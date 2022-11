Rodrigo Llanes Salazar: Las utopías yucatecas

Rodrigo Llanes Salazar (*)

El general Salvador Alvarado soñó con un Yucatán con un “gran puerto modernísimo” en Progreso, con “calles limpias” pero “llenas de movimiento y de tráfico”. Con una “refinería de petróleo al norte” y con un estado con “pleno desarrollo agrícola, industrial y mercantil”, a tal grado que se vería “subir el humo de un gran número de fábricas de todos géneros”. Del henequén, principal fuente de riqueza de ese entonces, no solo se obtendría fibra, sino también se extraería azúcar.

En el Yucatán soñado por Alvarado persistía la clase hacendada, aunque ya no tenía un carácter feudal, así como los peones de las haciendas ya no eran siervos. Los hacendados se habían convertido en capitalistas henequeneros y los peones en trabajadores asalariados. “La riqueza del país, levantada por todos, corría ya para bien de todos”, ya que “el capital y el trabajo, en vez de ir uno contra otro, se sumaban y se engranaban, llenando así su justa función social y produciendo inmediatamente el éxito”.

Unos años después de la aparición en 1916 de “Mi sueño” de Alvarado, el doctor Eduardo Urzaiz publicó su ahora ya clásica novela “Eugenia”. En este libro el autor anuncia que él también sueña a menudo y que contempla “una humanidad, casi feliz; libre, por lo menos, de las trabas y prejuicios con que la actual se complica y amarga voluntariamente la vida”.

La trama de la novela se ubica en el año 2218. Los avances en la medicina han hecho posible que los hombres sean quienes gesten a los bebés, lo que no solo ha liberado a las mujeres de la maternidad obligada, sino que también ha transformado a las familias y la organización de la sociedad en su conjunto, que ahora está conformada por grupos creados a partir de afinidades.

A las famosas utopías de Alvarado y Urzaiz se suma un libro acaso menos conocido que este año cumple medio siglo de haber sido publicado: “Yucatán: sueño sin fin (crónica de una utopía)”, del Doctor Jesús Amaro Gamboa. A diferencia de los textos de Alvarado y Urzaiz, que se publicaron en la época de auge del oro verde —aunque, para ser más exactos, “Eugenia” de Urzaiz apareció en 1919, un año después del máximo pico de las exportaciones de pencas de henequén a los Estados Unidos—, la utopía de Amaro vio la luz en plena crisis de la industria henequenera.

Para inicios de la década de 1970, era más que evidente que Yucatán necesitaba diversificar su economía. No es que no se haya intentado. En la primera mitad de la década de 1960 se puso en marcha el Plan Chac, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, para impulsar la producción citrícola, particularmente de naranjas, en el sur del estado. El Plan Chac fue evaluado como un fracaso hasta la aparición de la juguera de Akil, que permitió a los productores ser mayores ingresos.

Por otra parte, no fue sino hasta 1984 que se elaboró el Programa de Reordenación de la Zona Henequenera. También fue en esa década que se modernizó el Puerto de Altura de Progreso (aunque probablemente no como soñó Alvarado).

Las utopías suelen implicar viajes, ya sea en el espacio, en el tiempo o a mundos oníricos o fantásticos. Acaso la obra más conocida sobre el tema, titulada precisamente “Utopía”, de Tomás Moro, narra el viaje a una isla desconocida llamada justo como el nombre del libro. Alvarado hace un viaje onírico, mientras que la novela de Urzaiz nos lleva al futuro.

En el caso de “Yucatán: sueño sin fin”, la historia se desenvuelve en la tercera década del siglo XXI, esto es, en la década que nos encontramos actualmente. Un viajero proveniente de Australia llega a Yucatán, que, para entonces, es una nacionalidad de la Federación de Democracias Comunales de Mesoamérica. En este tiempo, tanto Marte como la Luna ya están poblados (tal como fantasea actualmente el magnate Elon Musk).

Al inicio de la novela leemos que “¡nunca se hubiera creído que en superficie relativamente tan pequeña se lograse tal ganadería intensiva y de tan elevado rendimiento”. Para hacernos una idea del cambio que se ha producido en Yucatán, veamos la siguiente descripción:

“Hoy el norte de la Península se cubre de artificiales bosques semitropicales de plantas útiles”, “el sur, en cambio, produce tres millones de toneladas de sorgo y millón y medio de toneladas de hortalizas y otros cultivos de gran rendimiento, anualmente. Las condiciones agrológicas de esta parte del globo han sido transfiguradas por el hombre socialista de hoy”.

¿A qué se debe este cambio?, ¿por qué en el pedregoso suelo de Yucatán ha sido posible el florecimiento de una ganadería intensiva? Como el subtítulo del libro lo anuncia, el libro es una crónica de cómo fue posible esta utopía. En resumen, dos factores estrechamente relacionados fueron clave.

El primero es que, ante el estado de pobreza, miseria y hambre en el que se encontraba Yucatán a raíz de la crisis de la industria henequenera, se constituyó la Gran Comisión pro Yucatán Moribundo, en la que el joven economista Francisco José Rojano tuvo una idea que cambió el destino de Yucatán: que la entidad sea productora de cerebros. Es decir, una ambiciosa apuesta por la educación. Como menciona uno de los personajes del libro, “de lo que más hablábamos era de educación”.

Pero no se trata de cualquier tipo de educación. En primer lugar, resultó necesaria una “revolución sindical”, con la que se acabara la burocracia sindical y la compraventa de plazas para docentes. Se formaron maestros especializados para el primer grado de primaria que enseñaran realmente a leer y escribir. Sobre todo, se trataba de una educación teórica y práctica. Como se explica en la novela, la esencia del “sistema Rojano” era la siguiente: “si lo oigo, lo olvido; si lo veo, lo recuerdo; si lo hago, lo sé”. Fue necesaria una enseñanza basada en el hacer.

Como se puede apreciar en uno de los párrafos citados, la transformación de Yucatán fue posible gracias al “hombre socialista”. En este sentido, las escuelas privadas no fueron abolidas, pero se instauró una política en la que, por cada estudiante de paga, se becaba a otro estudiante. Esto con el objetivo de que las escuelas privadas no se convirtieran en instituciones exclusivas y excluyentes.

El otro factor fue la producción agropecuaria. El economista Rojano y otros personajes de la novela se centraron en los recursos naturales propios de la región, particularmente los árboles de ramón y de tamarindo. En lugar de importar pasto para alimentar al ganado, se utilizó el ramón. Como explica un personaje de la novela: “a sembrar ‘ramón’, todo el ‘ramón’ que se pueda; ése es el único refugio para una ganadería de mucha gente y no una ganadería de unos cuantos ricos poderosos [...] Todo Yucatán debería ser un solo ramonal”.

Por otro lado, Yucatán se convirtió en un gran productor de tamarindo para elaborar bebidas, las cuales reemplazaron a las “toxicolas”. Un personaje de la novela describe así esta situación: “¡Ay ‘ninio’! No me digas que no lo sabes. Ya está llegando el tiempo en que la gente va a dejar de intoxicarse con tanta ‘química’ y vuelva a alimentarse con las cosas naturales, que la Providencia puso para eso en su camino, ‘ninio’: para alimentarse”.

Como puede advertirse, en la novela se usa el español yucateco, el “uayé”, tema sobre el que el Doctor Amaro escribió tres obras que son referencia obligada. Asimismo, consciente del problema del racismo en Yucatán —en una parte de la novela leemos que “la discriminación del indígena y el mestizo (...), tenía en Yucatán diabólicas modalidades y manifestaciones que sin embargo ni olían ni sabían a discriminación”—, los protagonistas de la obra conservan sus apellidos mayas. También se retoma el conocimiento de los mayas, por ejemplo, para agrietar piedras para construir pozos.

Una presencia importante a lo largo de la novela es el “Chilam Balam de Tixkokob”, con sus profecías sobre el “nuevo linaje” que transformará Yucatán. Desde luego, este Chilam Balam no existe, es parte de la ficción de la novela del Doctor Amaro, quien nació en Tixkokob y, como médico rural, conoció de primera mano las maneras de hablar de la población yucateca, así como los diversos usos de las plantas locales.

Podemos simpatizar o no con muchos de los elementos de la utopía de Amaro. Por sus impactos ambientales, la idea de que todo Yucatán sea territorio ganadero resultaría sumamente cuestionable hoy. Algunos aspectos de la novela, como la visión del uso del ramón, que hoy se reivindica por sus propiedades nutritivas —la cooperativa productora de ramón Selva Viva 3G ha llamado a esta planta “el alimento del futuro”— resultan sorprendentes.

Pero la apuesta por una educación liberadora, del conocimiento y uso de plantas locales, la reivindicación de la cultura maya y yucateca (uayé), me parecen fundamentales para la construcción de una sociedad mejor. En el momento en el que Amaro escribió su utopía, el 82.4% de la población de Yucatán formaba parte de la clase baja, el 16.2% de la clase media y solo el 1.4% pertenecía a la clase alta.

Hoy, de acuerdo con cifras oficiales, casi la mitad de la población del estado (49.5%) se encuentra en condiciones de pobreza. Esta es una de las razones más por la que seguimos necesitando de utopías, no como meras fantasías de un futuro mejor, sino como diagnósticos de las causas de nuestros problemas y formulación de alternativas para una vida buena.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM