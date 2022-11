Ernesto Mena Acevedo: La reforma electoral, ¿para controlar el INE?

La iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente de la república contiene diversos aspectos que comprenden modificaciones a varias leyes, así como a la Constitución.

Sin embargo, las críticas o las opiniones se han enfocado en uno sólo: en el órgano electoral administrativo, hoy INE, sobre todo, en lo concerniente a la forma de elección de sus consejeros.

En lo referente al INE, se ha insistido en que se le quiere desaparecer. Aunque realmente no existe ese propósito en la iniciativa, los críticos basan su argumentación en la transformación que se ejecutaría en el organismo electoral en caso de aprobarse, lo que se resume en los cambios de nombre (INEC) y en su estructura orgánica.

Entre las enmiendas de carácter orgánica se encuentra la elección por medio de voto ciudadano de los siete consejeros electorales que integrarían el consejo general de dicho instituto. Este punto ha generado reacciones adversas que dicen basarse en la desconfianza sobre la independencia de las y los consejeros que resulten electos.

Esa afirmación constituye una postura meramente política que no aquilata la trascendencia del asunto que, por ende, merece una revisión histórica y analítica de la que pueda derivarse la pertinencia o no de implantar un método de integración que nunca se ha aplicado y no debería descalificarse sin sustento.

Debe partirse de que, las primeras legislaciones electorales que implicaron cambio de modelo en lo relativo a la regulación de la autoridad electoral administrativa previeron una integración que significaba el dominio directo del gobierno de la instancia decisoria y ejecutora del organismo electoral, con la presencia más simbólica que efectiva, de representantes de los partidos de la oposición.

Incluso, es pertinente resaltar que, la representación partidista primero estuvo limitada a los partidos “más importantes” y posteriormente se amplió a los demás.

Es hasta la década de los noventa del siglo pasado cuando se creó el instituto electoral (IFE) que, si bien representó el primer intento por independizarlo de la intervención del gobierno, siguió presidido y controlado por el secretario de Gobernación.

Con la reforma de 1996 se concede autonomía, pero se estableció la participación del poder legislativo, a través de la cámara de diputados, en el proceso de integración de su consejo general.

De acuerdo con la teoría especializada en la materia que considera tres modelos de organismos electorales: independiente, gubernamental y mixto; se pasó del modelo gubernamental al independiente, pues ya no habría presencia y directriz gubernamental en su funcionamiento.

Pero en lo referente a los criterios académicos de “composición” de los órganos electorales, que son de tres tipos: partidista, de expertos, y mixta; aunque en apariencia se instauró el de expertos, al concederse el papel relevante a las representaciones partidistas de la cámara de diputados, se tradujo en los hechos en que se aplicara el método estatuido constitucionalmente en Colombia que consiste en un sistema “de cifra repartidora” entre los grupos parlamentarios, es decir, de acuerdo con la representación de cada partido en el parlamento, le corresponde un número de consejeros o magistrados.

Es así como, para que se llegara en nuestro país a los acuerdos que fueran respaldados por las dos terceras partes de la cámara, se instauró la práctica de la determinación de cuotas entre los partidos mayoritarios. Esto se ha evidenciado en que varios de los que llegaron a ser consejeros electorales bajo la faceta de “no partidistas” con posterioridad se forjaron una carrera política bajo el amparo de un partido.

Esto último, y sobre todo, las actuaciones muy controvertidas y cuestionables que han emitido las autoridades electorales (la administrativa y la jurisdiccional) en los últimos veinte años: Pemexgate y Amigos de Fox, en la preparación y el resultado del 2006, tarjetas Monex en 2012, registros de candidaturas independientes de Margarita Zavala y el Bronco en 2018, cancelación de candidaturas de Morena en 2021, entre muchos otros, ha conllevado a una seria afectación de la credibilidad de las autoridades electorales.

Por ejemplo, atendiendo la medición de Latinobarómetro aplicada en 2018, reflejó que hay un 32 por ciento de confianza ciudadana en el organismo electoral en México.

Por lo cual, se puede colegir que: “A pesar de todos los cambios derivados de la reforma constitucional y de que el desarrollo del INE apunta hacia una mejor democracia electoral en México, hay estudios que reportan que la reforma no ha tenido un impacto estadísticamente significativo en la calidad de la democracia a nivel subnacional, medida a través de las dimensiones de calidad de la ciudadanía, desempeño de la autoridad electoral y el sistema de partidos” (Ayala y Triana, 2020).

Entonces, si las circunstancias evidencian la necesidad de otra reforma electoral y esta propone una nueva forma electiva de las autoridades electorales, la discusión no debiera fundarse en el argumento de que se busca el control de los órganos electorales, porque esto implicaría incurrir en la contradicción de, por una parte, desconfiar en la posible manipulación de millones de ciudadanos, pero por la otra, sentar como inviable la manipulación entre unos cuantos personajes de las cúpulas partidistas.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Economía y Administración Pública. Maestro en Políticas Públicas, Campañas y Elecciones.