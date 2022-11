Marisol Cen Caamal: Tarjetas digitales

Constantemente leemos en las noticias casos de fraude en compras con tarjetas de crédito. Todos los días, muchas personas son víctimas de cargos no reconocidos y, aun cuando los usuarios de servicios financieros tomen sus precauciones, los fraudes continúan. Los delincuentes siempre van un paso adelante.

Suelo ser muy cuidadosa con mi información financiera. Al hacer compras siempre trato de proteger mi tarjeta, no perderla de vista y cuidar mi número confidencial. Aun así, me han hecho compras en línea fraudulentas, de las que solo me he enterado por las notificaciones que me llegan al celular.

Ahora que se acercan las fiestas navideñas, se recibe el aguinaldo y la gente suele hacer más compras, hay que proteger nuestras tarjetas.

Una opción para proteger las tarjetas, sobre todo en las compras en línea, es activar la opción de tarjeta digital.

Una tarjeta digital es como una extensión de una tarjeta de crédito, que se genera a través de la App o de la banca electrónica de alguna institución financiera. Esta tarjeta tiene un número diferente al de la tarjeta física y además genera un CVV dinámico.

Todas las tarjetas de débito y de crédito tienen en el reverso un código CVV ( Card Verification Value, en inglés), que consta de 3 dígitos y que se utiliza como método de seguridad en transacciones en línea o telefónicas.

El CVV dinámico es un código de verificación de la tarjeta que se genera de manera aleatoria cada cinco minutos, a través de la aplicación móvil. Este código al cambiar de manera constante, reduce la posibilidad de realizar compras fraudulentas con la tarjeta.

Además del CVV dinámico, las tarjetas digitales ofrecen varias ventajas entre las que podemos destacar: 1) No tienen un costo adicional. 2) La tarjeta física se puede seguir utilizando de manera habitual. 3) Se puede activar o desactivar la tarjeta desde la aplicación del banco. 4) Mayor seguridad al comprar por internet, ya que el número de la tarjeta digital es diferente al de la física.

Para activar la tarjeta digital, solo se requiere contar con la tarjeta de débito o de crédito física, y con el servicio de banca electrónica a través del celular.

Además de activar una tarjeta digital, entre otras medidas que podemos tomar para proteger nuestras tarjetas, están: 1) Utilizar siempre un CVV dinámico. 2) Mantener la tarjeta bloqueada mientras no se este utilizando. 3) Activar notificaciones de las transacciones por celular y correo. 4) Desconfiar de las llamadas en las que nos notifican de cargos no reconocidos, porque pueden resultar un intento de fraude. Esta modalidad está muy vigente en la actualidad, ya que los estafadores se aprovechan de la desesperación de las personas ante un posible fraude, y aprovechan para obtener información que utilizarán posteriormente para hacer uso indebido de las cuentas.

En caso de recibir una llamada para notificarnos que se están haciendo compras con alguna de nuestras tarjetas, lo mejor es colgar el teléfono y revisar si se reflejan esos cargos en la banca electrónica. De ser, así entonces se deberá contactar al banco y bloquear la tarjeta inmediatamente.

Hay que recordar que en ninguna circunstancia debemos proporcionar claves ni información confidencial. Ante la ola de fraudes que estamos viviendo, ninguna precaución es excesiva.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

@kookayfinanzas

Profesora Universidad Anáhuac y Consultora Financiera