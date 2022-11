Filiberto Pinelo Sansores: Marcha histórica convocada por AMLO

Una marcha excepcional, por el número y el entusiasmo de sus participantes fue la que se realizó en Ciudad de México convocada por el presidente López Obrador, que confirma que transita por buen camino su gobierno y tiene el aval del pueblo para continuar por esta ruta hasta el fin de su mandato.

Fue una marcha llena de alegría muy lejana a las de los acarreados en que los participantes van silenciosos, con gesto hosco, como las que realizaba el PRI —el PAN nunca convoca a marchas porque no las considera importantes en su estrategia— en las que los asistentes recibían paga.

En ésta fue lo contrario. La alegría que privó se manifestó en música, cantos, bailes, frases ingeniosas, sonrisas por doquier. No hubo insultos a los adversarios, ni frases de odio para calificarlos.

¿Por qué estás aquí, preguntó una reportera de un canal de TV a una manifestante: “Porque es el presidente que está cumpliendo mis sueños y el de muchos mexicanos, porque nos está dando lo que nadie nos ha dado. Llevo muchos años luchando para llegar a esto; por eso vengo a refrendar mi apoyo al presidente, mi apoyo a la 4T, mi apoyo aquí a todos mis compañeros, amigos, pueblos, vecinos que estamos apoyando este proceso de transformación”, respondió.

No hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere oír. Los hechos son más que evidentes, ninguno de los manifestantes entrevistados por los diferentes medios que estuvieron presentes —muchos con el fin obvio de encontrar evidencias de lo que buscaban— expresó estar en la manifestación en contra de su voluntad, ya sea porque lo hubieran amenazado o porque lo hubieran contratado, mediante paga para asistir. Al contrario, todos y cada uno respondían que estaban en la marcha por convicción.

Fue histórica la movilización. No sólo por el entusiasmo de los participantes sino por el número. Fue tal la cantidad de gente que acudió que cuando su vanguardia entró en el zócalo —en sus tres cuartas partes ocupado ya— su retaguardia se encontraba a muchas cuadras de distancia, llenando calles enteras de escarpa a escarpa.

Destacamentos completos de esta parte de la manifestación no pudieron entrar en la plancha y quedaron detenidos a gran distancia, por lo que tuvieron que ver y oír al presidente decir su discurso a través de pantallas colocadas en diversos puntos con motivo del mundial.

¿Cuántos fueron los que asistieron? Unos dicen que 1 millón 200 mil, otros que muchos más. Imposible contarlos, pero ha sido, quizás la manifestación más grande por el número de participantes que se haya hecho en el corazón de la república esto es el centro histórico de la Ciudad capital.

Fue tal la multitud que vitoreaba al presidente a su paso por las calles que tardó 5 horas y 36 minutos en caminar los escasos 4 kilómetros que separan al Ángel de la Independencia del Zócalo, apapachado por las multitudes. Una marcha sin precedente, en la que pudo corroborarse lo que dicen las encuestas.

No deja de sorprender que personajes de la oposición acusen a quienes organizaron el despliegue de lo mismo que antes practicaron, es decir, de acarreo. Su argumento es que llegaron en autobuses. ¿Y en qué querían que llegaran los seres humanos que asistieron por propia voluntad a la manifestación? ¿En burro? ¿En carreta? ¿A pie?

Llegar en autobús a un evento no es señal de acarreo. Acarreo es ir en lo que sea por paga o bajo amenaza. Si llegar en autobús a un mitin o marcha es ser acarreado, en la de la oposición, el 13 de noviembre, dizque para defender al INE llegaron muchos así.

Causa risa que políticos del pasado, que cuando estuvieron en el poder prohijaron movilizaciones, esas sí de acarreados, ahora pontifiquen con condenas flamígeras contra quienes, según ellos, organizan marchas como las de ellos. Creen que los ciudadanos carecemos de memoria y no recordamos cómo la CTM, la CNOP, la CNC y otras organizaciones del partido en el poder obligaba a los trabajadores, a los que se les pasaba lista, a asistir a sus eventos. ¿De verdad no se acuerdan de cómo eran? o ¿Cambiaron de piel?

No cabe la menor duda de que organizar la del domingo fue un acierto pues gracias a ella, el titular del ejecutivo federal sabe ya, a ciencia cierta, que su proyecto de nación, que tiene bastante avance hacia el objetivo de transformarla, cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los mexicanos y que los obstáculos que la oposición le pone, magnificados por la ensordecedora propaganda que despliega, no hacen mella, en lo más mínimo, en el apoyo popular. Ahora no son sólo las encuestas las que lo dicen sino, también, la presencia física del pueblo en las calles, la que, de manera contundente, lo expresa.

La proyección de esta movilización tendrá un efecto de largo plazo. No sólo le da un nuevo impulso al gobierno de la 4T para que termine sus proyectos sino que fortalece la posibilidad de que el relevo que en 2024 elija el país se enmarque en el mismo espíritu que caracteriza al actual: estar al servicio de las grandes mayorías, esencialmente, de los más necesitados, en contraposición a los gobiernos que casi siempre tuvo el país, caracterizados por la voracidad de sus miembros por enriquecerse y su entreguismo al gran capital.

Fue toda una fiesta la que se vivió con la marcha. Ni un rostro amargado, ninguna consigna racista, clasista, de odio. Una muestra de ciudadanía comprometida con la lucha para llevar adelante un proyecto de nación.

Era esto lo que no quería la oposición que ocurriera, que el pueblo se expresara. Por eso hicieron todo lo posible para que fracasara. Estuvieron semanas enteras descalificándola. Sabían qué ocurriría: que una muestra como la que, finalmente, se dio, pondría cada cosa en su lugar.

A partir de hoy, el gobierno de la 4T cabalgará en caballo de hacienda hacia el 2024. Y la derecha ¿qué hará? Tratará de seguir juntando sus pedazos para enfrentarse a la realidad.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa