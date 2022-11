Carlos Loret de Mola: La decisión de AMLO

Comprar la refinería de Deer Park en Texas ha sido la mejor decisión económica que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La operación ya es considerada una de las más exitosas en el mundo de los negocios energéticos porque no solo fue una buena idea, sino que además AMLO tuvo suerte: el gobierno de México esperaba recuperar su inversión en un muy favorable lapso de 8 años y a consecuencia de la guerra en Ucrania (que disparó los precios del petróleo), ahora en menos de un año recuperará su dinero.

Ese sí es logro. Ese sí es inobjetable. Ese sí lo puede presumir. Y al comentarlo no necesita manipular ni mentir. Mientras la refinería de Dos Bocas solo le ha dado problemas, ya duplicó el costo prometido de construcción, ya se retrasó en su puesta en funcionamiento, apenas se volvió a inundar hace unos días y no parece que vaya a refinar un solo litro de petróleo en este sexenio, la refinería de Deer Park es eficiente, que no se inunda, que en el momento de la operación de compra ya estaba refinando y a lo grande, y que por el repunte en los precios del crudo ha disparado la utilidad en números gruesos de 5 a 30 dólares por barril.

Encima, Deer Park sí contribuye al objetivo obradorista de mejorar la autosuficiencia energética del país (no son exactamente los mismos barriles, porque la refinería se nutre de muchos tipos de crudo, pero va en los libros el saldo abona a la mentada autosuficiencia).

Con todos estos datos sobre la mesa, hubiera sido mucho mejor idea comprar más refinerías en operación en vez de meterse a la interminable y corrupta aventura de Dos Bocas. De hecho, era tan buena idea que ya no hay refinerías en el mercado. Deer Park entró en un programa de venta de varias refinerías que realizó la megatransnacional Shell, presionada para reducir su huella contaminante. Con el dinero de Dos Bocas, México pudo haber comprado 16 refinerías como Deer Park.

Lo que no le va a gustar aceptar al Presidente de México es que la operación financiera para quedarse con Deer Park es profundamente neoliberal. Orgullosamente neoliberal. Tanto, que al propio director general de Pemex, Octavio Romero, se le complicó entenderla, la explicó mal en la mañanera y los números no le salieron.

Si este Presidente no se hubiera dejado gobernar por sus prejuicios, estaríamos en otro lado.

SACIAMORBOS

Familia de españoles visita México. Planea una escapada a Cancún. No se da cuenta y compra el boleto a la playa saliendo del AIFA. No consiguieron taxi que los llevara. Tampoco Uber. Los choferes no querían hacer el traslado porque es ir a un peligroso pueblo fantasma (disfrazado de aeropuerto) donde no pueden recoger pasaje para regresar a “la civilización”.

Por cierto, el fin de semana un puente en la entrada del Circuito Exterior Mexiquense al AIFA se estaba abriendo. Hubo cortes vehiculares para repararlo.— Ciudad de México.

