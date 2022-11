Mario Maldonado Espinosa: Pilar de la democracia

Hace poco más de tres décadas, México hizo una apuesta fundamental para cambiar para siempre su vida democrática.

Hace 32 años, el 11 de octubre de 1990, la democracia se puso en manos de la ciudadanía con la fundación del Instituto Federal Electoral.

Antes de ese día, nuestro país se encontraba inmerso en un ambiente de inconformidad ciudadana, derivado de la poca transparencia que marcaba a las elecciones, que eran organizadas por la Secretaría de Gobernación.

México carecía de un auténtico sistema de partidos y las elecciones eran solo un acto para formalizar las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo.

En ese tenor, se materializó uno de los acuerdos políticos más relevantes de la década de 1990, con lo cual las elecciones en México dejaron de ser un problema y se transformaron en un reflejo de todo aquello que anhelan los mexicanos.

Ese anhelo, que de la mano de una autoridad electoral ciudadana, dio grandes momentos para la historia de nuestro país.

Momentos como la alternancia del año 2000, la cual significó un aporte trascendental para la credibilidad de nuestras instituciones y con lo cual hoy podemos decir que la alternancia se ha consolidado como un elemento normal dentro de la vida democrática de México.

Ese elemento que se hizo presente, una vez más en 2018, con la elección más grande en la historia de esta nación y con la cual, bajo el liderazgo del Instituto Nacional Electoral y los organismos locales tuvimos, de nueva cuenta, una alternancia en el Poder Ejecutivo: tanto nacional como local.

Podremos estar de acuerdo o no con los resultados de las elecciones. Podremos no estar satisfechos con los resultados de algún gobierno. Sin embargo, lo que no se puede hacer es tratar demoler lo que hemos construido en más de tres décadas.

El INE se ha constituido como un baluarte esencial dentro del desarrollo de nuestro país.

Es una obra colectiva, escrita por todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos en esta gran nación. En ese sentido, nuestro deber es proteger a nuestra autoridad electoral. Meditar acerca de lo que se ha hecho bien y, en donde haya áreas de oportunidad, señalarlo y proponer soluciones.

El tema ha sido puesto en la mesa de discusión en la Cámara de Diputados, pues abordarán la Reforma Electoral. Todo ello nos debe llevar a una profunda reflexión. Definitivamente quienes tomarán esa decisión deben poner por delante el interés colectivo y no el particular, mucho menos moverse por intereses partidistas. Hay que garantizar la prevalencia de una autoridad electoral transparente, ciudadana y que haga valer los derechos de los mexicanos.

A lo largo de la historia existen casos de éxito de instancias y en el tema de instituciones, así como se crean también desaparecen, por lo que respecta al INE, éste ha puesto en alto a México, ha sido de tanto éxito que incluso es una referencia mundial en cuestiones electorales y administrativas.

El hecho de que goce de plena autonomía, sin la injerencia de las autoridades gubernamentales, hace que se confíe mucho en él, si bien con el paso de los años se ha ido perfeccionando y mejorando; desde luego que si se requieran algunos ajustes hay que hacerlo, cambiar lo que sea necesario, pero siempre respetando su esencia de creación y el trabajo que ha venido desempeñando; no encontramos sentido pretender vulnerar un instituto que ha coadyuvado tanto con la democracia en México.

El llamado es un INE mejorado, no lo contrario.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa