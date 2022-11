Mis perros difuntos

Silvia González Romero (*)

A principios de este año escribía en estas mismas páginas el artículo “Mis viejitos…” sobre Cachetes y Luther, mis amados perros, rescatados de la calle, que durante varios años me acompañaron y cuidaron con lealtad, y que ahora me tocaba a mí cuidarlos en su vejez.

Estos adorables viejitos llenaron mi casa y mi vida de ternura; sentarme a su lado, acariciarlos, mirar sus ojitos llenos de amor y su colita a mil por hora ha sido un generador de endorfinas diarias que ha contribuido a mi salud física y emocional.

Primero se me fue Cachetes, mi noble y eterno flaco, estoico, con esa aceptación ejemplar que nos enseñan los animales que, sabiendo que está cerca el final, lo reciben con calma, se rinden con sabiduría, sobre todo, si su ama está a su lado acompañándolos hasta el último suspiro.

Cachetes me dejó muchas lecciones que agradezco y hacen mi vida mejor, la más importante fue precisamente cuándo él llegó a mi casa “flaco, cansado y sin ilusiones”, desnutrido y muy débil, se echó en mi terraza y en ese instante su vida cambió para siempre, y la mía también, es por ello que cuando ando desanimada me acuerdo de él y sé que la vida puede cambiar a mejor en cualquier momento.

Luther, mi otro viejito, se fue casi enseguida. Estar con él era una fiesta, era besucón, lamedor y divertido. Me proveía de un cálido cariño. Su noble corazón se fue apagando poco a poco.

Agradezco tanto haberlo encontrado en la calle y sentir que no podía dejarlo a su suerte.

Luther me dio, al igual que Cachetes, mucho más de lo que yo pude darles y me siento muy agradecida por sus vidas que compartieron conmigo. Él también me trajo aprendizajes importantes, uno de ellos fue que “la gratitud le hace bien a quien la siente y nos hace más felices…”; agradecía cualquier gesto de amor, siempre lo vi rebosante de vida, y eso se contagiaba.

Dios me debe querer mucho porque esos dos ángeles me llenaron de un amor incondicional y eso no tiene precio. Nunca pude juntarlos, así que cada uno tenía su propio espacio.

Ellos fallecieron en el verano, pero esperé un ratito para poder escribir este artículo porque me emocionaba hasta las lágrimas.

Hoy recordarlos me llena de una enorme gratitud, fueron fuente de ternura, sonrisas, alegría, admiración, asombro, los perros nos hacen mejores personas.

Se fueron mis amores, pero viven en mi alma y en mi corazón. Gracias por tanto amor, en este fin de mes dedicado a despedir a los difuntos, como mandan las tradiciones yucatecas y se les da fiel seguimiento en muchos de los hogares, sobre todo del interior del estado.— Mérida, Yucatán.

