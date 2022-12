Edgardo Arredondo Gómez: Médicos, vacunas y piedras…

La ingenuidad suele parecerse al descaro —Emilia Pardo Bazán

El gusto de incordiar, quizá en forma involuntaria, aunque tal vez sea parte de su personalidad, así es el subsecretario de Salud Hugo López Gatell. Estamos en contingencia sanitaria por el alza de enfermedades respiratorias: el Covid que no se ha ido (ni se va a ir), la influenza y la gripa de siempre; como decimos: “de manteca, sal y chile”.

Lo anterior es consecuencia lógica del desconfinamiento, de bajar las medidas preventivas, en lo particular, el empleo del cubrebocas. Recordemos que, durante el período de mayor encierro por la pandemia, prácticamente nadie enfermó de gripa: el motivo es que la mayor parte de los virus involucrados también viajan en microaerosoles.

Hoy estamos ante una evidente alza de contagios, pero sin entrar en alarma, nada similar al caos ya vivido, hasta ahora sin saturar los hospitales y afortunadamente sin llegar más que en algunos casos a las salas de terapia intensiva; ni de cerca a lo vivido en el funesto 2020, a estas alturas.

Sin ahondar en el tema del pésimo manejo de la pandemia, es claro que el gobierno confió en la llamada inmunidad de rebaño (¡contágiense todos…!), la situación se salió de control y entonces le apostó a la vacunación; sin lugar a duda quedarán muchas preguntas sin responder.

En lo que parece ser es la sexta oleada de Covid, afirmamos una vez más, el paralelismo con la gripa española, en la cual se contabilizaron hasta ocho; el virus mutando cada vez a variantes más transmisibles, pero menos letales. El bicho diluyéndose para poder sobrevivir.

La influenza y la gripa ahí están, dónde siempre han estado, más común en períodos invernales y, por así decir con un nuevo invitado.

En este panorama, han caído recientemente pacientes afectados en una instancia a delta y luego a ómicron, no vacunados, o vacunados a medias, los grupos vulnerables, es evidente que el coronavirus anda buscando a donde llegar y, sabemos también que, si bien hay el riesgo de que las vacunas vayan siendo menos eficaces a las nuevas cepas, cuando menos éstas ya no son tan graves. Esto no quita la idoneidad de que la mayor parte de la población esté vacunada con todo y el refuerzo.

Y aquí comienzan los problemas. Se supone que ya tendríamos la vacuna Patria…, (uno de tantos ofrecimientos que siguen al aire) ahora nos enteramos que simplemente no hay vacunas…, y se anunció el 6 de septiembre pasado la compra de la llamada Abdala; López-Gatell dijo en la conferencia matutina del presidente: “Tenemos ya el contrato con el gobierno de Cuba y su compañía de biotecnología para la vacuna Abdala, con 9 millones de dosis, dado que este es un esquema de tres dosis, serán suficientes para tres millones de niños”.

Recordemos que el 29 de diciembre de 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó en México el uso de emergencia de la vacuna Abdala. Una vacuna que la OMS solo había aprobado con ese fin, en el entendido que se requiere aún más pruebas, por lo consiguiente, no está considerada en niños; ante los serios señalamientos por expertos en el tema, el gobierno retrocedió y anunció que el biológico cubano solo se utilizaría como refuerzo en adultos.

Los casos de influenza se han desatado como se esperaba. En este clima, Hugo López Gatell solicitó a la población que no está en riesgo de enfermedad grave... abstenerse de vacunarse: “Las personas jóvenes y saludables acuden a los puestos de vacunación contra la influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra la influenza”.

El anterior es un criterio que carece de sustento científico; la vacuna debe ser universal, en el entendido que a mayor población vacunada menos población susceptible de enfermarse.

Tal parece que, si bien los mencionados grupos son de riesgo, habría que ver bajo qué contexto; es más factible que si no se compraron las vacunas suficientes se tenga que condicionar su aplicación; entiéndase: “no compramos las suficientes vacunas, vamos a priorizarlas”.

No es la primera vez que el subsecretario hace ese tipo de llamados. Más de una vez me he preguntado quién asesora al señor presidente en temas de salud, ahora me pregunto quién asesora a los asesores.

Recordemos la polémica cuando cuestionó la utilidad de vacunar contra el Covid a niños. Experimenté un déjà vu cuando señaló que no se debía vacunar a niños, que éstos le quitarían la vacuna a un adulto vulnerable y, luego Jorge Alcocer enfático remató: “yo no vacunaría a mis nietos”. Hubiera sido útil al respecto enterarse de lo que opinaban sus hijos, o sea los padres de sus nietos.

El pasado 3 de octubre de 2022, se dio el banderazo para la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional, la meta era aplicar 33.6 millones de dosis en todo el país. Dirigida a personas con factores de riesgo: mayores de 60 años, niños de seis a 59 meses, personal de salud y mujeres embarazadas. Campaña vigente hasta el 31 de marzo del 2023 o hasta agotar existencias, lo que ocurriera primero.

Al igual que con el Covid, se debió de señalizar, candelarizar en forma ordenada y eficaz y, sobre todo dar una mejor información.

Qué necesidad hay, en este clima de crispación, esta sempiterna falta de empatía de López Gatell, y una vez más la poca transparencia en el tema del mecanismo y adquisición de vacunas: cuánto se ha gastado, cómo con la mano en la cintura se tiraron 5 millones de dosis de Astra Zeneca caducadas.

¿Por qué comprar una vacuna que aún no se ha terminado de validar? Y que el mes pasado llegó en un primer embarque con 4 millones 092,500 dosis de los 9 millones de unidades que adquirió el gobierno mexicano.

¿A cómo cada dosis?, ¿será que lo sepamos? ¿Por qué solo se adquirieron alrededor de 30 millones de vacunas contra la Influenza? ¿Qué pasó con la llamada Patria?... Por cierto, absténganse de cortarse o clavarse algo oxidado, hay escasez de vacuna antitetánica.

Y sin relación al tema, no soy experto, pero en estos tiempos de la 4T se anuncia la compra a Cuba de alrededor de 200 mil toneladas de piedras para las obras del Tren Maya…

No podemos evitar los cuestionamientos, ¿ese tipo de piedra no existe en el país?..., sin licitación de por medio, ¿de a cómo la piedra? Es menos execrable una donación directa al gobierno cubano (lamentablemente no al pueblo de Cuba) y evitar, en estos tiempos de crispación, suspicacias por la contratación de médicos, vacunas con certificación incompleta y ahora piedras.

Los medicamentos no son Coca cola y papitas…, tampoco las vacunas son piedras.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor