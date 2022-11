Plaza Grande: Malestar en el PAN Yucatán, habrían dado un voto de castigo por consejeros

Por cumplir otros pagan platos rotos

No es un secreto que en el PAN se tejieron acuerdos sobre la integración del nuevo Consejo Estatal, que incluyeron de alguna manera el fortalecimiento de la imagen del alcalde Renán Barrera, pero hay algunos puntos que se salieron de control en la asamblea del domingo pasado.

Por ejemplo, nos dicen panistas conocedores de estos procesos, la militancia de Mérida mostró aparente malestar por algunas decisiones y privilegió el voto por candidatos a consejeros provenientes del interior del Estado. Esto se reflejó en los lugares de la lista que ocuparon los aspirantes de la capital yucateca, pues el “grueso” de las propuestas meridanas entró a partir de la posición 20.

Incluso, subrayan las fuentes, esto explica por qué personas como Gerardo Bolio de Ocampo, exdiputado y expresidente del partido en Mérida, quedaron fuera de la selección. Cercanos colaboradores de la diputada federal Cecilia Patrón Laviada también pagaron los platos rotos, como es el caso de Edwin Flota Cocom, de Javier Chicatty y del regidor meridano Raúl Escalante Aguilar, quienes no lograron entrar. Con el resultado, este último vio prácticamente esfumarse su sueño de ser candidato a diputado local.

Caso omiso a recomendación

En la elección del Consejo Estatal del PAN se “tiró línea”, pero los delegados con derecho a voto no la siguieron al pie de la letra, a juzgar por los resultados.

Tanto Gerardo Bolio como Edwin Flota y Raúl Escalante, entre otros, aparecían en una lista entregada a los delegados para que tomaran en cuenta esos nombres a la hora de la votación, que fue electrónica. Sin embargo, la “recomendación” no funcionó del todo.

Se señala a Arturo León Itzá, presidente del Comité Directivo Municipal en Mérida, como promotor de la distribución de la lista, pero también se da por hecho que ésta tenía el visto bueno del presidente del Comité Estatal, Asís Cano Cetina.

Entre los “recomendados” estaba Víctor Merari Sánchez Roca, exdiputado y expresidente de Acción Nacional en Mérida ligado a empresas proveedoras de ayuntamientos y dependencias del Ejecutivo.

En contraste, en esa lista no aparecían panistas de amplia trayectoria como Sergio Chan Lugo y Edgar Ramírez Pech, que de todas maneras resultaron seleccionados como consejeros estatales y nacionales. Un exdirectivo hizo notar una contradicción: Arturo León apoyó a Sánchez Roca, pero prácticamente abandonó a su grupo y solo pidió el voto para uno de los integrantes, Miguel Xequé Rosado, quien sí se “coló” al Consejo, lo mismo que Víctor Merari.

Piden señalar a las ''colgadas''

Donde de plano no hubo ruido, al menos por fuera, es en el grupo de mujeres que ya son parte del Consejo Estatal panista. Y no hubo ruido porque no fue necesaria la elección, ya que el número de inscritas fue el número justo de mujeres que debían entrar al órgano partidista: 50.

Sin embargo, eso no impidió que algunas militantes que participaron en el proceso opinen sobre la conveniencia de que, aunque entren todas, se haga una votación que permita saber en qué lugar de la lista queda cada una. El motivo de sus comentarios es que muchas candidatas sí hicieron campaña en Mérida y el interior del Estado aunque sabían que de todas maneras estarían en el Consejo, pero otras literalmente colgaron la hamaca y no se presentaron ante la militancia.

Entre estas últimas citaron a la exdiputada Rosa Adriana Díaz Lizama, quien aspiraba a ser ratificada en el Consejo para conseguir una posición vitalicia en este organismo.

Desafortunado encuentro

Llamó mucho la atención una desafortunada rueda de prensa que ofreció anteayer martes Luis Ojeda Godoy, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Uno de los objetivos del dirigente era manifestar su oposición al proyecto del corredor gastronómico de las calles 60 y 47, pero a fin de cuentas dijo que desconocía a fondo los detalles de las obras y, por lo tanto, no estaba en contra. También se le preguntó sobre la presencia de vendedores ambulantes en la zona arqueológica de Chichén Itzá y se limitó a contestar que él no es el director del INAH y es a éste a quien “se le debe buscar” para ese tema.

Como se sabe, el corredor gastronómico abarcará la calle 60 desde la Plaza Grande hasta el parque de Santa Ana, y desde allí sobre la calle 47 hasta la 48, donde estará el parque de La Plancha.

Al no poder hablar mucho de ese proyecto, luego de que admitió que no lo conoce a fondo, el líder sindical respondió a preguntas de otros asuntos, entre ellos múltiples irregularidades que se atribuyen al INAH, como tener que dar una colaboración para permisos en las zonas declaradas Patrimonio Histórico de Mérida, señalamientos que de manera reiterada han manifestado las cámaras empresariales y el sector gastronómico de la entidad.