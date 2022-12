Edgardo Arredondo Gómez: Conductores agresivos

Edgardo Arredondo Gómez (*)

“La ira es una locura de corta duración” —Horacio

Fue en diciembre, la temporada frenética por las compras navideñas; el lugar: el estacionamiento de una de las grandes plazas comerciales de la ciudad; todos dando vueltas por encontrar un cajón donde estacionarse.

Una enorme camioneta pick up de lujo esperaba pacientemente a que una familia guardara sus compras, abordara el vehículo, encendiera la marcha, diera reversa y desocupara el lugar; cuando eso ocurrió, el guiador, que tenía de antemano prendidas sus luces intermitentes, vio para su sorpresa cómo en sentido contrario y en una maniobra temeraria, un carro compacto aceleró para meterse a la fuerza y ganar el disputado espacio.

De nada sirvieron los claxonazos del guiador de la camioneta, que bajó la ventanilla para reclamar a la joven que, después de cerrar su carro, pasó junto con su acompañante y ante las reclamaciones solo le dijo con la mejor de las sonrisas: “Confórmese, señor, el mundo es de los vivos”.

Una hora después, al salir de la plaza y regresar, la chica vio con espanto su pequeño automóvil con tremendo impacto en la parte trasera y otro en la delantera donde se estrelló con un muro; el conductor esperó a que la muchacha se alejara para estampar su unidad provista de un fenomenal tumbaburros, literalmente dejándolo como un auténtico acordeón.

Al acercarse advirtió una tarjeta de presentación, con santo y seña, dejada en uno de los limpiaparabrisas: “Disculpa: el mundo es de los ricos”.

Esta historia con algunas variantes se ha convertido ya en una leyenda urbana.

Un automovilista es rebasado por otro hacia la derecha, sin ninguna medida de precaución situándose por delante. El guiador rebasado lanza improperios, activa sus luces altas, se coloca detrás, quedando a escasos centímetros; unas cuadras adelante el otro se orilla, deja pasar al vehículo, se sitúa por detrás de él, encendiendo sus luces altas, además de halógeno.

La disputa termina en loca carrera, en medio de improperios a la salida de la ciudad, cuando ambos vehículos terminan destrozados al golpear contra las columnas de un paso a desnivel.

Un joven empleado que esperaba un turno para surtirse de gasolina ve con sorpresa que otro le agandalla el turno y se mete. De las reclamaciones pasan a los insultos; no conforme después de surtir el tanque, emprende la carrera para emparejarse al otro conductor y reclamarle.

Todo termina cuando el automóvil se detuvo, bajó un sujeto (de extracción militar) y sin mediar palabra disparó a quemarropa, dejando un hogar con una viuda y dos pequeños niños huérfanos.

De esta manera podíamos seguir hablando de cientos de relatos de estos altercados que se desarrollan en la jungla de asfalto, en donde pareciera que algunas personas cabalgan en bestias y no conducen automóviles, o es una bestia quien va al volante.

Conforme la ciudad ha crecido, el caos vehicular también. Para nadie es un secreto ver en Mérida en las llamadas hora pico cruceros y vialidades superconflictivos. Como un cuerpo que comienza a envejecer, cuyas arterias se van cerrando por las placas de ateromas, así parece la ciudad en algunos puntos, el Paseo de Montejo con las boyas amarillas, la calle 60 con los maceteros cuadrados.

Un Periférico en mal estado que parece ya no requiere una manita de gato, sino el gato entero; por si fuera poco, constituimos una de las ciudades con más motociclistas per cápita, pero además, y lo digo como yucateco, en afán de autocrítica: manejamos lo que le sigue a mal; si el carril es de tres, ocupamos dos, si es de dos, ocupamos uno; en caminos de alta velocidad vamos como si fuéramos en un cortejo fúnebre y a la inversa, en el Periférico no respetamos los límites de velocidad; si se nos acuerda activamos nuestras direccionales para doblar, muchas veces ni siquiera la seña con la mano.

Si aunamos el clima de polarización y crispación que vivimos a diario, se van generando estos accesos de ira incontenibles y vamos poco a poco a convirtiendo las calles en un campo de batalla con consecuencias que podrían ser funestas.

Después del ya tan comentado incidente en el Periférico con un conductor baleado por otro, lo que al parecer fue una disputa de estas que ya se dan seguido, la atención se ha centrado en el responsable, en un posible encubrimiento, en una gestante impunidad y mientras no estamos viendo el punto toral: Mérida se ha convertido en una ciudad caótica en donde si no tomamos las medidas conducentes, no tardaremos en ver más incidentes como el ya narrado.

No todo debemos dejarlo a las autoridades. Hay que ser cautos y concentrarnos al manejar; en las avenidas principales se puede observar estas líneas blancas de los choques por alcance de bajo impacto, en una ciudad donde manejar empleando el celular pareciera que no merece sanción alguna.

Hay que ser empáticos y prudentes. Con los años uno comienza a bajar la guardia en este sentido, lo cual no es del todo deseable. Recuerdo la última vez que tuve un incidente de este tipo, reconozco haber invadido el carril a mi izquierda; una conductora venía atrás, después de frenar y lanzarme improperios con el claxon, se emparejó conmigo en el semáforo.

Al voltear hacia ella me lanzó una mirada de fuego y pude leer en sus labios el recordatorio familiar, junté mis manos mientras bajaba la mirada, para después sonreírle y enviarle un beso volado. Fin de la disputa.

Todo acoso vial debe considerarse como una conducta hostil: no guardar la distancia, sobre todo cuando es francamente intencional; amenazar, insultar o hacer señas al conductor al rebasar o realizar maniobras temerarias e intencionadas que pongan en peligro a los demás. Hay personas que reaccionan de distinta manera al recibir el claxon de otro automovilista.

Alguien definía un segundo como el tiempo estimado en que se pone la luz verde y el conductor de atrás ya accionó la bocina. También las luces se pueden utilizar como arma provocadora.

Lo mejor es dejarse rebasar, dejar que el otro se aleje. Evitar contestar a insultos. Mi madre decía: “no respondas a las mentadas…, total solo me engordan”. Cuidado con la idea de una pistola en la guantera, quien tiene un arma potencialmente la va a usar.

En un estudio realizado en cien ciudades de distintos países, CDMX ocupa el décimo lugar; Ulán Bator, Moscú y Karachi son las primeras tres. Sería interesante saber qué posición tenemos. Si bien es cierto que, en lo cultural cierto grado de agresividad en el conductor se ve como algo normal, la realidad es que los límites son imprecisos.

Se recomienda manejar siempre alerta, no está demás hacerlo a la defensiva en el buen sentido. Algunos consejos aceptados son guardar la debida distancia con el vehículo que va adelante (una buena medida es siempre poder ver sus neumáticos traseros); mantener las dos manos al volante; tener cuidado con los elementos distractores donde al parecer el celular sigue siendo el primero.

No se debe conducir estando cansado; está por demás recalcar que no deberá estar bajo los influjos de bebidas alcohólicas, pero también considerar medicamentos como los antihistamínicos, comúnmente usados en los resfriados y otros que actúan en el sistema nervioso central y pueden entorpecer la capacidad para reaccionar.

Es una labor de todos; a pesar de calles estrechas, mal planeadas, semáforos insuficientes, nada justifica que no se tenga una mejor cultura vial. Mientras, apeguémonos a la sabiduría popular: cuando uno no quiere, dos no pelean.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor