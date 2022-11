Othón Baños Ramírez: Gancho de AMLO

Cualquier institución creada por la clase política para formar parte del gobierno puede y debe ser perfeccionada.

Con esa idea el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sufrido varias reformas a lo largo de sus tres décadas de existencia.

El Instituto Federal Electoral (IFE) formalmente comenzó a funcionar en octubre de 1990 y posteriormente, en 2014, se le nombró Instituto Nacional Electoral (INE).

La reforma electoral que impulsa el gobierno de AMLO propone cambios de los cuales varios pueden ayudar en el perfeccionamiento de sus funciones como árbitro de unas elecciones democráticas. Sin duda. Pero hay dos propuestas de cambio realmente preocupantes porque constituyen un retroceso en la función neutral y apartidista del Instituto.

1) La iniciativa propone la transformación del INE en un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Con ese cambio se eliminarían los 32 institutos electorales locales, que fueron creados en 2014 para organizar los comicios estatales, y el INEC se convertiría en la única autoridad para organizar todas las elecciones, tanto federales como locales.

También organizaría las consultas populares y de revocación de mandato. La propuesta plantea eliminar también los tribunales electorales locales, encargados del despacho de asuntos relacionados con comicios estatales.

A todas luces, la idea es centralizar el poder del INEC, la nueva institución, para que a su vez queden controlados todos los procesos nacionales por el gobierno federal.

2) Pero el más preocupante de los cambios es el de la forma de nombrar el cuerpo de consejeros electorales que constituyen la autoridad del INE.

Una de las modificaciones propuesta consiste en que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el voto del pueblo. En la actualidad, la Cámara de Diputados designa a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a su presidente. Al Senado le corresponde la selección de los magistrados del Tribunal Electoral federal (TEPJF).

El proyecto plantea reducir de 11 a siete el número de consejeros del INE. Además, el pueblo con su voto elegiría a los nuevos consejeros y magistrados entre listas de candidatos formuladas por el presidente de la República, el Legislativo y la Suprema Corte de Justicia.

Habría 60 candidatos en el caso del INE y 30 en el caso del Tribunal Electoral. Cada funcionario estaría en el cargo seis años. La persona más votada entre los candidatos a consejeros presidirá el instituto y la presidencia del Tribunal Electoral será decidida entre los integrantes del pleno.

Grosso modo, estos dos son las propuestas más retrógradas de la reforma política. Es muy grave que el gobierno sea el encargado de formular la lista de candidatos pues obviamente la sacaría entre sus simpatizantes.

El siguiente paso es más sesgado todavía porque deben conseguir el voto de los ciudadanos. Se contempla que los candidatos hagan campaña, pero no se dice quién sufragará los gastos correspondientes que serían altísimos. No, no es viable. Es evidente que aquellos candidatos con más cercanía al gobierno tendrían más ventaja que los otros.

Ambos cambios arriba señalados tienden a menguar la autonomía del INE para entregarla al control del gobierno.

Si el gobierno de AMLO quisiera realmente fortalecer al INE, tendría que fortalecer su autonomía frente al gobierno y los partidos políticos. Como se sabe, el poder legislativo mediante las leyes correspondientes es el que pone las reglas del juego. Y el INE tiene la tarea de ser el árbitro imparcial que vigile para que el juego se haga sin incurrir en la ilegalidad. Es una tarea que requiere conocimientos especializados.

El INE es un órgano técnico y autónomo fundamental para garantizar procesos de competencia electoral equitativos y democráticos.

Para su conducción se necesita de personas que tengan un dominio amplio especializado en asuntos político-electorales y, sobre todo que tengan un elevado espíritu de autonomía partidista.

El presidente AMLO en repetidas ocasiones y abiertamente ha dicho que no le gustan los organismos autónomos y que prefiere al pueblo y no a los ciudadanos. Es por eso que, para restarle autonomía, su gobierno espera meter en el INE un caballo de troya con criaturas pertenecientes al “pueblo”, con criaturas acríticas que sigan con los ojos cerrados su doctrina política. Que sean servidores de su llamada Cuarta Transformación.— Mérida, Yucatán.

bramirez@correo.uady.mx

Doctor en Sociología, investigador de la Uady