Marcelo Pérez Rodríguez: Impunidad policiaca

Una vez más una cruenta agresión policiaca sacude a la sociedad. Ahora, la víctima es un ciudadano de Progreso que fue golpeado por uniformados municipales de ese puerto, cuando el joven defendía a un familiar que detuvieron en el retén de esa ciudad. (En la página 8 de la sección Local informamos que la persona falleció ayer).

No había necesidad de esa agresión policiaca. Sin embargo, tres uniformados son los presuntos culpables de agredir al joven, quien se golpeó la cabeza contra el suelo al caer y después, para rubricar este acto reprobable, fue pateado con saña.

¿Por qué estas agresiones al detener a un ciudadano? ¿No están preparados los uniformados municipales y estatales para actuar con respeto ante las personas que supuestamente cometen alguna infracción a la ley?

Estos hechos se multiplican en diferentes lugares del estado y en nuestra ciudad capital. Hay golpes, tortura, agresiones verbales, amenazas e incluso muertes al caer en manos de los uniformados. Y esto debe preocupar a los ciudadanos y poner en alerta a las autoridades policiacas ante esta ola de violencia oficial.

Lo sorprendente después de estas reprobable y cruentas acciones es el silencio de las autoridades municipales y estatales. Se guarda hermetismo en estos casos y los presuntos culpables siguen laborando sin problema alguno.

De acuerdo con los familiares del joven progreseño los uniformados agresores seguían trabajando y no había comunicación ni apoyo del alcalde del puerto, Julián Zacarías Curi. Estas denuncias lograron que, diez días después, el munícipe saliera del hermetismo y señalara que se está investigando en forma interna y por la Fiscalía estatal, que hay apoyo a los familiares y los policías agresores fueron separados del cargo.

Sin embargo, los familiares desmienten estas declaraciones y señalan que ni el alcalde, ni funcionario alguno se han acercado a la familia del agredido, menos recibido apoyo de ningún tipo.

¿Por qué esa tardanza para encarar el problema de hechos violentos de uniformados que dejan mal heridos, en coma e incluso sin vida al detenido? Y esto no es hipérbole.

Hay muchos casos similares de uniformados que, molestos y llenos de ira, descargan sus frustraciones, inseguridades y traumas, contra los ciudadanos.

No es la primera vez que se dan estos actos de violencia policiaca en el puerto y ciudad de Progreso. Días antes de la pandemia policías detuvieron a un pescador para llevarlo a Mérida, pero en el camino fue golpeado y falleció en el interior de la patrulla. El silencio rodeó el suceso y no se supo si hubo detenidos y castigos por esa cruenta acción.

Hay también otros casos en el puerto de golpeados, heridos y torturados por policías municipales sin que haya sanciones y castigos a los agresores. Parece ser que el modus operandi de estos personajes es agredir y violentar los derechos de los progreseños.

¿Qué está pasando que los policías municipales y estatales tienen ya licencia para agredir y torturar hasta que el detenido quede en coma o fallezca? Esto no es normal en un estado que presume de seguro y con una policía profesional.

El caso de la muerte del joven José Eduardo Ravelo, a manos de policías en agosto del año pasado en nuestra ciudad capital, sigue siendo un misterio ante las irregularidades, omisiones y manejo oscuro de las investigaciones, expedientes y autopsia oficial.

Se mencionó a policías municipales y estatales en este tenebroso suceso que culminó con la muerte de un joven. Hubo detenciones de policías, luego salieron libres y hasta ahora no hay culpables de esta agresión abusiva, ilegal y criminal.

Y hay más casos similares de agresión policiaca en otros lugares de la entidad que se arropan con la cobija de la impunidad. Se apuesta al olvido de la gente. Que familiares y ciudadanos se cansen y olviden los sucesos.

Tanto fiscal, como jueces, jefes policiacos y autoridades municipales se coluden para cambiar las versiones y proteger a los uniformados culpables de esas agresiones e incluso muertes. De esta manera en vez de sancionar y poner un alto a estas acciones se estimula la tortura y se aplaude la violencia policiaca contra los ciudadanos.

Es necesario y urgente detener esa violencia policiaca que se generaliza. Los ciudadanos no están seguros al ser detenidos por la policía. Si no todos los uniformados actúan de esta manera, los violentos manchan a las corporaciones, más si, además, no hay sanciones.

Ya basta de golpes y violencia policiaca. Ya no más torturas y agresiones que lleven al coma o a la muerte a los ciudadanos Hay que profesionalizar a los uniformados y realizar exámenes para detectar a personas violentas y con inestabilidades emocionales. Hay que sancionar a los uniformados agresores y golpeadores. No más policías con impunidad y con licencia para torturar.— Mérida, Yucatán.

