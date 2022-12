Plaza Grande: dejan fuera a ''chapulines'' en encuentro con Claudia Sheinbaum

Acentuada división

La visita a Mérida de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anteayer domingo, mostró de nuevo la división interna de Morena en Yucatán.

Al evento asistieron en su mayoría beneficiarios de programas sociales del gobierno federal e izquierdistas que fundaron el partido en el Estado, pero no fueron los llamados "prianistas" o neomorenistas como llaman los fundadores de este partido a los chapulines que migraron a Morena en busca de beneficios políticos.

No se vio al súper delegado Joaquín Díaz Mena y su numeroso grupo de colaboradores, ni al senador recién aceptado Raúl Paz Alonzo, ni al secretario general del Infonativ, Rogerio Castro, entre otros.

En cambio, sí se vio a las diputadas locales de Morena Alejandra Novelo Segura y Rubí Argelina Be Chan; al diputado federal Mario Peraza Ramírez, acusado de ser parte de la mafia costera; a la profesora jubilada Emy Rosa Sosa Novelo, del movimiento Hormiga que denuncia cambios en la Ley del Isstey; a Jesús Solís Alpuche, y al ex delegado del RAN Pablo Duarte Sánchez.

Elogios a un ''virtual'' rival



La visita de la jefa de gobierno de Ciudad de México fue ocasión para un recoveco de la cortesía política. Emulando, quizás sin proponérselo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria elogió el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Mauricio Vila Dosal en Yucatán e, incluso, habló de repetir esa estrategia en todo el país, aunque esto significara, como ella misma dijo, que este tipo de acciones colocara al jefe del Ejecutivo yucateco como un eventual competidor en la próxima elección presidencial… contra ella misma. Otro guiño fue su referencia a “el buen trabajo hecho por Vila Dosal”.

Firmamos un Convenio de Colaboración de Desarrollo Turístico entre el @GobCDMX y el @GobYucatan, junto con @Claudiashein, Jefa de Gobierno de la #CDMX y anunciamos que @YucatanExpone se realizará en el #Zócalo de la #CDMX en 2023, impulsando los empleos de productores yucatecos. pic.twitter.com/InBS6wAKo8 — Mauricio Vila (@MauVila) December 18, 2022

Reglas que no aplican en Morena

Hablando de la visita de la aspirante presidencial de Morena, se pudo apreciar que no respetan los protocolos de seguridad, pues un integrante de su equipo de comunicación voló un dron dentro del domo de la unidad deportiva Inalámbrica, lo que va contra los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades en espacios cerrados, además de que en el lugar había unos 3,000 asistentes, según calcularon los organizadores, lo que incrementó el riesgo de que alguien saliera dañado en caso de accidente.

La acción está prohibida por Protección Civil y es sancionable, lo que por supuesto no pasó en esta ocasión. Afortunadamente la filmación e impresión de fotografías aéreas no tuvo consecuencias negativas, pero no todos los días se cuenta con suerte. Quienes saben del peligro que representa un dron en un espacio cerrado comentaron que fue una gran irresponsabilidad meterlo en un espacio compacto lleno de gente.

''Acarreados normalizados'', las cuentas no

A diferencia del pasado reciente, parece que hoy día ya nadie critica que la gente sea trasladada en autobuses y taxis a los eventos políticos, sea del partido que sea. Lo que se critica es quién paga el servicio sin decir nada ni rendir cuentas a la autoridad electoral que fiscaliza los gastos de los partidos políticos que reciben prerrogativas.

En el año que termina, Morena ha realizado tres movilizaciones masivas en las que ha contratado casi 100 autobuses y taxis colectivos para sus eventos.

Uno fue durante la instalación de la coordinadora estatal de apoyo a Claudia Sheinbaum en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en octubre; la caravana de apoyo al presidente López Obrador en Ciudad de México, el 27 de noviembre, con motivo del cuarto año de gobierno, y este domingo para la plática que dio la aspirante presidencial de Morena en la unidad deportiva Inalámbrica. El monto pagado debe de ser una cantidad importante. ¿Por qué no la dirán los organizadores?

Borrón y militancia nueva

No es nada nuevo, pero a muchos morenistas les causó escozor ver en el grupo de apoyo a Claudia Sheinbaum al exdiputado local del PRI Adolfo Calderón Sabido, quien antes de adoptar el color guinda tuvo un paso temporal en Fuerza por México, desde donde, paradójicamente, lanzó acusaciones contra personajes del partido en el cual ahora milita. Antes de ser diputado, Calderón Sabido fue alcalde de Tixkokob, también por el PRI. Cosas de la política, dirían algunos.

De figuras y figurines

La posada anual del Comité Municipal del PAN en Mérida, el miércoles pasado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, estuvo salpicada de mucha jiribilla política. Las figuras centrales fueron el alcalde meridano, Renán Barrera Concha, y la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, quienes, como quinceañeros en su noche de festejo, pasaron de mesa en mesa saludando a todos los asistentes.

Con el aplausómetro quedó claro que la militancia ya los ve, con mucha anticipación, como candidatos a la gubernatura del Estado y al Ayuntamiento de Mérida, respectivamente. No se puede decir lo mismo de otros funcionarios como el diputado federal Rommel Pacheco Marrufo, quien pasó al presídium pero, no se sabe si por descuido o deliberadamente, el maestro de ceremonias no lo mencionó por su nombre, como sí hizo con los demás integrantes del grupo.

El evento fue también marco para la reaparición de la diputada local Abril Ferreyro Rosado en actos partidistas. No faltó quien comentara que esto fue posible porque ya finalizó la Feria Yucatán Xmatkuil 2022, a la cual la legisladora –quien nunca se ha desligado del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán– dedicó buen tiempo, sobre todo en la preparación de espectáculos.

A quien algunos echaron de menos fue a la regidora Celia Rivas Rodríguez, quien ha estado presente en los eventos panistas de los últimos años. Al menos por esta ocasión no opacó a sus compañeros de la bancada blanquiazul.

Movimientos inesperados en el Poder Judicial



En algunos sectores del Poder Judicial del Estado se recibió con suspicacia la noticia de que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia recaerá en la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdez a partir del 1 de enero próximo. Y es que en los círculos de la justicia yucateca ya era vox pópuli que el designado sería el exconsejero jurídico del gobierno del Estado Mauricio Tappan Silveira, quien recientemente fue nombrado magistrado.

Por algún motivo, nos dicen, hubo cambio de decisión. En el seno del Poder Judicial también generó muchos comentarios la designación de Sari Eugenia Ávila Novelo como nueva integrante del Tribunal Superior, cuando hace apenas unos meses su nombre aparecía en las listas de aspirantes a jueces y de pronto dio el salto directo a una magistratura.

La suspicacia es mayor porque se trata de la hija del magistrado en retiro Ricardo Ávila Heredia, quien siendo presidente del Tribunal nunca metió las manos contra las reformas al Poder Judicial y terminó por cobijarse en el retiro anticipado que propuso el Ejecutivo. Todos los nuevos magistrados tienen algún lazo con el grupo que manda en Palacio de Gobierno. En las designaciones no se tomó en cuenta a ningún juez o jueza en funciones.

Al Covid-19, con recelo



Reza un dicho popular mexicano que “el miedo no anda en burro”, y eso está sucediendo porque ante el aumento considerable de contagios de Covid-19, se ve a mucha gente que tomó la decisión de usar de nuevo el cubrebocas en lugares muy concurridos, como las plazas comerciales y el Centro en estos días de aglomeración por las compras navideñas.

Y aunque la inmensa mayoría dejó de usar este artículo de protección, al parecer porque tiene la seguridad que hoy el coronavirus no mata, lo cierto es que las muertes por complicaciones derivadas por el virus crecen en forma lenta. La decisión está en cada uno, porque los gobiernos del Estado y federal ya se deslindaron del tema.