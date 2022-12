Edgar Jesús Conde Valdez: Santa Claus en los tiempos de la 4T

Edgar Jesús Conde Valdez (*)

Llegaron los tiempos decembrinos y se respira el aire navideño. Con ello viene la época de abrazos y no balazos, buenos deseos para todos, fiestas y jolgorio en tal cantidad que no podemos asistir a todas.

Se acerca la Navidad y con ella renace la esperanza en todos los sentidos, en lo familiar, en lo deportivo y en lo político.

Esperanza viene del latín “spero” que significa “tener confianza en el futuro”, por lo cual aplica el término en la política de una forma muy peculiar.

Tenemos el deseo de que el próximo año sea mejor que el que concluye en términos políticos y en general. En 2018 ganó las elecciones de forma contundente un partido o movimiento y un candidato que “convenció” a los votantes con promesas de mejora en lo individual y en lo colectivo.

Ya pasaron 4 años y sigue la esperanza de palpar en carne propia y en cada bolsillo una mejora económica que aún no llega. México es el país de la esperanza y Yucatán también. Tenemos la esperanza de llegar a ser como Dinamarca en lo político, como campeón del mundo en lo deportivo, como las estrellas de Hollywood en lo artístico, etc.

En nuestro estado tenemos la esperanza de ser una entidad productiva como los estados del norte, sin el tránsito vehicular de CDMX. Tenemos la esperanza de que llegue un Santa Claus que vuelva esas esperanzas una realidad.

Los programas populistas de apoyo hacen veces de ese personaje, pero de una manera temporal. Muy criticados dichos programas que existen en muchas parte del mundo, pero que solo hacen las veces de paliativo ante las necesidades.

Como dicen por ahí, al pueblo no hay que darle pescado, hay que enseñarle a pescar. Necesitamos proyectos de largo plazo como ocurrió en los países asiáticos por ejemplo. En Corea del Sur el “milagro económico” se dio entre 1953 y 1996 experimentando lo que ellos llaman localmente “el milagro del Río Han”.

Pero esas cosas y casos económicos no se dan por casualidad. Se requiere de una gobernanza donde la autoridad oriente hacia dónde vamos en términos económicos y sociales con el apoyo del capital privado para que juntos, empresa y gobierno, hagan funcionar la maquinaria económica del país como ha sucedido en otros lados del mundo.

Si nos quedamos esperando la llegada de ese Santa Claus que solucione nuestros problemas, estamos fritos. Tenemos que ser parte del trineo que lleve la superación de todos en todos los aspectos.

No podemos sentarnos a esperar los regalos, debemos forzar a que los milagros ocurran, como el caso coreano. Es verdad que el país está polarizado, entre “chairos” y “fifís”, tal y como lo están los Estados Unidos entre republicanos y demócratas, o como lo están los ingleses entre laboristas y conservadores, como lo está la afición entre América y Cruz Azul o entre Diablos y Leones.

Es verdad existe polarización mundial, pero no debemos fomentarla, debemos buscar el equilibrio político y económico que no nos va a dar Santa Claus milagrosamente si no actuamos.

Si escribo mi carta a Santa, pondré que funcione Dos Bocas y sea productiva, que el Tren Maya concluya y sea un proyecto exitoso, que se acaben las votaciones según la “cargada” o la “línea” que tracen los líderes políticos sobre la voluntad individual de diputados y senadores, que los cambios que haga el gobierno, en este caso de la 4T, surtan efecto en el resultado buscado.

No podemos desear que todo salga mal, pues a todos nos perjudicaría. Que el gobierno se convierta en ese Santa Claus que tanto esperamos adultos y niños del país y que tenga de apoyo a personajes de su gabinete que hagan las veces de los Reyes Magos, que ni eran reyes ni eran magos pero complementan con su labor anual al regocijo de las fiestas decembrinas sembrando felicidad en los hogares, tal como podría ocurrir en términos políticos.

Y en mi carta pondría también que se acabe la corrupción, pues se necesita ser ingenuo para pensar que se ha extinguido como los dinosaurios que mató el meteorito que dejó el cráter de Chicxulub.

Este último tema no es nada sencillo de solucionar, hasta parece ser parte del ADN mexicano, pero tenemos que empezar por algo pues no hay nada peor que no hacer nada. No solo veamos lo negativo del gobierno, también debe haber puntos buenos.

Me tocó vivir las épocas de Luis Echeverría, de López Portillo, etc., en las que la inflación era casi imparable, nada que ver con lo que ocurre hoy.

No trato de decir que estemos en el Edén o que me venga el saco de la trillada frase “es que antes robaban más”, solo seamos positivos y como los Boy Scouts y su lema “siempre listos” para ver también nuestra realidad comparativa con otras situaciones de desesperación económica como el “error de diciembre” en 1994 que orilló al suicidio de muchos jefes de familia.

La pandemia paralizó al mundo, pero nos levantamos y con la coordinación del gobierno, buena o no, estamos vivos.

Esperemos que ese Santa Claus que tanto esperamos cumpla con nuestros deseos. Yo sí voy a hacer mi carta pues tengo esperanza y, como dice el dicho, “es lo último que muere”. Feliz Navidad.— Mérida,Yucatán.

condeval1@hotmail.com

Ingeniero, con Maestría en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.