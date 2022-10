Edgardo Arredondo Gómez: La Medicina en la 4T

El precio de la grandeza es la responsabilidad, Winston Churchill

Entre la serie de sucesos que caen como inmisericorde avalancha en estos tiempos, se filtra la noticia de que 5 millones de vacunas contra el Covid-19 caducaron, sí, así como se lee, … ¡pues caducaron!

Recordemos todavía como a fines de abril, el gobierno se puso a inmunizar a todo México, sobre todo más notorio en la capital, con un lote de AstraZeneca que estaba a un suspiro de fenecer. Pues este exabrupto de generosidad gubernamental logró paliar este descuido, desatención o llámele como quiera. Pero es lamentable, por lo visto que, esto fue reiterativo, con la salvedad que, ante el declive de la pandemia, la inmunidad de rebaño, la no urgencia, se desaceleró la aplicación del biológico. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿se hicieron malos cálculos?, si las vacunas se compraron o se recibieron como donativos teniendo en cuenta su caducidad, ¿por qué no se les dio prioridad de salida?, ¿qué es lo que ocurrió?

Hemos señalado en este espacio que el gobierno de la 4T le apostó al impacto de la vacuna para el control del Covid, si tomamos en cuenta el pésimo manejo de la pandemia que nos catapultó a un deshonroso 5o. lugar en muertes por millones de habitantes a nivel mundial, se dio pues un golpe de timón con la vacunación, cuya estrategia pudo ser mucho mejor, si los estados hubieran tenido autonomía o si se hubiera permitido a particulares importarlas, obvio bajo el control gubernamental.

Se tuvo una táctica centralista con el argumento de que se evitaba darle un uso faccioso o político a la vacunación, a lo que el presidente llama “politiquerías”, cuando el asunto tiene un cariz político contrario a lo que él piensa. Ahí estuvimos esperando recibir la inmunización, a final de cuentas, con más aciertos que desaciertos se ha logrado la cobertura de la mayor parte de la población, con los “arrocitos negros” como la falta oportuna de vacuna a personal médico no institucional, los titubeos para vacunar niños, la prioridad a los llamados “siervos de la nación”, etc., aun así desfilaron vacunas de AstraZeneca, Pfizer, CanSino, y Sputnik, entre otras, mientras a la Universidad de Querétaro le negaron apoyos y la vacuna Patria sigue dormida en sus laureles.

La pregunta obligada es: ¿cómo pueden dejarse caducar 5 millones de vacunas, así nada más porque sí?

En un comunicado, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V. reporta que cinco millones 41 mil 50 presentaron caducidad vencida…, y pues a la basura, ya ni el yogurt caducado, ya ni las medicinas que tienen hasta tres meses para tomarse.

Donaciones

La mayoría de AstraZeneca, 3.4 millones fueron donadas (68 por ciento del total de vacunas caducadas) y el resto eran Sputnik V. La dependencia señaló textualmente: “algunos biológicos sufren accidentes de red de frío o se desperdician durante la jornada (por fallas eléctricas, errores humanos, desastres naturales) o cumplen su vida útil sin poder ser aplicadas a la población por falta de demanda o preferencias personales, entre otras causas”.

A ver, qué me expliquen un poco mejor, puedo entenderlo de mil, hasta diez mil…pero cinco millones, ¿cuáles fallas eléctricas, qué desastres naturales que no haya sido la propia pandemia? o ¿la demanda no existía? ¿por qué no se quisieron utilizar?

Ahora resulta que la Sputnik fue porque la vacuna consta de dos elementos y solo se contaba con uno de ellos y el otro nunca llegó…,a ver, al gobierno de Putin se le pagó algo, o también fue regalo de los rusos y, a lo mejor por eso no los condenamos por la guerra contra Ucrania.

Según datos oficiales del total de vacunas recibidas, 79 por ciento (192.8 millones) corresponde a contratos bilaterales con cada una de las empresas farmacéuticas; 9 por ciento (20.8 millones) a donaciones recibidas por otros países, y 12 por ciento de la cooperación multilateral de Covax. Entonces queda claro una vez más que el problema no es la compra, al igual que los medicamentos, donde la UNOPS está cumpliendo su parte, el problema es simple: almacenamiento, pero más que nada la distribución, sí, ahí está la grave deficiencia.

“Si las papitas y la Coca cola llegan a todos lados… ¿por qué las medicinas y las vacunas no? …usemos a la Marina y al Ejército”.

La respuesta es obvia, ni los medicamentos, ni las vacunas son papitas, señor presidente. Aquí en la 4T no se respetó lo que funcionaba. La marca de la casa: machetazo, no corte con bisturí…casi un “fusílenlos…luego averiguamos”, bajo el estribillo que todo es podredumbre y corrupción.

Trayectoria

La empresa Birmex tiene una larga trayectoria. Propiedad del Gobierno Federal, que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas, faboterápicos y productos de diagnóstico clínico. Sus orígenes se remontan a 1905, en el apogeo de la bacteriología, con el Instituto Bacteriológico Nacional, se transforma en el Instituto de Higiene el 13 de abril de 1921. En 1981, habiéndose integrado al Instituto Nacional de Higiene y al Instituto Nacional de Virología, cambia de nombre por el de Gerencia General de Biológicos y Reactivos, y se convierte en un órgano desconcentrado y, finalmente se constituyó como empresa el 11 de marzo de 1999, adquiriendo autonomía jurídica, financiera, y administrativa.

La trayectoria de Birmex y sus antecesores es impresionante. En 1938 se incorpora al Instituto de Higiene con el Instituto Antirrábico de México. En 1940 comienza la producción de la vacuna contra la tosferina, en 1950 se inicia la aplicación de la vacuna contra la viruela, y solo 2 años después, la OMS declara erradicada la enfermedad en México, 26 años antes que en el resto del mundo. En 1960 se crea el Instituto Nacional de Virología y México se convierte en el productor de vacunas víricas contra la poliomielitis, el sarampión y la rabia. Ha contribuido a la eliminación de la poliomielitis y la difteria, cuyos últimos casos fueron reportados en 1990 y 1991, el control de otras enfermedades como tosferina, tétanos y sarampión. En 1989 (en pleno neoliberalismo) México era uno de los siete países en el mundo autosuficientes en la producción de un total de 25 productos. Se exportaban vacunas a más de 15 países en el mundo.

En 1990 con el surgimiento de la inversión y producción de sueros y vacunas a nivel internacional, comienza a colapsar la producción de vacunas en México.

En 1999 adquiere su nombre actual de Birmex, sin embargo, un año después pierde autosuficiencia en la producción de vacunas y sueros, aun así, tiene papel relevante para 2007 en la elaboración de la vacuna contra el virus de la influenza. Ya en la 4T y en plena pandemia comienza el proyecto del Sistema Nacional de Distribución de insumos Médicos, enfrentando al Covid-19 con la UAM y el IPN. En colaboración con las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), se establecieron los lineamientos de las compras consolidadas de medicamentos, así como de su distribución.

Birmex recibe más de 100 toneladas de medicamentos y millones de vacunas. Pero para poner en marcha el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud se están realizando recorridos a lo largo de la República, y se van a construir cuatro Centros Nacionales de Distribución.

Fallas

Eso es todo: fallas en el almacenamiento y no hay cómo distribuir. Hagamos de cuenta que las papitas y la Coca cola están en las bodegas, no hay problema si quedan rancias o se les va el gas. Aquí el tema son biológicos…el tema es salud, el tema es vida y muerte.

Y si bien parece que nunca sabremos el costo real de las vacunas caducadas, lo podemos poner en el mismo saco donde se irán los mil millones de dólares que ya no se ahorrarán con el horario de verano. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ahora resulta que el horario de verano es el de Dios…, pues si a esas ya estamos, las vacunas caducaron… ¡pues ya estaba de Dios!—Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor