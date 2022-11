Filiberto Pinelo Sansores: Ante los falsos adalides democráticos

Muy mal ha quedado el INE al descubrirse el intento de quien lo preside de ocultar una encuesta que mandó hacer, porque los datos que arrojó contradijeron su postura, opuesta a que se haga una reforma que supere los vicios del sistema electoral vigente.

La rectitud de sus máximos jerarcas quedó en entredicho.

Todo lo que durante meses han pregonado sus defensores sobre lo impoluto de su conducta se ha derrumbado estrepitosamente ante este indudable acto de deshonestidad.

A la chita callando, Lorenzo Córdova, el presidente consejero del organismo, encargó la encuesta a tres empresas privadas que la levantaron el 9 y 10 de septiembre; pero como sus resultados fueron adversos a lo que pensaba la ocultó durante semanas hasta que se vio obligado a publicarla por presiones ajenas a la institución. Lo hizo apenas el 2 de noviembre, día en que ordenó entregarle una copia al representante de Morena ante el organismo.

¿Por qué no quería que se viera? Porque, para su infortunio, el 78 por ciento de los encuestados apoyaron que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) sean elegidos por el voto popular y no por los partidos; el 74 por ciento que se redujera el presupuesto del instituto (de éstos, 85 por ciento consideran que ello no afectaría su derecho a votar); 87 por ciento que se redujera el número de diputados y senadores; 72 por ciento opinó que los partidos políticos reciben mucho dinero y 96 por ciento pidió que se les reduzca éste.

Otros dos puntos del proyecto que se quiso consultar tienen menos respaldo que los anteriores pero, de todos modos, son claramente preferidos al estatus actual: 52 por ciento está de acuerdo con la conversión del INE en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y 53 por ciento apoya la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales.

Apoyo

La encuesta evidenció que la inmensa mayoría de los mexicanos apoya una reforma electoral que haría no solo menos costosas nuestras elecciones, sino que las blindaría contra los fraudes que desde siempre se han cometido en ellas en un país que es campeón mundial en la materia, esto, en gran medida, porque quienes integran los órganos que las hacen son escogidos por los partidos políticos, cuyos intereses, a cambio, invariablemente defienden.

Los consejeros actuales están bien amalgamados con los partidos que los apoyan, PAN, PRI y PRD, porque a éstos deben el privilegio que tienen de recibir los cuantiosos sueldos y jugosísimas prestaciones que se auto asignan con dinero público y la defensa de este estado placentero en que viven, que les permite hacerse ricos a expensas de nuestros impuestos. Cada uno tiene un sueldo de 260 mil pesos mensuales y goza de jugosos aguinaldos, seguros de gastos médicos mayores y otras prestaciones propias de sultanes que atesoran en fideicomisos creados exprofeso en lugar de devolver a la hacienda pública los recursos que no logran gastar. Esta es la razón del concubinato con los partidos de oposición que a cambio tienen un árbitro ad hoc.

Manchas

El INE no ha sido lo impoluto que sus “desinteresados” defensores pretenden. Nada más es recordar cómo alcahuetearon en 2006 el fraude de Fox y cómplices para instalar a Felipe Calderón, del PAN, en la presidencia del país “haiga sido como haiga sido”; y en 2012 permitieron el uso de las “tarjetas Soriana” con que se dispersaron miles de millones de pesos provenientes de un consorcio extranjero —Odebrech— con que compraron millones de votos —de manera tan descarada que solo el árbitro no vio— e hicieron triunfar a Peña Nieto, del PRI. La derecha al parecer, padece de amnesia.

Si en 2018 no pudo este árbitro sesgado cumplir su misión fue porque el caudal enorme de votos que recibió AMLO lo impidió; es falso que la intervención del INE haya sido determinante en el triunfo de éste. De haberse dado el escenario de las dos elecciones anteriores, cuando la ventaja en votos a favor de dicho candidato no era grande o el dinero sucio de los votos comprados desbordaban las ánforas, es seguro que hubiera vuelto a actuar como lo hizo antes, pues el origen de sus integrantes era y es el mismo: las cuotas partidarias: hoy, unas del PRI, otras del PAN y alguna del PRD.

Objetivo

Sus integrantes se han dedicado, a lo largo de los años, a dos cosas: acumular billetes para engrosar sus bolsillos y aliarse con quienes los defienden en esta actitud a cambio de que carguen los dados a su favor. Están entre los empleados públicos más proclives al dinero que hay en la esfera nacional.

Más que al INE como institución, es a estos mangoneadores de la democracia a quienes están llamando a defender los partidos señalados al lado de sectores del gran capital que no están de acuerdo con las políticas económicas y sociales del actual gobierno instituidas en beneficio de las mayorías del país. Lo hacen con el falso argumento de que éste quiere desaparecerlo, una calumnia que tratan, inútilmente, de vender para desprestigiarlo, como demostró la encuesta del deshonesto consejero presidente.

Reflexión

Usted, lector, debe hacerse estas preguntas: ¿Es contrario a la democracia proponer que sea la sociedad la que elija al árbitro de las contiendas y no los partidos; que se reduzcan los onerosos salarios de los consejeros electorales; que se les deje de dar tanto dinero a los partidos como el que ahora reciben; que deje de haber diputados y senadores plurinominales por los que nadie vota pero que se llevan tajadas grandes del presupuesto; que se reduzca de 500 a 300 el número de diputados federales y de 128 a 96 el de senadores; que se elimine la onerosa burocracia que organiza las elecciones en cada estado para que esta quede en manos de los órganos nacionales y, finalmente, para que con estas reformas se ahorre más de 24 mil millones de pesos anualmente, dinero que hoy se tira a la basura?

Piénselo, antes de caer en las redes de los falsos defensores de la democracia. —Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa