Proyecto con potencial

Manuel J. Castillo Rendón (*)

Por invitación expresa del gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, como cualquier otro ciudadano, el 26 de octubre en el Centro Internacional de Congreso asistí a la presentación del proyecto del Gran Corredor Turístico-gastronómico calle 60 y calle 47 del Centro Histórico de Mérida.

La verdad, me dio mucho gusto poder ver y recordar con esta presentación, la evolución de un proyecto urbano que se trató de convertir en una realidad desde años atrás, estando seguro de que también varios colegas que, de alguna manera, en distintas épocas, y que también estuvieron involucrados en el desarrollo este proyecto urbano, estarán satisfechos por los beneficios que producirá en cuanto a imagen urbana, de movilidad, de cultura y de impactos económicos positivos a nuestra ciudad.

El crear espacios urbanos en donde predomine la movilidad peatonal sobre la movilidad vehicular, de manera automática genera protestas, porque no se entienden los beneficios a mediano y largo plazo.

Podemos decir que las primeras obras de este género realizadas en Mérida, se enfocaron al mejoramiento de espacios públicos para favorecer una actividad de carácter comercial, como lo son, hasta la fecha, las conocidas como la primera y la segunda “calles nuevas”.

Posteriormente, en la administración municipal 1979–1981, las calles norte y poniente del parque de Santa Lucía y las calle oriente y sur del parque del parque Gral. Manuel Cepeda Peraza (parque Hidalgo) se elevan al nivel de sus respectivas plazas dándoles un uso predominantemente peatonal, y que hasta la fecha se consolidaron con otras actividades gastronómicas, comerciales, y de manifestaciones artísticas.

En este período administrativo, hace 42 años, se realizó un anteproyecto y las primeras maquetas para revalorar del Centro Histórico de Mérida y sus cercanías, una idea conceptual no digerida en esa época, que planteaba espacios predominantemente peatonales, lo que motivó un escándalo mayúsculo, y cuyas ventajas eran y seguirán siendo, mejorar la calidad espacial, la movilidad, la seguridad, y de manera indiscutible los impactos económicos positivos.

Lamentablemente solamente se pudieron hacer algunos proyectos como el de Imagen Urbana, al remozar y pintar fachadas de los predios, y el retiro de más de 2,800 letreros luminosos, siendo los tres primeros el de Guayaberas Jack en la calle 59, que iba de acera a acera, y en un acto de solidaridad y a petición expresa, el Diario de Yucatán solicitó se retirara el suyo, y lo mismo hizo la Lotería Nacional. Esta acción, provocó que administraciones municipales posteriores hayan continuado con el programa de mejoramiento de fachadas.

Remozamiento

Otro de los proyectos que se pudo realizar fue el remozamiento del Paseo de Montejo y su ampliación hacia el norte, hasta rematar en el Parque-Monumento a Gonzalo Guerrero, que fue afectado espacialmente por el paso a desnivel, construido por la SCT en la intersección de la ampliación del Paseo de Montejo y la calle 60, y finalmente cuando lo convirtieron en el Parque de las Méridas, donde Gonzalo y familia perdieron su última batalla. Dentro de este macro-anteproyecto urbano no se pudieron realizar el Circuito de los Barrios con sus iglesias y parques, y que finalmente conectaba Santa Ana y Mejorada con la estación de La Plancha, en ese entonces todavía con cierta operación de trenes.

Asimismo, hay otros dos espacios que dejaron de servir como vialidades para ser dominados por peatones y servicios, como son el Callejón del Congreso, espacio que también facilitó actividades gastronómicas, artísticas y comerciales (artesanales) y el Pasaje de la Revolución que muchos años después se llegó a techar y en el que de alguna manera complementa al Museo Macay Fernando Ponce García, proporcionándole un espacio para exponer grandes esculturas.

En la administración gubernamental 1984-1988 y municipal 1985–1987 se evaluaron las críticas y se realizó un ajuste al proyecto original, al que se agregaron nuevas propuestas como la recuperación de los centros de las manzanas para que, en éstos y de acuerdo a su uso predominante, ubicación y relación con las vialidades se pudieran colocar estacionamientos, servicios o equipamiento de barrio.

Para esto se hicieron maquetas más grandes y completas que se exhibieron en el Palacio de Gobierno, en locales de la CMIC, CIC, Cyaac, FA de la Uady, Canacome y el Club Libanés, en el primero estuvo presente el Arqto. Guillermo Carrillo Arenas, secretario de la SAHOP y su equipo de planeación urbana, y en el último, el Lic. Antonio Enríquez Saviñac, secretario Federal de Turismo.

En esta etapa histórica del citado proyecto, solamente se realizaron intervenciones en algunas plazas e iglesias en el circuito de los barrios de Mérida. Como evidencia, el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida patrocinaron la edición de una memoria.

Oposición

Durante la administración municipal de 1998–2001, la oposición del INAH para cualquier acción dentro del polígono de la Zona de Monumentos de Mérida era rechazada, así que la idea de intervenir en el Centro Histórico en este género de proyecto urbano no prosperó.

La etapa siguiente se presenta en el período de gobierno 2012–2018 y en la administración municipal 2016–2018, cuando se aprueban y realizan los proyectos del Centro Internacional de Congresos y el Palacio de la Música. De esta manera nace una nueva propuesta de movilidad incluyente que plantea poner al mismo nivel las aceras (ave. Colón entre 60 y P. de Montejo) y las vialidades (con velocidad restringida) o en su caso, las aceras con rampas decentes y señalamientos para personas con alguna discapacidad, o la ampliación de éstas en los cruzamientos para hacer reducido y más seguro el cruce del peatón; aparecen los bolardos (por cierto, bonitos pero pocos seguros) y varias rutas de ciclovías, pudiendo unir desde el Monumento a Emiliano Zapata, al norte, en circuito colonias, hasta el Museo de la Ciudad, antes Palacio Federal de Correos y el parque Eulogio Rosado, en el sur.

¿Una locura? tal vez, pero si ésta responde a un proyecto serio y sólido de movilidad universal e incluyente, de locura pasará a ser una genialidad.

En esta etapa del proyecto, también se incluyó un análisis del uso del suelo y su posible modificación debido al impacto de los dos equipamientos. Por ejemplo, en el Centro Histórico hay un potencial para poder ampliar hasta en tres tantos la capacidad de los estacionamientos existentes, evitando así el estacionamiento vehicular en la vía pública. También se hizo un análisis actualizado de la utilización del suelo para conocer sus potencialidades y la orientación de posibles demandas y soluciones en equipamientos, infraestructuras y servicios. Así nació la ruta de las galerías, y ahora, la de la gastronomía.

Esta es la historia, los antecedentes. Tal vez se me escape algo, pero lo reitero, hoy me causó una gran satisfacción que el gobierno, el municipio y la opinión pública que, en el evento se percibió que no habrá tanta oposición, maduraron el concepto original, y hay notable mejoría en las propuestas para revalorar el espacio urbano del Centro Histórico de Mérida y sus cercanías.

Por último, sobre el proyecto de La Plancha, en su momento, se le entregó al Ayuntamiento de Mérida, a la Coordinación del Proyecto por parte de la UNAM, y a los vecinos promotores una propuesta de vialidad que puede unir desde el Circuito Colonias al poniente hasta el Circuito Colonias y Periférico al oriente y pasar por el Parque de La Plancha en donde, dentro de un par vial, se puede edificar un macroestacionamiento para evitar que quienes lo visiten se estacionen en las vías públicas, como hoy sucede en el Parque del Centenario.

Esta propuesta, que parece no le han hecho caso, no afectaría cualquier proyecto que se decida hacer, más bien lo mejoraría enormemente. Ahí se las dejo.

Concluyo con una frase que escribí hace tiempo sobre este tema, “ojalá que, antes de morir, pueda caminar y disfrutar todo lo que nos puede ofrecer este proyecto”.—Mérida, Yucatán

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal