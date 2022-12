Marcelo Pérez Rodríguez: No al terror policíaco

Algo hay que hacer y pronto ante las detenciones arbitrarias y cruentas agresiones por parte de los policías.

Urge que las autoridades estatales y de la SSP tomen cartas en el asunto e implementen medidas y estrategias para erradicar esta violencia policial que preocupa a la sociedad.

El fallecimiento del joven Roberto Lanz Hernández, quien al ser detenido con violencia en el retén de Progreso se golpeó la cabeza contra el piso y lo llevó a la muerte, indigna a la sociedad y nuevamente la policía es la principal protagonista de agresión y crueldad.

No es el primer caso en Progreso de abusos y cruentas agresiones contra los detenidos a manos de los policías del lugar. Sin embargo, las autoridades municipales hacen muy poco para erradicar este mal y esa pasividad invita a los uniformados porteños a continuar con la violencia, malos tratos y tortura.

Urge entonces sanear la corporación policíaca de Progreso para terminar con esas agresiones, “mordidas” y violencia generalizada; sancionar y castigar estas acciones irrespetuosas, así como dar cursos sobre respeto a los derechos humanos y aplicar exámenes periódicos para detectar a las personas violentas y con problemas de ira.

Testimonio

Hay muchas historias alrededor de estas detenciones en el retén de Progreso. Un adulto joven me contactó y quiso dar su testimonio de las “horas de terror vividas en los separos”. Va su historia.

“Después de trabajar en el puerto fui a comer y tomé dos cervezas. Eran ya las 4:30 p.m. de ese sábado cuando llegué al retén. Soplé y me hicieron bajar. El policía fue a hablar con otro uniformado, luego se acercó y me dijo que tenía muchos grados de alcohol. Le dije que no me lo mostró en el momento. Se molestó y me contestó que estaba detenido. Una mujer policía se acercó y me dijo que si pagaba $9,600 podía irme. Le dije que no tenía ese dinero. Ante la falta de efectivo el policía me llevó a la camioneta”.

“Arriba de la camioneta me esposaron. Les dije que no era un delincuente para ese trato. En minutos llegó otro detenido y utilizaron mis esposas para esposarlo también. Quedamos unidos como en las películas de policías y ladrones. Llegamos a los separos de la comandancia y nos bajaron. Nos quitaron las esposas y nos encerraron. Ante mis quejas una mujer policía me dijo que recibían órdenes, y que veía que no estábamos ebrios”.

“Al rato un médico y su esposa llegaron detenidos, la mujer detenida por reclamarles sus violentas acciones y negarse a borrar lo grabado en el celular. Fueron encerrados por separado y les negaron una llamada ante las súplicas de la esposa que deseaba hablar a sus hijos”.

“Otros turistas llegaron después y más yucatecos. Las celdas se llenaron. Escuché que había más detenidos, pero como no había cupo se les obligó a pagar una cantidad en efectivo para no ser detenidos”.

“A un lado de mi vi a un joven que era golpeado por un grupo de policías. Trato inhumano en celdas insalubres. Después de cinco horas salimos y cada detenido pagó $12, 600 por liberar el carro, $2,000 por quedar libres y luego, además, otros $3,000 en el corralón de Mérida. Un negocio redondo. No es exageración. Yo viví ese terror”.

Indignación

El Grupo Indignación hace un llamado a las autoridades policíacas y estatales para contrarrestar estas agresiones y violencia en las detenciones y lanza una alerta ante el reciente fallecimiento del joven tabasqueño, avecindado en Progreso, detenido con golpes y empujones en un retén del puerto.

También hace un recuento de las muertes que han ocurrido en nuestro estado bajo custodia policíaca o en detenciones y ante esto el grupo señala que “En Yucatán está en riesgo la vida de cualquier persona detenida por la policía”. Asimismo, pide que esa muerte requiere “ser investigada de manera escrupulosa y de acuerdo con los más altos estándares para garantizar verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición”.

Ante esta muerte y otras, así como las detenciones con violencia y brutalidad, los focos rojos se prenden y el gobernador y el secretario de Seguridad Publica deben salir de su letargo y hermetismo para hacerle frente a estas situaciones para poner orden e implementar estrategias para erradicar esta epidemia de agresividad policíaca.

Amiguismo

Hay que terminar con el amiguismo y compadrazgo y buscar otros caminos para nombrar a los comandantes en los diversos municipios. Muchos de estos comandantes se sienten amos y señores de la comunidad, son los que estimulan los abusos y arbitrariedades y hacen equipo con los malos policías para esquilmar al ciudadano o tratarlo mal.

No podemos caer en la indiferencia ante esta violencia de muchos policías. Los ciudadanos debemos denunciar las arbitrariedades y las autoridades buscar los caminos adecuados para erradicar este mal que daña a la sociedad y da una imagen negativa de los uniformados.

Ante tantas muertes, agresiones y malos tratos en manos de los policías es momento de poner un alto a esta violencia y profesionalizar a los uniformados. Es necesario seleccionar a los aptos para portar un uniforme, una placa y un arma.

Ironía

Se presume de seguridad y de gastos en patrullas, camionetas y armas, pero los ciudadanos estamos a merced de los policías. Hay que terminar con esta agresividad y violencia policíaca o poco a poco el terror policíaco estará presente en la entidad. Y esto no lo queremos en Yucatán— Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor