Rubén Osorio Paredes: Custodia de mamá

Ana es madre soltera de 2 hijos, uno de 7 y otra de 11 meses de edad. Gracias a una denuncia anónima, la Prodemefa se presentó en su domicilio en donde se informaba de maltratos físicos y descuidos de sus hijos menores que ponían en riesgo su integridad física.

Después del estudio respectivo se determinó que efectivamente los niños presentaban lesiones físicas y otros síntomas de abuso psicológico. ¿Pone en riesgo esta situación la custodia de Ana sobre sus hijos? ¿Qué puede hacer el papá? ¿En qué casos procede la pérdida de custodia?¿ En qué casos no?

La custodia consiste en la guarda y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, ejercida de manera directa por aquellas personas a las que les corresponde el ejercicio de la patria potestad (generalmente los progenitores). Quien tiene la custodia del menor es el que vive con él. El domicilio donde vive y habita el menor de edad es el del progenitor que tiene la custodia.

En el caso de Ana, ella está en una posición en donde ha puesto en riesgo la integridad de sus propios hijos, por lo que el papá de aquellos puede pedir el cambio de custodia a través del juicio respectivo.

Causales para perder la custodia. En qué casos sí:

I) Cuando existan agresiones físicas, verbales o de cualquier otro tipo que ponga en riesgo la integridad física, psicológica o emocional del menor.

II. Se realicen conductas reiteradas para evitar la convivencia de los hijos o hijas, con la persona o personas que tienen parentesco consanguíneo en línea recta ascendente.

III. Manipule o ejerza actos que propicie una influencia negativa sobre los hijos menores de edad al ponerlos en contra de su otro progenitor.

IV. Cualquier tipo de agresión sexual.

En qué casos no se pierde la custodia:

1) Por rehacer tu vida sentimental. 2) Casarte de nuevo. 3) Por “trabajar mucho”. 4) “Por no dedicarte a las labores del hogar”. 5) Por la orientación sexual de alguno de los progenitores.

Los niños no son moneda de cambio en un conflicto de adultos ni mucho menos medida de presión o intimidación. Lo que le haces a tu cónyuge se lo haces también a tus hijos. La custodia no se pierde o se gana en función de lo que más le convenga a uno de los progenitores sino del interés superior de los menores. El juez no decide la custodia en atención a las necesidades afectivas de alguno de los progenitores si no en función de lo que más le conviene a los niños y niñas.

Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia de cualquier resolución al respecto. Todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar físico, emocional y psicológico de los hijos.— Mérida, Yucatán.

juridicofacil@hotmail.com

Rubén Osorio y asociados

Doctor en Derecho. Titular del despacho Rubén Osorio & Asociados.