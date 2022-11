Cholyn Garza: La violencia, imparable

El domingo 20 de noviembre me dispuse a disfrutar —a través de la pantalla— el desfile militar de la CDMX, casi siempre lo hago, quizás porque me agrada y además me permite recordar un pasaje de mi vida cuando mi padre me llevaba a verlos de manera presencial, siendo yo una niña.

Ese hombre maravilloso me enseñó a amar a mi México lindo, a respetar sus instituciones. Ver los desfiles me llena de emoción a pesar del tiempo transcurrido.

Quizás este 20 de noviembre no solo fueron los recuerdos de mi niñez los que me acompañaron, sino las escenas de las tragedias que está viviendo nuestro país por la violencia desatada debido a una política de seguridad errónea, que solo un torpe no se da cuenta que ha sido un verdadero fracaso.

Un fracaso porque la estrategia de “abrazos no balazos” de antemano se sabía que no iba a funcionar. No para el ejército, no para los ciudadanos.

Más que considerarse estrategia, era el compromiso de quien hoy nos gobierna con las bandas criminales.

A los militares les ataron las manos, no los han dejado actuar, so pretexto de que tienen que respetar los derechos humanos de individuos que no merecen la menor consideración.

A nuestros soldados y marinos los han mantenido ocupados con proyectos absurdos, ajenos a las funciones para las que fueron preparados con adiestramiento intenso.

El presidente no los quiere; por el contrario, los detesta y los ha involucrado en “sus” ambiciones personales que mucho nos están costando a los mexicanos para que sean considerados cómplices en el derroche, en el despilfarro de nuestros recursos.

El llamado “culiacanazo” fue un gravísimo error que cometieron los que sí saben de estrategias; me refiero a los secretarios de la Defensa y de Marina.

Obedecer las órdenes de un individuo que los ha puesto en riesgo para beneficiar a sus amigos delincuentes ha sido una verdadera aberración.

Por un lado, nuestros soldados son enviados a combatir al narco. ¡Ah!, pero con la consigna malévola de que deberán respetar sus derechos.

Y la Comisión de Derechos Humanos envía “recomendaciones” al respecto. ¿Cuándo hemos tenido conocimiento de que se envió alguna recomendación a algún capo o dueño y señor de un cartel? ¿Cuándo hemos visto que la titular de los Derechos Humanos abogue por nuestros uniformados? ¡NUNCA!

Hemos visto en videos a nuestros militares puestos de rodillas por individuos que los han emboscado. Los han humillado, los han lastimado. ¿Quién los defiende? NADIE. Se han tenido que tragar su orgullo, por una obediencia mal entendida, hacia un individuo que ha llevado al país a un grado de violencia inaceptable.

Obediencia mal entendida porque todo tiene un límite y ese límite está en exponer al país, a sus instituciones y a los ciudadanos a riesgos innecesarios.

¿Obedecer a un individuo amigo de delincuentes? ¡Por favor! ¿Cuidarlo a él, a su familia y a sus lambiscones mientras a nuestros soldados y marinos los ponen en riesgo?

Todo tiene un límite y considero es hora de pensar en el bienestar de nuestro México. No se ha visto la empatía por ningún lado de quien fue electo para servir, para ser presidente de todos los mexicanos, no de un grupo.

No le ha importado el dolor de millones de mexicanos muriendo ante una pandemia; ni el sufrimiento de los niños y personas con cáncer. Un individuo que no respeta a nadie porque siente que todo debe girar a su alrededor.

Murieron marinos al caer el helicóptero donde viajaban, ¿hubo empatía por parte del presidente? ¡Para nada!

Asesinan al comisario de la Guardia Nacional en Zacatecas, general José Silvestre Urzúa Padilla, y el inquilino de palacio emocionado convoca a su marcha, desfile o carnaval para “festejar”…

¿Qué va a festejar? ¿Acaso que el país está desbordado por la violencia?

En septiembre, en ceremonia a los Niños Héroes el titular de la SEDENA, general Luis Cresencio Sandoval, se aventó la puntada en un discurso que a nadie gustó, al menos a mí no, que deberíamos de apoyar al presidente para lograr la “transformación” del país.

Con el asesinato del General Urzúa Padilla, ¿seguirá creyendo en la cacareada transformación —que no ha sido tal sino una verdadera destrucción? Porque eso es la política del presidente, un movimiento de destrucción.

Asesinaron a un militar de alto rango y eso nos debe inquietar. Le preguntaría al Secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué sigue? ¿Qué más debemos esperar? ¿Quién o quiénes defenderán a este México nuestro? ¿Dónde están los estrategas, con conocimientos y capacitación? ¿Es justo lo que está ocurriendo en el país por la estupidez, ambición, egoísmo de un grupo en el poder? Yo creo que no.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista