organismo Promotor de Instituciones para la Democracia, A.C.