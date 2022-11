Concha Roa Cachero: Mérida, ¿ciudad trampa?

Llegamos a Mérida y nos encontramos con una ciudad hermosa, llena de vida y luz, con una escala increíble, paseable a pesar del calor intenso que nos sofoca, porque encontramos pequeñas plazas llenas de árboles y hermosos cantos de pájaros, en las que podemos hacer una pausa en un banco a la sombra.

La ciudad cautiva, enamora desde el primer paso, la luz, los colores, la vitalidad de esas calles que caminando del lado de la sombra siempre son amables al peatón, tiendas, gentes, turistas y yucatecos que conviven, el ruido de los mercaderes con la pausa profunda y solemne de las iglesias y conventos siempre frescos, o los patios de las antiguas casas, pues el calor se transforma en esos patios en un frescor y una delicia increíbles.

Es la ciudad colonial, esa de manzanas cerradas, la cuadrícula perfecta norte-sur, este-oeste en la que es difícil perderse por la numeración de las mismas, y cuyo corazón está en el interior de las edificaciones; la del misterio y la sorpresa de lo que hay detrás de las puertas.

Nos enamora el paseo Montejo, esa escala, las banquetas anchas y caminables bajo la sombra de los árboles con esa arquitectura porfiriana impresionante, donde el jardín y la casa se muestran al caminante, pasamos de la ciudad colonial española a la francesa, si la primera se cierra a sí misma en cuadras compactas, misteriosas que esconden sus tesoros en patios y jardines interiores, con plazas estratégicamente colocados delante de iglesias o conventos, ésta se muestra majestuosa, no esconde nada se muestra a sí misma sin pudor, hermosa, brillante, como una diosa.

Continuamos con los primeros ensanches la García Ginerés, Itzimná, etc., la ciudad se comienza a diluir…,casas y casas, aún son amables al habitante, hay ciudad y comunidad, hay plazas y jardines, árboles, camellones, mercados. Hay vida, aunque la especulación y el abandono por parte de un cambio generacional se hacen notables, estamos a tiempo de reactivar estas maravillosas zonas de la ciudad.

A medida que nos alejamos del centro, por norte, sur, este u oeste, la ciudad se hace más y más hostil, es una no ciudad, grandes avenidas que son una sucesión de centros comerciales a los que solo se puede llegar en coche, restos de un ferrocarril, un crecimiento rápido y no programado, con un transporte público deficiente; nunca se ha pensado en el ciudadano, banquetas imposibles de caminar y solo guardan postes de la luz, donde hay banquetas..bardas y bardas, cerradas, ghetos, esclavos de los coches, en los que los habitantes ni se conocen, pues la zona común es el estacionamiento y cada familia vive encerrada en sí misma, con calles que son sucesión de plazas comerciales, donde la ciudad ya no existe, no hay convivencia, no hay vida detrás del gheto, de lujo o pobre, no hay jardines públicos, no hay ciudad. La identidad se ha perdido…, la pertenencia, también.

Salimos del periférico y asusta la forma monstruosa en la que la selva se va destruyendo de la misma manera…, privadas(ghetos) y más privadas que van devastando el pulmón que si en la ciudad colonial estaba en los jardines y patios internos de las cuadras y en la porfiriana estaban en el exterior, ahora se reducen a mínimos, mientras la selva va desapareciendo.

Si vemos ciertos signos de esperanza en determinadas actuaciones, el Va y Ven que conecta con rutas públicas que van al centro, pero falta el eje norte sur, la calle 60 sería una gran oportunidad para regenerar urbanamente la ciudad en este gran eje, que tiene vocación de gran parque lineal, con un tranvía, metrobús, tren que pudiera llegar hasta Progreso, un planeamiento urbanístico, donde la ocupación del suelo no estuviera en contra de los intereses privados, pero que no fuera invasiva sino concentrando en altura la edificabilidad con usos mixtos, en aras de recuperar la vida comunitaria y mantener el máximo porcentaje de área verde de espacio público.

Es un trabajo de tejer y recuperar el centro histórico, con un plan riguroso y serio de rehabilitación, manteniendo el corazón y la memoria, no vendiéndolo a manos especuladoras y extranjeras que lo transformarían en un parque Disney. Es necesario generar un gran plan para rehabilitar la ciudad y comunicarla con el gran pulmón que serían los nuevos desarrollos.

La ciudad se está suicidando. Las consecuencias de esta urbanización bestial, que no urbanismo, de esta construcción desenfrenada, que no arquitectura, pueden ser irrevocables en pocos años. Si Escuelas de Arquitectura, Colegios profesionales y gobierno no establecemos una mesa de diálogo y mejora, en pocos años sufriremos un deterioro irrevocable.

Aún estamos a tiempo, pero queda muy poco!— Mérida, Yucatán.

Doctora en arquitectura, de nacionalidad española y colaboradora de la Universidad Anáhuac Mayab