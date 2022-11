Othón Baños Ramírez: Un gobierno fallido

En una sociedad cualquiera donde más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza la explicación de su condición no puede ser la flojera o los malos hábitos personales.

La explicación se localiza, sin duda, en el orden social o si se quiere en las condiciones estructurales de la convivencia —leyes, instituciones, gobierno y privilegios sociales— que beneficia a unos cuantos y margina a la mayoría.

En México la pobreza viene desde el momento mismo de la conquista española.

En el periodo colonial la pobreza se hizo institucional y, más tarde, continuó extendiéndose cuando México ya era una república.

Por más que se le busque, en ningún periodo de la historia se registra una baja importante de los números relacionados con la pobreza. ¿Será entonces que las élites mexicanas, que han conducido al país durante siglos, han sido torpes o ciegas ante el problema? No lo creo. Pero es verdad que lo único que las élites económicas y políticas mexicanas han hecho bien es recrear las condiciones para que sigan distraídas en otras cosas mientras la pobreza se sigue ampliando y profundizando.

Evidentemente, es un tema que no ha sido central ni tratado a fondo por las élites, que no sea “ayudar a los pobres”, como debe hacer todo buen católico.

El eslogan de “primero los pobres” de AMLO no deja de ser una frase demagógica, porque no es lo mismo ayudar que cambiar el orden social que produce la pobreza. Un cambio de esta magnitud no se hace de un sexenio para otro ni lo hace un solo hombre. No hay que confundir. AMLO con sus políticas públicas no está atacando la dimensión profunda de la pobreza.

Ciertamente, con las políticas públicas de repartir dinero a los pobres algunos problemas sociales han sido mitigados como por ejemplo los niños y los viejos en las calles pidiendo caridad.

AMLO no es un hombre de Estado, es un luchador social. Su llegada al poder despertó muchas expectativas, pero hoy día podemos ver que se perdió una gran oportunidad porque chance con un buen equipo de pensadores hubiera alcanzado esa estatura de liderazgo que se requiere para sacar adelante a todos los mexicanos y no convertir a la mayoría empobrecida en su clientela política.

La llamada Cuarta Transformación no ha cambiado en nada las condiciones estructurales que hacen que la inmensa mayoría de la clase trabajadora vea reducida la capacidad de su dinero para asegurar una canasta básica para el consumo de su familia.

No hay datos sobre las clases sociales, pero empíricamente es observable que gran parte de la clase media ha pasado al contingente de personas viviendo en condiciones de pobreza.

La inflación según los números oficiales se disparó de 5.90% en 2021 a 9.1% en 2022.

Cabe decir que la inflación no impacta por igual en la sociedad, sino que golpea más a los más pobres.

Hay que decir igualmente que la escalada de precios en la práctica es mucho más alta que en los números que manejan de forma oficial.

Los empresarios no quieren hablar de que la inflación en la realidad es más alta que en las cifras oficiales por temor al aumento de los salarios, pero es innegable que el consumo de alimentos y bebidas está siendo afectado.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9% a 43.9%. Este cambio representa un aumento de 3.8 millones de personas al pasar de 51.9 a 55.7 millones de personas. Y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas.

Quiere decir que en ese mismo periodo el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7.0% a 8.5%.

Según Rodrigo Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, “en México 35 millones de trabajadores (71% del personal ocupado) carecen de ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas, lo indispensable para superar el umbral de la pobreza de una familia”. (El Diario de Yucatán del 6 de octubre de 2022, sección Nacional p. 6). Quiere decir que siete de cada diez trabajadores viven en condiciones de pobreza.

La tasa de inflación que reporta el Inegi es de 8.70%, que quien sabe de donde sale, cuando al mismo tiempo se señala que el alza en los precios de los alimentos con un crecimiento anual de 14.42% en septiembre pasado; y además, los productos pecuarios observaron un incremento anual de 15.79%, entre los que se encuentran: el huevo con un alza de 33.49%; el pollo, 14.98%; el pescado, 14.74%; carne de res, 12.87%: y la carne de cerdo, 9.21%. (El Universal, 7 de octubre de 2022).

Es evidente que la inflación (real, no la de los datos manipulados) está golpeando fuerte a todas las clases sociales del país, pero las que resultan más afectadas son la clase trabajadora y la clase media baja, que paradójicamente son la población mayoritaria del país. De tal forma que, en efecto, en el gobierno fallido de AMLO los primeros afectados son los pobres, como ha sido lo común en el pasado. — Mérida, Yucatán

bramirez@correo.uady.mx

Doctor en Sociología, investigador de la Uady