Jesús Retana Vivanco: Se desgasta el ánimo, se aviva el odio

Se desgasta el ánimo, se aviva el odio. Nuevamente me enfrento a la pantalla en blanco del Word para escribir el tema semanal y la verdad se me han cruzado varias ideas que quiero contar, por lo que saco a mi personaje de El estanque de los cocodrilos y le doy vida en esta entrega como una narrativa de la marcha.

Es de mañana, observo por la ventana de mi comedor con las persianas abiertas el departamento del edificio de enfrente que casualmente no tiene ni una persiana. Movimientos extraños como de un animal grande se deja ver en la sala del departamento, es un conejo casi del tamaño de un perro que además convive amigablemente, precisamente con un perro, el que siempre está arriba de una poltrona tomando el sol mañanero sin moverse, sin ladrar, a veces con los ojos abiertos, otras con los ojos cerrados, permanece casi todo el día echado como añorando salir a dar una vuelta a la calle. Le puse como apodo “Don güevas” porque su parsimonia y flojera es evidente cada vez que se baja al suelo para estirarse o para ver jugar al conejo, su compañero de habitación.

Es una mujer joven la que ocupa el departamento a la que también no veo que trabaje. Bueno, ese es mi panorama antes de salir para ver al ingeniero que me está haciendo unos arreglos en la casa que rento a unas cuantas calles del departamento donde vivo en esta desquiciada ciudad de México.

La triste historia de Rubén

¿Está el ingeniero?, le pregunto a Rubén, uno de sus trabajadores que conozco desde hace algunos años.

–Salió a comprar una cubeta de pintura –contesta– . Me quedé platicando con él y le pregunté cómo le había ido en el tiempo que no nos vimos.

–Muy mal –fue su respuesta–.

–Se me disparó la glucosa y me dio Covid, por poco me mata, gracias a mi vecino que es médico y me llevó al hospital del Seguro donde trabajaba en la época en que estaban saturados todos los hospitales. Vi morir a once personas en los dos días que estuve, me salvé de milagro. Tengo el problema de la glucosa, en el IMSS ya no hay el medicamento que me inyecto, cuesta casi mil pesos y me alcanza solo para quince días. Ha sido muy difícil para mi esposa y con un hijo la cosa se pone peor, el trabajo ha escaseado, gracias a que mi mujer trabaja tenemos un ingreso que nos da apenas para vivir.

Continúa con su desesperante relato...

Inconformidad de una sociedad cansada

–Mañana voy a ir a la marcha, no solo a protestar por lo del INE, ya hice una cartulina donde maldigo a Obrador por la desaparición de las guarderías y la falta de medicinas, a mi niño lo tenemos que dejar con mi hermana, ella trabaja por las tardes haciendo el aseo de una casa en la colonia Nápoles, tenemos que recogerlo antes de las dos de la tarde y eso a veces nos complica la existencia.

Triste panorama el de este ciudadano que pertenece a la clase que supuestamente favorece el Obradorismo y aprovecha para manifestar todas sus inconformidades a pesar de que se trataba solo de una marcha para apoyar al INE.

Me ha tocado presenciar marchas de protesta que han congregado a miles de manifestantes como la del 2 de octubre de 1968, la del Halconazo en 1971, las que protestaron en contra de la inseguridad desde 1997 al 2020, culminando con la de las mujeres en contra de los feminicidios. Según cifras de los gobiernos en turno los asistentes oscilaban entre los 80,000 y los 100,000 (datos falseados según las encuestadoras y los organizadores).

A pesar de todo, le dimos donde más le duele

La verdad, después de mi marcha para obtener la cartilla del servicio militar, nunca había asistido a ninguna, hasta ésta del 13 de Noviembre. Algo inusitado e impresionante ver a cientos de miles marchando (se estimaron 830,000 participantes) con un propósito más que visible: Protestar para que este gobierno de cuarta no debilite o desaparezca al INE, pero ¡oooooh! Sorpresa, las protestas se multiplicaban en diferentes denuncias, teniendo como común denominador el repudio al régimen y el odio al Presidente.

Gente de clase humilde, mujeres, parejas de la tercera edad, muchos jóvenes, nuevos votantes, fifis (como los bautizó el que vive en un palacio), por ahí pasó Vicente Fox y todos los que se manifestaron en las redes con selfis; periodistas, activistas, políticos, artistas, y desde luego Rubén, el que pinta casas y le hace a la albañileada, descargó su encono de lo que el Presidente le ha hecho, le ha quitado el ánimo provocando odio, odio al que dice que no viola la ley y se la pasa por el arco del triunfo, el que antes de la marcha descalificó con epítetos de hipócritas, racistas, clasistas, corruptazos, cretinos, achichincles, despistados, etc, etc, a los organizadores, promotores y participantes.

No voy a hondar en las verbalizaciones y hacerle al futurismo de lo que sigue, eso lo veremos con el tiempo y se encargarán de ello los que escriben de estos asuntos.

Concluyo con algo que le escuché decir al morenista Epigmenio Ibarra en el noticiero de radio de Ciro Gómez Leyva el pasado miércoles, refiriéndose a la esencia de la marcha: “Sobró multitud, faltó líder, faltaron ideas”. Estoy de acuerdo…Creo que se ha desgastado el ánimo, la oposición no aparece con un líder que tenga una propuesta de país y se está avivando el odio. Un axioma muy peligroso.— Ciudad de México, 21 de noviembre de 2022

