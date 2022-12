Olegario M. Moguel Bernal: Propaganda en el fútbol y en la granja

Mañana domingo se celebrará la final del campeonato mundial del deporte más... aburrido del mundo.

Si bien parece sacrilegio aseverar esto, no lo es al tener en cuenta que la esencia de cada deporte son las anotaciones para ubicarse por encima del rival, y el fútbol es el deporte con menos movimiento en el marcador.

La mayoría de los partidos terminan cero a cero o uno a cero. Un gol en 90 minutos de juego equivale a una productividad raquítica. En un partido sin goles la productividad es cero y la sensación que queda en el espectador de haber perdido absurdamente 90 minutos de su vida es absoluta.

Surge entonces la pregunta obligada: ¿por qué el fútbol arrastra multitudes en todo el orbe? ¿Por qué influye más que ningún otro en el ánimo de tantos millones de seres humanos? ¿Por qué el ánimo de un pueblo entero depende de un resultado en el fútbol?

Aventuro tres hipótesis:

1. Basta una pelota para sentir alegría al patearla, y pareciera que patear un balón produce más satisfacción que lanzar una bola; 2. Se puede jugar en cualquier superficie, y 3. Es un deporte simple, con escasas reglas, a diferencia del béisbol o el fútbol americano, por citar dos casos.

Sea la razón que fuere, el arrastre del fútbol es incontrastable. Y el motivo puede no estar en las razones expuestas, sino en el enorme aparato propagandístico que tiene detrás. Ningún deporte mueve tanto dinero como éste. El órgano que lo regula, la FIFA, es un metapoder por encima de los países. Es una agrupación con más naciones afiliadas que la ONU y ningún país logra imponerse por encima de la federación. Su habilidad radica en generar cantidades ingentes de dinero, aliarse con todos los países y lograr que haya un enorme órgano propagandístico en torno al fútbol.

La alianza de los países con la FIFA es un gigantesco ganar-ganar, no solo en dinero, sino en que el fútbol representa una espléndida herramienta de manipulación a favor de los regímenes, en especial los más cuestionados. Tal fue el caso del fascismo, que en 1934 y 1938 hizo campeona a Italia. En 1978 la situación fue más burda: Argentina estaba al borde de la eliminación, a menos que goleara a Perú, que llevaba un equipo altamente competitivo.

Por alguna misteriosa razón, venció 6-0 a los incas y más tarde consiguió el campeonato. Más que para Argentina, fue un triunfo para la junta militar que encabezaba Jorge Videla. O en 1986, cuando el Mundial sirvió para intentar que México olvidara la tragedia del sismo de 1985, agigantada por la inacción y las mentiras del gobierno de Miguel de la Madrid, que no evitó un abucheo monumental en el estadio Azteca. El mismo Qatar es otro ejemplo de un país que aprovecha el Mundial para dar su mejor cara al mundo.

Pero nada de esto tendría el impacto logrado sin un enorme aparato propagandístico, que la FIFA tiene a su servicio sin ser propio. Todas las televisoras y muchos otros medios de comunicación le hacen este trabajo, enalteciendo a los jugadores a niveles divinos y haciendo de cualquier nimiedad un hecho portentoso.

Nos venden gato por liebre en cada partido y plantean como un hecho de vida o muerte definir si juega mejor el payaso de Messi o el ególatra de Cristiano Ronaldo.

Lo anterior nos lleva a recordar la vieja sentencia de que si un producto es excesivamente promocionado y tiene alrededor un enorme aparato propagandístico, es que simplemente es un mal producto.

Lo mismo aplica a los regímenes. Mientras menos resultados dan o más cuestionables son, su nivel de propaganda es brutal. Algo así como dar sermones todas las mañanas.

Squealer es un magnífico propagandista de un rágimen cada vez más rígido y tiránico. Su función consiste en convencer a la comunidad de que no está siendo más explotada que antes, no come menos que antes y es más feliz que antes, aunque los hechos muestren lo contrario.

Squealer les difunde, sin mostrar datos, que la producción de granos es creciente, y la comunidad —que no es muy brillante— no se explica por qué ellos no lo ven así ni gozan de los privilegios prometidos por el nuevo régimen. Al contrario, deben trabajar cada vez más.

Squealer es uno de los cerdos de la camarilla que gobierna la “Granja de los animales”, en el soberbio clásico de George Orwell “Rebelión en la granja”. En esta obra de 1945, el autor británico nacido en la India plantea una crítica a los regímenes que llegan al poder con el discurso de empoderar al pueblo y más tarde empeoran su calidad de vida y se convierten en sus censores y verdugos.

Por si la obra no fuera de suyo magnífica, Orwell escribe un prólogo en el que expone que fue censurada, no por el régimen británico, sino por varios editores a los que le fue presentada. Critica la autocensura y el hecho de que la URSS —su obra sin duda apunta al régimen stalinista— sea más intocable para los medios británicos que la propia Inglaterra. Estábamos en los años en que ambos países se habían aliado para ganar la Segunda Guerra Mundial.

Orwell lanza entonces una sentencia que resuena hasta nuestros días: “Todos los que defienden esta postura no perciben que, al apoyar los métodos totalitarios, llegará el día en que estos métodos serán usados contra ellos y no por ellos”.

Leer “Rebelión en la granja” luce como una materia obligada en el México actual, donde el régimen busca a toda costa acaparar poder y socavar los contrapesos. Es una obra pequeña que se lee en una tarde, pero cuyo mensaje perdura amenazante hasta nuestros días. Pareciera un manual en el que la 4T ha basado su estrategia, donde las bondades planteadas por el nuevo régimen para su pueblo se van diluyendo al tiempo que el líder se empodera más.

Para los líderes de la granja es vital crear enemigos a los cuales culpar de todo aquello que no se logra o sale mal, las comparaciones con el pasado son constantes y la propaganda insiste que siempre se está mejor que antes, sin presentar datos, y, para redondear, convierten en museo la casa donde vivían los anteriores ocupantes del poder. ¿Le suena conocido?

Si no ha leído “Rebelión en la granja”, recomiendo lo haga. Si ya lo hizo, reléala con ojos del México de hoy. El paralelismo casi asusta.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia