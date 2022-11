Plaza Grande: ¿Blanca Navidad? Alistarían la liquidación de cientos de sindicalizados

Hacen su ''luchita''

El primer informe de actividades legislativas de la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, el viernes pasado en el campo de fútbol de Pacabtún, fue de nuevo ocasión para que dos “suspirantes” trataran de congraciarse con el panismo y con su dirigencia, pero, a juzgar por los resultados, no tuvieron éxito.

El primero fue Rommel Pacheco Marrufo, compañero de Cecilia Patrón en la Cámara de Diputados, a quien se vio esforzándose por hacer bromas junto a los presidentes estatal y nacional del PAN, Asís Cano Cetina y Marko Cortés Mendoza, mientras la legisladora pronunciaba su mensaje. Las sonrisas forzadas de los dirigentes no fueron buena señal para el clavadista.

El otro aspirante a seguir en cargos públicos en 2024 que intentó llamar la atención de Marko Cortés fue el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, pero tampoco corrió con suerte ni con el presidente de Acción Nacional ni con los militantes de este partido, a quienes no termina de convencer. Hay una pregunta que muchos se hacen: si ambos neopanistas ya están resignados, o parecen estarlo, a que no pueden ser candidatos a la gubernatura, ¿será su apuesta un cargo legislativo?

Pasado, pisado

Si alguien regresó con fuerza a los eventos panistas, después de breve pausa, es la regidora Celia Rivas Rodríguez. Durante y después del informe de actividades de Cecilia Patrón Laviada la expriista ratificó que es la integrante del Cabildo meridano más conocida y, muy lejos de su pasado político, es activa promotora del trabajo del Ayuntamiento y, particularmente, del alcalde Renán Barrera Concha.

Un suceso chusco confirmó esa situación: al término del acto protocolario de Cecilia Patrón, los ediles de Mérida se tomaban algunas selfies y de pronto se oyó la voz de alguien que se acercó a saludar a la exfiscal. El recién llegado le dijo:

“Hola, Celia. De los regidores, solo a ti te conozco. No sé quiénes son los demás muchachos… ¡Ah, no, ya vi también a Alvarito!” Éste último era Álvaro Cetina Puerto, coordinador de los concejales panistas. Seguramente el comentario no fue del agrado de todos los presentes.

Juntos, pero no revueltos

El senador Raúl Paz Alonzo es de los que no pierden oportunidad de mostrar sus nuevos afectos políticos. Anteayer exhibió en las redes sociales fotografías con sus nuevos correligionarios en Morena, en su mayoría procedentes de otros partidos al igual que él, y de paso mostró que la concentración que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México tuvo una zona fifí, para funcionarios del partido en el poder, separada del resto de los manifestantes de a pie.

En esa área fifí, con sillas, el expanista se fotografió con otros yucatecos como la senadora Verónica Camino Farjat y el diputado federal Mario Peraza Ramírez, así como con la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama.

La foto con Joaquín Díaz Mena es la más esperada, pero hay serias dudas de que algún día se concrete. Paz Alonzo, además, difundió también anteayer un vídeo con loas a la 4T y al presidente López Obrador, previo repaso histórico de las anteriores transformaciones sociales y políticas en México.

Se cobran la afrenta

El que la hace, la paga, es un dicho que parece que se cumplió en Kanasín, donde el pasado día 13 hubo elecciones de comisario ejidal y resultó perdedor el candidato apoyado por los morenistas Joaquín Díaz Mena y Carlos Moreno Magaña, quienes meses antes habían "rasurado" a unos 300 ejidatarios de ese municipio de una lista de apoyos de vivienda por ceder tierras para el Tren Maya.

Los ejidatarios se la cobraron pese a que, como es costumbre en ese tipo de procesos, los morenistas en este caso estuvieron ofreciendo entre 2,000 y 5,000 pesos y kilos de carne a quien votara por Juan Carlos Cauich. Al final el ganador de la votación fue Eleuterio Pech Puch, “Tribi”, quien tomará posesión de su cargo pasado mañana jueves 1 de diciembre.

En el ámbito político de Kanasín se comenta que el resultado ejidal es una muestra de que Moreno Magaña está perdiendo influencia en el municipio, pues pese a que tiene a la mano, y los usa, los recursos de los programas federales, ya se le ve desgastado, debilitado y sin credibilidad, y se aleja la posibilidad de ser el elegido de Díaz Mena como candidato a la alcaldía en 2024 por Morena.

Pemex, un títere

Servio Rosado Aparicio, líder del grupo peninsular petrolero de jubilados que lucha por una mejor atención de salud, reapareció con una grabación en su Facebook donde denuncia de nuevo que los jubilados y pensionados con necesidades de servicios médicos están en plena indefensión y abandonados por el sindicato petrolero.

Dijo que el otrora poderoso sindicato de Pemex es hoy de papel y títere del gobierno federal, porque no exige el cumplimiento de la cláusula 89 del contrato colectivo. Llamó usurpador al secretario general del sindicato, Ricardo Aldana Prieto, porque está supeditado de lo que dice la secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde Luján.

“Eres solo un títere, el sindicato ya no tiene fuerza, ya no lucha como marcan los estatutos, estás incurriendo en traición al sindicato”, recriminó Servio, quien ya no pudo bloquear la calle 60 norte, en el tramo que está frente al Consulado de Estados Unidos, debido a un amplio operativo de la Policía Estatal.

Denuncian una liquidación de sindicalizados

Mientras los integrantes del Sindicato del Monte de Piedad marcharon el domingo del Paseo de Montejo al centro de Mérida, en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el patronato Nacional Monte de Piedad pretende la liquidación de un buen número de los 324 trabajadores de base que tiene esa casa de empeño.

El secretario general de este sindicato en Yucatán, Javier Méndez Tamayo, denunció en el mitin frente al Palacio de Gobierno que siete empresarios quieren acabar con 247 años de historia del llamado “banco de los pobres”. Pidió al gobierno de la 4T que no permita la liquidación masiva. Los sindicalistas son seguidores de AMLO, pero ya se verá si les hace caso, porque a los profesores del Conalep Yucatán el presidente no les ha cumplido su promesa de basificación.

Continúa la guillotina en el poder judicial

En el Poder Judicial del Estado continuaron silenciosamente los despidos en las últimas semanas. El Consejo de la Judicatura ha estado activo con altas y bajas de personal, en pleno reacomodo después del ajuste que significó el sacudón al Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hay funcionarios judiciales que no vieron con buenos ojos que María Ely Farfán Flores haya sido designada consejera de la Judicatura cuando desempeñaba el cargo de proyectista y no había pasado por la titularidad de un juzgado, como sí ocurrió con sus antecesores que formaron parte de las propuestas del Poder Judicial.

La razón oculta, dicen algunos, es que la nueva consejera tiene lazos familiares con altos funcionarios del Ejecutivo que se desempeñan en las áreas recaudatoria y de seguridad. En algunos casos se han presentado renuncias voluntarias. Es lo que sucedió con una amiga de la magistrada en retiro Ligia Cortés Ortega, quien fue colocada por ésta en un puesto de proyectista que nunca desempeñó, pues en realidad se desenvolvía como asistente personal.

Con la nueva administración, la magistrada que sustituyó a Ligia Cortés se percató de que había varios proyectistas en su sala y, extrañada, decidió ponerlos a prueba en la función para la cual se les pagaba. La amiga de la abogada Cortés se vio en problemas para cumplir y fue enviada al Juzgado Tercero de Oralidad Familiar, donde prefirió solicitar licencia. Finalmente, hace unas semanas renunció.

Esto es apenas una muestra de la situación que prevalecía en el Tribunal Superior, donde era común ver a parientes y allegados de los magistrados en puestos de relevancia.

De vuelta en Cuba

Los ocho ciudadanos cubanos que rescató el día 25 de este mes la Secretaría de Marina-Armada de México en aguas mexicanas cuando navegaban a la deriva en una embarcación “hechiza” fueron trasladados este fin de semana a la Ciudad de México, desde donde presuntamente los regresaron a su país en un vuelo humanitario.

Los deportados fueron dos mujeres y seis varones que, tras no acreditar su legal estancia en México, fueron retenidos en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de la colonia México de Mérida. De allí fueron trasladados a Ciudad de México y luego presuntamente a su país de origen.