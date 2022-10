Cartas al Diario: divide y vencerás; la estrategia de AMLO

Recibimos de Jorge E. Torre Loría, exsecretario estatal de Turismo, la siguiente misiva:

Por fin, después de dos intentos en el Senado para aprobar la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028 muchos mexicanos muestran su preocupación por este acuerdo, pues se le está dando a las Fuerzas Armadas cada vez más poder y el próximo Presidente tendrá un enorme reto para que vuelvan a las facultades que tenían constitucionales antes de este gobierno.

En las comparecencias en el Senado el día de la votación, participantes comentaron que los “billetazos” y los expedientes de algunos senadores los hicieron cambiar de opinión y Morena obtuvo la mayoría calificada para lograr su objetivo.

Algunos opinan, y un servidor está de acuerdo, que el principal objetivo del Presidente no era dejar a los militares en las calles, sino fracturar la coalición entre los tres partidos para no ir juntos a las elecciones que se avecinan, incluida la presidencial, pues algunos senadores del PRI y del PRD se doblaron para salvarse el pellejo y no pensaron en el posible daño que le pueden hacer al país en las próximas elecciones.

Así las cosas, veremos en los próximos días cómo se define el PAN acerca de la coalición.

Ojalá que dejen de pensar en sus partidos y piensen en México.