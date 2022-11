Plaza Grande: Mauricio Vila, ''salpicado'' en reclamaciones durante evento en defensa del INE

¿Se tambalea la fuerza de Morena?

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se sinceró ante los diputados locales del Congreso de Yucatán durante su intervención en el Poder Legislativo y reveló que la prisa por concretar las reformas constitucionales que amplían el plazo del Ejército en tareas de seguridad pública y los cambios en el INE es porque con la próxima legislatura federal no podría lograr consensos sobre esas iniciativas.

“Hablando con la verdad, no somos ingenuos en ese año (2024) iba a ser imposible construir una mayoría constitucional porque vamos a elegir a la totalidad de la cámara de diputados y senadores, 72% de las legislaturas locales, 75% de los ayuntamientos, 9 gubernaturas y al próximo presidente. Iba a ser imposible transitar para un acuerdo político”, señaló.

Eso quiere decir, que Morena y AMLO no están muy seguros de arrasar de nuevo como lo hizo en 2018.

''Salpicado'' en un evento

Una de las activistas yucatecas que participó y convocó a la defensa del INE en Mérida, María Eugenia Núñez Zapata, representante local de Poder Ciudadano Mx, dirigió un mensaje velado al gobernador Mauricio Vila Dosal durante los momentos de efervescencia que generó la cadena humana y la marcha de miles de ciudadanos.

Micrófono en mano, la activista dijo: “Yucatán no se vende, no se entregará (presuntamente a Morena y al presidente AMLO), no habrá embajada que pueda justificar ninguna traición al voto ciudadano”.

Quizá la defensora de los derechos políticos y de género sospecha algún pacto entre AMLO y Vila, o simplemente se dejó llevar por el momento de emoción de ver las calles laterales y el parque llenos de ciudadanos comprometidos con la democracia. Ya veremos en el futuro.

Sospechas de extraña cercanía

Ahora que se habla en todo el país de la necesidad de que el árbitro electoral sea imparcial, causaron extrañeza unas fotos subidas a las redes del Iepac donde se ve a su presidente, Moisés Bates Aguilar, en el corte del listón inaugural del módulo del instituto en la feria de Xmatkuil acompañado nada menos que de dos de los principales dirigentes de Morena en Yucatán: la presidenta del Comité Estatal morenista, Alpha Tavera, y el presidente del Consejo morenista en Yucatán, Fernando Xacur García.

Varias cosas llaman la atención sobre el evento. Una de ellas, que no aparece en las fotos ningún otro representante de algún partido político en Yucatán.

Pero además, son precisamente los representantes de Morena quienes más han cuestionado el trabajo de Bates Aguilar desde que asumió el cargo. Una muestra es que apenas el 9 de agosto Morena presentó ante el INE un procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Iepac por presuntas conductas que atentan contra la independencia e imparcialidad de la función electoral.

De sugerentes intenciones

Sobre la extraña relación entre el Iepac y Morena, apenas en octubre pasado se presentó una denuncia ciudadana contra Roberto Durán Esquivel, jefe de lo contencioso en el Instituto Electoral, porque asistió en horario laboral a un evento proselitista a favor de Morena.

Considerando las fotos de la inauguración del módulo del Iepac en la Feria de Xmatkuil, se podría pensar en dos posibles escenarios: o los morenistas tratan de acercarse a Bates para que se le perdone a Durán Esquivel o el mismo presidente del Iepac quiere llegar a una especie de acuerdo con los morenistas para que no lo sigan criticando.

Algo habrá detrás de estos eventos.

Acciones drásticas

A pesar de las quejas, el trato inhumano y discriminatorio hacia los extranjeros que viven en Yucatán , la delegada del Instituto Nacional de Migración en el Estado, Carmen Yadira de los Santos Robledo, mantiene su política inflexible , tanto para sus súbditos, como para los extranjeros que tienen necesidad de acudir a esa oficina de la colonia México para tener una estancia legal en México.

Nos dicen que los propios empleados del INM ya les da pena ver que los extranjeros acudan con muchas horas de anticipación a la apertura de la oficina, que realicen largas colas de pie, en la intemperie y en la calle, pero en la funcionaria de la 4T no aflora su humanismo y mantiene su esquema de trabajo: mandar refuerzos a la oficina de Oaxaca y realizar operativos de búsqueda de indocumentados.

De esta forma, el INM sólo trabaja en Mérida con 35 empleados y los otros 35 lo hacen fuera de Yucatán. Si son 35 empleados para todas las oficinas y más de 200 personas diarias, es lógico que la atención dure horas y horas.

La funcionaria de la 4T se arriesga que los extranjeros tomen acciones más drásticas, de hecho, ya se dio un primer intento de fuga de esa Estación Migratoria con un grupo de cubanos detenidos que perforó un boquete en la pared, pero fueron descubiertos a tiempo y se evitó la evasión.