Tunkul Político: ''La democracia deliberativa, colocada en cajas de archivo muerto''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana fresquecita la que vamos transitando. Los Tunkules Amigos andan cargando su mochila con el impermeable dentro para protegerse de la lluvia, pero aunque sea un poquito húmedos, sus acostumbrados y rítmicos mensajes llegaron, por lo que que sin mayores preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se comunicó con el tema de la comentaritis desatada sobre el tema que jocosamente menciona como el concurso de marchas; Dice que así como dio seguimiento a la del domingo 13 pasado, se mantendrá pendiente de la convocada para el próximo domingo 27.

En su plática menciona que no cabe duda que los cambios que la modernidad tecnológica ha impuesto en todas las actividades, son más que notorias en la política, pues ahora las metas grilleriles se establecen sobre que videíto tiene más reproducciones, que fotito alcanza más interacciones, esas con los dibujitos de me gusta, me encanta, me enoja, me importa o me molesta.

La práctica de la democracia deliberativa ha sido colocada en cajas de archivo muerto, bueno, dice que ya ni siquiera hay debates, porque ahora lo que se da entre los políticos son tremendos agarrones descalificadores de unos contra otros, lo mismo en tribunas que en declaraciones a los medios de comunicación, ¡Ah! pero eso sí, presumiéndolos en las llamadas redes sociales de internet. Así que en la actualidad los enfrentamientos son por twitazos, feisbucazos y para estar a la moda hasta por tiktokazos. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

En el xtokoy solar los asuntos tuvieron un amplio surtido; el Tunkul Legislativo estuvo mensajeando varios días sobre la no aprobación del congreso local a las reformas constitucionales para la operación de la Guardia Nacional; al parecer esa negativa no tuvo el impacto en la opinión pública que esperaban los Petronilos, pues la mencionada reforma ya cumplió con todos los requisitos legales para entrar en vigor, al ser aprobada por la cámara de diputados, la de senadores y por más de 20 congresos estatales, así que ni fu, ni fa.

En continuidad con el tema de seguridad, el Tunkul Gubernamental nos comenta que está circulando un rumor sobre que se está preparando un anuncio al estilo parafernálico del ChiquiGóber, supuestamente para la presentación de “un nuevo modelo policial” que se pretende poner en práctica al iniciar el próximo año. Chispas, de resultar cierto, ojalá y no se convierta en pretexto para un nuevo endeudamiento público, ya que aprovechándose del temor social, el tema de “el estado más seguro” es utilizado como herramienta para allegarse recursos económicos. ¿Recuerda usted el tremendo endeudamiento de cerca de 2,800 millones que nos asestaron en el año 2019? ¿Sabe usted algo de cómo se ejercieron esos recursos? Así que como reza el refrán popular, vamos a ver dijo un ciego…

El que se reportó un poquito entusiasmado fue el Tunkul Priista, platicándonos la tarea que están realizando los dos diputados de ese partido. Nos comenta que en lugar de hacer un eventote para presentar su informe de actividades, Gaspar y Karla optaron por hacer un recorrido visitando diferentes municipios para en cada uno de ellos llevar al cabo pequeños eventos en los que informan de sus actividades legislativas y establecen diálogos directos con los asistentes. Interesante ¿Masinó?

El que se comunicó bien alebrestado fue el Tunkul Ciudadano, exponiendo su indignación por la conculcación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, tanto al libre tránsito como a la libertad de expresión, pues el pasado domingo 20 de noviembre, al terminar el desfile, un grupo de ciudadanos pertenecientes a diversas organizaciones civiles, fueron bloqueados y amedrentados para que no pudieran llegar a la Plaza Grande y participar en un evento de protesta por varias anomalías que ejecuta el actual gobierno estatal, de manera especial, para protestar por la inicua reforma a la ley del ISSTEY, violatoria de los derechos laborales y de seguridad social.

Como el Chiqui estaba en palacio de gobierno obligado por las circunstancias protocolarias de la fecha, pues fueron cerrados todos los accesos a la Plaza para evitar que se pudieran lastimar los oídos y la piel sensible narcisista. ¡Hágame usted el canijo favor!

También nos dice que seguramente el Chiqui estaba bien enfurruñado porque en los días previos la justicia federal otorgo 13 amparos a trabajadores del sector educativo, precisamente en contra de la nueva ley del ISSTEY, señalando que también ya hay sentencias a favor de trabajadores del Poder Judicial que igualmente recurrieron al amparo. ¡Qué tal!

Así las cosas, durante esta semana la mejor cortina de humo tras la que pretenden guardarse los responsables de un titipuchal de problemas, es por supuesto, la fiebre futbolera por el empate de la selección mexica con la de Polonia, el encumbramiento a la categoría de héroe nacional de Ochoa por haber parado un penalti, las ñañaras por el juego del próximo sábado contra la selección de Argentina y por supuesto los viajes gratis para ir en camión a x´matkuil y apretujarse en los conciertos de los artistas contratados. ¡Cosas veredes mío Cid!