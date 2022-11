Filiberto Pinelo Sansores: Aún no llega la justicia

Asunto pendiente de resolver por el gobierno que encabeza López Obrador es el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sexenio anterior.

Tan enredado lo dejaron quienes, desde el poder, participaron en los hechos (policías, autoridades municipales o militares) o los encubrieron simulando investigarlos (procurador, jefe de investigadores, etc.) y tan poderosas son las fuerzas que, con fines políticos, desde las sombras, actúan hoy para obstaculizar el esfuerzo de llegar a la verdad que, como es público, el presidente no ha podido cumplir el compromiso que contrajo al tomar posesión de esclarecer lo ocurrido y castigar a los culpables.

No debe olvidarse que el gobierno de la época, en manos de una parte de quienes hoy, cínicamente, tratan de regresar al poder, es decir, del PRI, en lugar de proceder con rectitud, ocupó todo el tiempo que medió entre la madrugada de los hechos —en 2014— hasta su salida de la presidencia —en 2018— en tejer la malla de mentiras, irónicamente conocida como “Verdad Histórica”, cuyo fin único fue evitar que se supiera lo que realmente sucedió y proteger a los criminales que —tanto desde las filas de los traficantes de drogas como desde las de las autoridades que les daban protección— participaron.

A ello debe sumarse que aún quedan en el aparato de gobierno y, sobre todo, en el de la Fiscalía General de la República —que tiene más de 12 mil empleados— representantes del viejo régimen que trabajan en el sentido del interés de quienes, tiempo atrás, los pusieron donde están. Por eso es que, con harta frecuencia, hay filtraciones de documentos relativos a investigaciones sobre hechos delictivos.

El fin es sabotearlas en beneficio de acusados a los que poderosos intereses, por alguna razón, tratan de proteger.

Los que filtran tienen cómplices que son quienes las usan para tejer falsedades en torno a los casos, con el fin de que los delitos queden impunes.

Confabulación

La confabulación de quienes conspiran adentro de la FGR con sus socios de afuera se ha puesto de manifiesto con la andanada lanzada contra el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, a partir del informe que rindió —estado en algunas de sus partes, por razones del debido proceso y filtrado luego sin testar desde la FGR— sobre los avances del caso, el 18 de agosto pasado.

Desde entonces, Encinas ha sido víctima de ataques, descalificaciones, tergiversación de declaraciones suyas a la prensa y hasta de acusaciones de tomar medidas desesperadas por haber ido a Israel a tratar de convencer a Tomás Zerón, —pieza clave en la falsa investigación, que con Murillo Karam encabezó, para encubrir los crímenes— atrincherado en ese país —con el que México no tiene tratado de extradición— para proponerle algo que en el argot judicial se conoce como criterio de oportunidad, que consiste en ofrecer a un presunto delincuente reducirle su pena a cambio de que colabore con información que permita llevar a más o más importantes delincuentes ante la justicia.

Rotativo

Incluso un periódico de los Estados Unidos, The New York Times, le hizo una entrevista, que se publicó el 26 de octubre, que puso en boca suya afirmaciones que no hizo, como la de que la investigación del organismo que preside contiene pruebas falsas.

En el texto se asegura que del entrevistado salió la expresión: “Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, al referirse a sus propias pruebas, frase que Encinas, de inmediato, rechazó como suya.

Éste, en la conferencia matutina del presidente al día siguiente, aclaró: “Soy el principal sorprendido, ¿no?, que ese día que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos, sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que van acompañados de manera muy seria y profesional”.

El periódico no ha hecho pública alguna grabación que muestre que el titular de la Covaj miente al decir que no dijo lo publicado.

Una reciente crítica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que ha acompañado, en representación de los padres mencionados, las investigaciones que se han realizado, incluyendo las del gobierno anterior y hecho aportes importantes a ellas— dirigida a la parte del informe de la Covaj que trata el tema de las capturas de pantallas que contienen los intercambios de mensajes por WhatsApp entre los presuntos criminales, ha dado pie a nuevos ataques a la investigación de ésta. El GIEI dijo no poder validar técnicamente esta parte del informe. No se refirió a las otras.

Elementos

Sin embargo, el informe de la Covaj no trata solo el tema de las pantallas. Contiene muchos elementos más de prueba, perfectamente documentados que están permitiendo iniciar procesos de judicialización con personas detenidas incluyendo jefes militares.

En su respuesta el mismo día a lo declarado por el GIEI, Encinas expresó que el organismo que preside está tratando de superar las inconsistencias técnicas que aquél le señala, en lo relativo a los mensajes, porque la observación es atendible, pero que las demás pruebas aportadas por la comisión permiten iniciar juicios contra los que hasta hoy aparecen como responsables, independientemente, de que surjan otros que hoy no están, porque la investigación sigue abierta y no se cerrará.

Todos estos hechos muestran que las fuerzas que se oponen a que se llegue a la verdad usan cualquier resquicio con el propósito de introducir en la opinión pública la duda sobre lo que se está haciendo y, obviamente, de frenar la investigación. Sin embargo ésta sigue adelante y está entrando en su fase final.

El primer factor que debe existir para que un compromiso se cumpla es el de la voluntad política. El de saber el paradero de los estudiantes y hacer justicia —a ellos y a sus familias— no solo no ha sido abandonado sino que, aún en medio de las vicisitudes, sigue firme. Con seguridad habrá más misiles para que aborte la investigación. Pero, como dijo Encinas al enumerar los obstáculos encontrados y los golpes recibidos: “No vamos a dar marcha atrás”.— Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa