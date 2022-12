Gabriela Soberanis: El regalo del perdón y el amor propio

Muchos de ustedes seguramente recordarán a la banda de rock R.E.M. con aquella canción “Everybody hurts” (Todos herimos), uno de los platos fuertes de su disco Automatic for the People y uno de sus mayores éxitos.

La canción fue escrita para adolescentes con pensamientos suicidas, para ayudarlos a hacer conciencia de que los sentimientos de desolación y desesperanza son parte del proceso de cualquier ser humano, pero que no debemos desistir.

La canción dice de forma repetida: “Bueno, todos hacemos daño algunas veces”, lo que da a entender que gran parte de nuestras tristezas no solo provienen del dolor que sentimos que nos han causado, sino también de saber que hemos herido. Me gusta esa parte porque pienso que muchas veces prestamos más atención a las veces que nos sentimos ofendidos, pero no reparamos tan fácilmente en las veces que nosotros lastimamos.

Esto me lleva al escrito de esta semana: siempre habrá una necesidad de perdonar y pedir perdón.

Cuando tenemos la sensación de que debemos perdonarnos o perdonar a alguien más, es porque seguramente hace tiempo que algunos sentimientos han comenzado a hacer mella en nosotros.

Tal vez esté de más referirnos a los datos que arrojan los estudios, pero estos indican que quienes se resisten a perdonar son más propensos a dolores de cabeza, de espalda baja, úlceras, arrugas, debilitamiento del sistema inmunológico y a morir de enfermedades cardíacas.

Por tanto, de acuerdo con las investigaciones médicas, la culpa y los rencores inhiben el bienestar físico y, desde luego, el crecimiento espiritual.

El perdón parece ser una de esas decisiones que a los seres humanos nos resulta muy difícil de tomar. Quizás sea porque para muchos de nosotros es un proceso largo el comprender en qué consiste y qué significa realmente.

Tenemos conceptos equivocados del perdón. Pensamos que perdonar significa olvidar lo ocurrido (lo que, por cierto, es algo improbable), o reprimir nuestro enojo o tristeza, hacer como si no pasara nada. Algunos piensan que se trata de llegar al punto donde le damos la razón a la otra persona, o donde tenemos que reanudar lazos con ella, si es que habíamos decidido alejarnos.

Y, en realidad, todo esto podría suceder en caso de que logremos perdonar; sin embargo, perdonar no es algo que hacemos para que las cosas se acomoden a nuestras expectativas, es una decisión que tomamos para tener una nueva perspectiva de los acontecimientos y darle paz a nuestro corazón.

Cuando se siente una ofensa aparecen dos personajes: víctima y victimario.

Dos polaridades de la misma información. Pero algo que hemos comprendido quienes buscamos un cambio de consciencia es que nunca somos víctimas inocentes, siempre somos partícipes de cualquier situación que nos genera rencor y culpa.

Y en el pensamiento de la culpabilidad, sea que la sientes o la proyectes, ésta buscará castigo. Es por eso que cuando no nos hacemos responsables de esos sentimientos somos nosotros quienes sufrimos, de ahí la importancia del perdón.

El resentimiento y la culpa son trampas del ego; es la forma absurda en la que el ego intenta castigar al otro, lamentablemente lo quiere hacer a través de nuestro propio sufrimiento. Por eso dicen que el rencor es un veneno que nos tomamos queriendo que le haga efecto al otro.

Sin embargo, la pregunta natural que surge es ¿por qué nos cuesta tanto perdonar?

Los seres humanos vemos el perdón como sinónimo de debilidad. Tenemos la falsa y equivocada idea de que perdonar a quien sentimos que nos hizo daño es darle pase libre para que repita lo sucedido.

Otros piensan que si perdonan, la persona no tomará consciencia del mal que hizo y eso sería como consecuentar sus acciones. Sin embargo, cuando no perdonamos se mantiene un vínculo insano con la otra persona y esa energía negativa influye en nosotros mientras no elijamos soltarla.

En mi experiencia personal, procuro prestar atención a las veces que quedo atrapada en la culpa o el rencor. Me recuerdo a mí misma que son sentimientos matizados por una percepción personal. Siempre tengo el poder de cambiar la realidad si cambio mi percepción.

Las preguntas clave que nos pueden ayudar a esto son ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué me está mostrando de mí esta experiencia? Recordemos que en otros escritos he enfatizado que todo lo que vemos fuera de nosotros es una proyección de nuestro mundo interior.

La respuesta a estas preguntas nos ayudan a liberarnos de la trampa del victimismo y a tomar responsabilidad por nuestros actos.

Cuando hemos distorsionado los sucesos con nuestras percepciones personales, cuando dedicamos tiempo y energía a arrasar la realidad sin ningún reparo con el fin de justificar nuestros puntos de vista, no hay cabida para nuevas perspectivas y, por tanto, para reconsiderar nuestras posturas y así crear un espacio para cultivar la comprensión y, por tanto, el perdón. El perdón es algo que haces por tí y no por ninguna otra persona.

La vida siempre nos pone frente a situaciones y personas de quienes tenemos algo que aprender para seguir creciendo. Cuando perdonamos, comprendemos que había algo importante que trascender en esa experiencia y con esa persona, por tanto, somos capaces, incluso, de agradecerlo. Para mí, perdonar es darme cuenta de que no hay nada que perdonar.

La tarea más importante de nuestras vidas es aprender a ver más allá del ego. Como expresa en términos gráficos el reconocido psiquiatra Jerry Jampolsky: “Ver la luz de la lámpara y no la pantalla”.

Por tanto, el perdón no es una decisión basada en la negación de los hechos, ni un autoengaño sobre nuestros sentimientos respecto a lo ocurrido, es un reconocimiento sereno de que todo lo que sucede tiene el propósito de enseñarnos.— Mérida, Yucatán.

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis