Las acciones de la empresa privada

Fernando Ojeda Llanes (*)

En finanzas sabemos que aquellas empresas que se registran en una bolsa de valores y emiten acciones para el público en general, son llamadas públicas y cuando entran a un mercado secundario para su comercialización, donde cualquiera puede comprarlas y volverlas a vender, se denomina bursatilidad porque se posee un instrumento financiero y cuando se vende, genera liquidez porque se convierte en dinero.

En el valor de las acciones de empresas públicas en el mercado secundario, su precio tiene que ver con dos tipos de riesgo: el sistemático –que se relaciona con eventos relevantes como una devaluación, un terremoto, un acto terrorista…– y no sistemático –relacionado con las operaciones de la propia empresa: pérdidas de operación, competencia, pérdida de mercado y otros.

En una empresa privada solo se requiere constituirla, emitir las acciones a favor de las personas que aportan el capital (pueden ser familiares o inversionistas no familiares). Se llaman privadas porque no están registradas en una bolsa de valores y tienen tres tipos de valor: el nominal (el expresado en el documento cuando se hace la aportación inicial), el contable (que se determina dividiendo el importe del capital contable entre la cantidad de acciones) y el de mercado (resultado de una valuación financiera relacionada con sus utilidades futuras y su mercado).

Las acciones privadas no tienen bursatilidad como en las públicas, el que las posee y las quiera convertir en dinero tiene que promoverlas a inversionistas que se interesen en adquirirlas porque no están en un mercado abierto, puede ser a los socios de la misma empresa. Aquellas personas que invierten dinero como accionistas en una empresa privada deben saber que al no tener bursatilidad es difícil convertirlas en dinero y la propia empresa que las emite no tiene obligación alguna de adquirirlas.

Por el motivo anterior aquellas personas que sean invitadas a invertir en una empresa deben saber que no es fácil convertir sus acciones en dinero; si desean invertir en ésta, también pueden hacerlo otorgando su dinero como préstamo en forma directa o a través de una institución bancaria, así se tiene derecho a cobrar intereses y recuperar el dinero a una fecha determinada de vencimiento, pero no pueden intervenir en la administración de la compañía, como los socios.

Las acciones privadas comunes no pagan intereses pero sí dividendos, que son una parte proporcional de las utilidades netas que la asamblea general de accionistas aprueba distribuir.

Lo que deben saber los accionistas de empresas privadas es que el valor real de sus acciones va creciendo de acuerdo a la generación de utilidades o revaluaciones de activos y, como mencioné al principio, tiene tres tipos de valor; el que interesa, es el de mercado.

También es necesario saber que cuando las empresas privadas valúan sus acciones, existen dos importes: el primero es el valor de la empresa expresado en el documento financiero del experto en valuar empresas, y el segundo el precio si se hace la venta, porque el que compra hace negociaciones con la vendedora; dependiendo del interés del que adquiere, puede pagar una cantidad menor o mayor de lo expresado en el documento de valuación, entonces lo último es el precio.

En el campo de las finanzas, a veces cuando se trata de saber el valor de la empresa, algún consejero o funcionario dice que una determinada compañía de la misma actividad y tamaño se vendió en un determinado importe, obsérvese entonces que se está hablando de precio y no del valor porque éste siempre se conserva en forma confidencial. Lo mismo sucede cuando se dice que tal empresa se vendió en ocho o diez veces la EBITA, y reitero que esto se refiere al precio, no al valor.

Con lo mencionado de la diferencia entre precio y valor, la compra venta de empresas parecidas entre sí solo son una referencia del precio negociado. Para conocer el valor se requiere hacer la valuación financiera, esta es una de mis especialidades, lo menciono porque he valuado varias empresas cuyo valor técnico se aleja del precio dependiendo de la habilidad con que se negocia, pero la base de partida siempre será el resultado de la valuación.

Por cierto, por lo que respecta a acciones de empresas públicas, hay dos tipos de mercado: el primario (como su nombre lo indica, es cuando se realiza la primera emisión de una determinada compañía) y el secundario (aquel momento en que se inicia la compra y venta de acciones).

El vender acciones privadas tiene también sus requerimientos especiales, tema que se comentará posteriormente.— Mérida, Yucatán ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.