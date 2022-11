Filiberto Pinelo Sansores: La marcha de respuesta de AMLO

El sector de la sociedad que está en contra de las políticas públicas del gobierno federal dispone de amplias libertades para expresar las enormes diferencias que con ellas tiene y hasta para manifestar el acerbo odio que muchos de sus integrantes sienten por su titular, al que no pierden ocasión de injuriar. Esto se explica porque vivimos en un genuino estado de derecho en que, como nunca, se respeta el que cada uno tiene de pensar diferente y manifestarlo.

Ello se puso de relieve con la concurrida marcha y otras movilizaciones, en diferentes ciudades de la república que, a convocatoria del articulador más destacado de los grupos empresariales y partidos opositores al gobierno de la 4T, Claudio X. González, se efectuaron el domingo 13, con el lema de “Al INE no se toca”.

Los manifestantes pudieron expresar con toda libertad sus opiniones sobre un tema de importancia medular para todos los ciudadanos, como es el de la iniciativa de reforma electoral que el presidente envió al Congreso para su discusión y eventual aprobación.

El propósito declarado de quienes convocaron fue convencer a la opinión pública nacional de que siendo tan mala, la iniciativa debía ser rechazada.

Pero existió otro motivo subyacente que aunque no fue explícitamente expuesto por los convocantes, fue, sin embargo, el fondo real de la movilización: dar un gran golpe de fuerza para mostrar poderío ante la sociedad, con la mirada puesta en el futuro inmediato, el de 2023, cuando se elegirán titulares del Ejecutivo en dos entidades, y el menos inmediato, de 2024, cuando se renovarán la presidencia de la república, el Congreso de la Unión y un gran número de gubernaturas, alcaldías y congresos locales a lo largo y ancho del país en lo que será la madre de todas las batallas.

La manifestación fue, entonces, una acción de carácter propagandístico para llevar agua al molino del bloque opositor. Tan es así que desde el día siguiente empezaron sus ideólogos de todos los niveles a fortalecer la narrativa de usar el grado de unidad alcanzado por la movilización para derrotar al partido en el poder y sus aliados en aquellas elecciones. Y qué bien que luchen por esto.

Lo que no es admisible es que pretendan que su adversario, la corriente del país que tiene en sus manos el poder por mandato de las grandes mayorías del mismo, se mantenga paralizada.

Como tenía que ser, viene ahora la respuesta. El próximo domingo 27, quien fue el blanco principal de los calificativos denigrantes y las descalificaciones insultantes cuyo fin obvio fue convencer a la sociedad que México tiene un gobierno tiránico, que no sólo no goza del apoyo de la sociedad, sino que lo rechaza, en el ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, ha llamado al pueblo a demostrar que eso no es así y que cuenta con su respaldo para seguir ejecutando el programa que delineó desde que estuvo en campaña.

Como es lógico, el bloque que mostró músculo el domingo 13 no desea que la acción que realizó tenga respuesta y se cura en salud mediante el sobado recurso de denigrar la manifestación contraria y a quienes participarán en ella temeroso de que la suya quede eclipsada por la cantidad de gente que acuda a la del adversario.

La llama marcha de acarreados, cuando la evidencia estadística muestra que López Obrador, que es el convocante, tiene una aceptación de casi 70 por ciento —si no es que más— del apoyo de la sociedad y no tiene por tanto necesidad de acarrear. Lo dice porque muchos mexicanos, se piensa que de todo el país, llegarán a ella en autobuses.

Omiten que “Cientos de manifestantes que acudieron a la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral de la reforma propuesta por el gobierno federal llegaron tanto en transporte público como en autobuses que contrataron exclusivamente para traerlos a inmediaciones del Monumento a la Revolución”, como reportó Karla Mora, de “El Sol de México”, el domingo 13. ¿Esto no fue acarreo?

Si los ocupantes de los autobuses fueron llevados sin su voluntad, indudablemente, sí. Eso solo los organizadores lo saben.

Pero la oposición ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No conciben quienes la integran que lo que dicen las encuestas, que no son del gobierno, refleja el estado de ánimo de la sociedad y que el movimiento que encabeza AMLO tiene ventajas incontrastables en todos los terrenos de la lucha sobre sus opositores que dan pie para afirmar que no necesita acarrear gente para que cientos de miles de mexicanos de su movimiento acudan a su convocatoria.

A los dos días de la manifestación del 13 se publicó una encuesta en el Diario de Massive Caller sobre las intenciones de voto de cara a las elecciones para la gubernatura de Yucatán que se efectuarán en 2024 que muestra que si las elecciones fueran hoy Morena obtendría 38.8 % y el PAN 34.9%; en el Estado de México, la última encuesta del “Reforma” muestra que con coalición opositora o sin ella, la candidata de Morena, Delfina Gómez supera por bastantes puntos al PRIANRD; en la contienda por la presidencia del país, Morena barre, ya sea con Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard a cualquier candidato que se le oponga; el último ejercicio demoscópico de la transnacional de las mediciones Morning Consult ubica a AMLO como el segundo mejor evaluado por su pueblo, con 67 por ciento de aprobación, entre los 22 mandatarios de su lista.

Por tanto no necesita de acarreados para mostrar apoyo.

Acarreo es lo que hacían en el régimen anterior que o pagaban a personas para acudir a los actos o las obligaban con la amenaza de quitarles sus ayudas de los programas sociales; hoy, los programas sociales no sólo son universales sino derechos establecidos en nuestra Constitución; a nadie se le puede quitar su pensión o su beca por no ir a un acto convocado por el gobierno o el partido que lo postuló. Vivimos en un régimen diferente, qué duda cabe.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa