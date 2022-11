Edgardo Arredondo Gómez: Ni los animales escapan al descuido

El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del ser humano, Charles Darwin

El espacio reducido. Aquellas curiosas criaturas mantenían su acrobática danza acuática, aunque dos de ellas yacían en el fondo sin moverse.

Una pegada a la barrera de cristal que nos separaba; su mirada y toda su facies y lo juro: con una expresión humana, mezcla de resignación y tristeza.

Otra dio un giro dejando ver en la parte ventral una cicatriz umbilical, de ahí recordé que son mamíferos sirénidos y literalmente su único depredador es el hombre.

Como todo mamífero amamantan a sus crías. Sus cuerpos alargados me recordaron a una especie de kibi con patitas. Me refiero a los manatíes. Unos seis a ocho ejemplares hacinados en un espacio de 3 x 4 metros.

El lugar del encuentro el ahora llamado Aquarium de Veracruz.

La semana pasada estuve en el puerto jarocho. El acuario del lugar, una visita obligada. Lo hice por vez primera hace unos diez años, quedando con tan grato recuerdo, que bien valía la pena repetir.

Desde la llegada algo no andaba del todo bien. El que recibía los boletos daba una explicación no pedida del por qué no estaban disponibles los delfines.

Lo primero que uno encuentra son un par de guacamayas de vistosos colores situadas a tiro de piedra de los visitantes, de tal manera que, aquel osado que se atreviera a tocarlas podría llevarse un buen picotazo.

Tortugas

De inmediato los estanques con tortugas; abundaban las jicoteas y las pochitocas. Por separado dos ejemplares de tortuga caimán, una de ellas, un macho imponente, de unos 80 cm de largo. Todos estos quelonios con un denominador común: el carapacho con manchas de verdín, muestra de una deficiente circulación del agua, incluyendo las cascadas, dejando los mismos restos de musgo en las piedras y sin ningún sistema dispersor de rocío.

Las peceras con especies pequeñas no del todo iluminadas; la nave principal con un número, a mi parecer, exagerado de ejemplares, una gran variedad en su mayoría, nadando en sentido de las manecillas del reloj. Tiburones de varias especies; los mayores con muestras visibles de excrecencias en las escamas que pudieran corresponder a hongos; me recordaban la psoriasis por estrés que alguna vez le diagnosticaron a Keyko la famosa orca.

En un depósito dos ejemplares de langostas con el agua turbia; créanme está más limpia la del recipiente de conocido supermercado del norte de Mérida, donde se compran para consumo.

Otro sitio con un estanque tan reducido, donde una nutria dormía afuera, con gracioso desparpajo, creo suponer, rendida de nadar en círculos en tan diminuto espacio.

Sigue uno avanzando y más peceras con agua turbia, ausencia de burbujas (sistemas de oxigenación), hasta llegar a los referidos manatíes, y al final: los pingüinos.

Un sujeto micrófono en mano los presentaba como atracción de un circo, pues tal vez no era para menos. Estoy convencido que la mayoría de la gente reunida solo conocía de cerca a los pingüinos Marinela: “Aquí tenemos estos pingüinos argentinos…”, tres de ellos miraban de frente a los fisgones, dos más daban vueltas bajo el agua. “Pingüinos argentinos…, pingüinos argentinos…” ahora resulta que se me ocurre que si bien esa denominación es por taxonomía…, ¿acaso podría algún animal escoger nacionalidad?, y pensé en el lobo y el coyote mexicano, en el pulpo maya y un largo etcétera.

Si pudiéramos tener capacidad de comunicarnos con ellos, que simpático sería entre tantas cosas que opinaran sobre el país que los vio nacer.

Lo cierto al caso es que salí un tanto incómodo. Debo admitir y con algo de vergüenza que, no experimenté tanta congoja por los peces, posiblemente porque me gusta la pesca, porque es difícil interactuar con ellos como mascotas (no podemos sacarlos a pasear, acariciarlos, ni enseñarles suertes); soy aficionado y por años he tenido tortugas, así que ya me sé algo de sus cuidados, y por ejemplo: para las acuáticas es obligatorio el agua limpia, por lo que el sistema de filtros y oxigenación deben ser impecables con agua circulante, y renovable en la mayor medida posible; lo ideal además es tener sitios donde puedan recibir luz solar; por muy buena que sea la artificial, las tortugas acuáticas requieren del sol para metabolizar la vitamina D y mantener en óptimas condiciones el carapacho.

Pero debo confesar que sentí mucha tristeza por los pingüinos y los manatíes y, en general por lo descuidado que luce el acuario.

Me preguntaba que estaría ocurriendo, no estaba así, ¿habrá pasado algo?

Pleito

No requerí de indagar por mucho tiempo para toparme con un pleito entre el gobernador veracruzano actual, el señor Cuitláhuac García y los responsables del Fideicomiso para la Administración del Acuario. El 16 de mayo pasado, el gobierno a su cargo emitió un decreto que desapareció el Fideicomiso Público de Administración denominado “Acuario de Veracruz”, quedando a cargo de la Procuraduría del Medio Ambiente estatal y cambiando el nombre a “Aquarium del Puerto de Veracruz” (no sea que reclamen derechos de autor).

Desde que se inauguró en 1992, el Acuario de Veracruz se convirtió en uno de los atractivos obligados para ser visitados por el turismo. Durante casi 30 años obtuvo varios reconocimientos nacionales e internacionales, como la acreditación internacional de la Asociación de Zoos y Acuarios (AZA, por sus siglas en inglés), de las más exigentes y otorgados por cumplir con todos los cánones requeridos para mantener impecables sus instalaciones, garantizando el bienestar de la fauna alojada y contribuyendo a la Ciencia, Educación e Investigación.

Miembro desde 2015 de la de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A. C. (Azcarm), y constancia de Certificado de Calidad Ambiental Turística, otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Tres décadas de cumplir con apego a la NOM, que forjó un prestigio ganado a pulso.

Cuitláhuac García acusó de malos manejos a la asociación encargada del acuario, denominada “Asociación Acuario de Veracruz” comenzando un azote a twittazos: “solo defiende sus intereses privados”, “no aporta nada al interés público” y “no reporta todos los ingresos económicos que obtiene”.

Sin auditar

Sin auditoría, ni inspecciones previas y poniendo como evidencia la muerte de un manatí en una maniobra tan turbia como el agua de muchas de las peceras que visitamos, el gobierno simplemente “expropió” y desapareció el fideicomiso en una maniobra totalmente de gamberros, siguiendo fielmente el estilo de la 4T.

A pesar de los amparos, vino el despido de parte del personal. ¿Cómo van a conseguir los 8 millones mensuales que requiere para mantenerlo funcional? ¿Cómo suplir a personal entrenado por años en lo difícil y complicado que es mantener al 100% un acuario?

Pues con la receta de la casa: austeridad franciscana, recortes, recortes y más recortes.

Desconozco cómo estaría el acuario hasta antes de su expropiación, pero han pasado cinco meses y el deterioro que observé si es como acostumbran a decir: “así me lo entregaron los conservadores”, pues no me la trago.

Arreglos

El tiempo transcurrido era suficiente para revertirlo o mejorarlo. No puede ser algo heredado, es evidente que le compete a la administración nueva.

Lo cierto al caso es que un comentario recurrente entre taxistas del puerto jarocho es que fue una maniobra clásica del gobernador veracruzano: quitar para después desatender, y lo que a todas voces, es que hay un pleito comprado entre su gobierno morenista y la alcaldesa Patricia Lobeira, panista, en un afán de desprestigiar todo lo que ocurre en el puerto.

Ojalá las guacamayas que están en la entrada tambien supieran hackear cuentas… tal vez nos enteraríamos mejor de lo ocurrido.

La cuestión es que ya ni los animales están a salvo de la vorágine de estas conductas de la 4T que, tienen en Cuitláhuac García al prototipo del clásico gandalla.— Mérida, Yucatán

Médico y escritor