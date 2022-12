Fernando Ojeda Llanes: Rumbo al cierre del ejercicio anual

Fernando Ojeda Llanes (*)

En unos días más termina el año 2022 y para las empresas su ejercicio anual, es decir, su periodo operacional de doce meses, de enero a diciembre, denominado también ejercicio fiscal.

Para el cierre se debe hacer un conteo físico de sus inventarios finales, para tal caso se realiza una programación y entrenamiento previo de las personas que realizarán esta labor.

Al realizar el conteo físico de las unidades en existencia es necesario tomar en cuenta que hay mercancías en las sucursales y algunas que están en tránsito por llegar que ya podrían estar registradas en la contabilidad, así como las pendientes de entregar que han sido facturadas.

Hay empresas que mantienen mercancías en exhibición que tienen una forma especial de ser contadas para ser incluidas en las cuentas finales, inclusive pueden existir mercancías en manos de determinados clientes pendientes de facturar.

En el caso de constructoras, invariablemente hay materiales y obra de mano en construcciones en proceso o instalaciones realizadas que no han sido facturadas, estos casos no deben pasar inadvertidos como una producción en proceso.

Al comparar cada una de las unidades inventariadas físicamente con las registradas, invariablemente se encuentran diferencias sea de más o de menos que deben investigarse, asimismo se encontrarán productos que no tuvieron movimiento durante el periodo y de otros años, esto porque no se venden por motivos varios, algunos porque pasaron de moda y ya no los utilizan los consumidores y otros por estar descompuestos o incompletos y cuando se trata de productos perecederos pueden haber vencido sus tiempos de vida útil.

Estos productos representan una pérdida para el negocio porque deberían descargarse de la cuenta de inventario.

Cuando hay faltantes al hacer las comparaciones debe hacerse una revisión de los procedimientos de registro porque puede deberse a que se realizan fraudes o robos de mercancías o de plano hay errores de registro.

Cuando el sistema de control de inventarios tiene un software que no está ligado con la contabilidad, pueden existir registros no efectuados correctamente que afectan los resultados en el costo de ventas.

Las unidades del inventario físico final deben valorizarse con los métodos adecuados ya sea promedios, Peps o Ueps, y tener consistencia en su determinación, esto significa que no se utilicen métodos diferentes a los que en forma corriente se realizan en las operaciones diarias.

Cuando no se realiza un presupuesto de compras en relación directa al de ventas, seguramente se obtendrán en la razón financiera, días de inventario en exceso, esto puede deberse a dos aspectos importantes, el primero el haber comprado sin un programa y excederse en inventarios de seguridad y segundo el no haber tomado en cuenta los saldos de inventarios iniciales. Esta falta de presupuestos y programación lleva a que se almacenen productos de lento movimiento y que a la larga se quedan resguardados sin venderse y están formando parte de los inventarios finales.

Hay empresas que realizan sus presupuestos de compras en pesos y centavos sin considerar la cantidad de unidades a adquirir, esto hace que haya inconsistencias en las existencias porque si la empresa opera diversos tipos de productos, al no identificarlos y solo tomar en cuenta los valores se incurre en excesos o faltantes.

Al finalizar el ejercicio es importante que las empresas determinen en forma correcta el costo de lo vendido y esto tiene que ver con las compras y los inventarios iniciales y finales, independientemente si se tienen excesos en almacén, esto es independiente a obtener un dato exacto del costo de las mercancías que se vendieron.

En las empresas industriales al cierre del ejercicio tiene que practicar la valuación de tres tipos de inventarios: materia prima, producción en proceso y productos terminados.

No hay que olvidar que si en los inventarios finales se detectan mercancías que no han tenido movimiento, hacer una separación contable de estas para que no se tomen en cuenta como productos buenos al considerar los inventarios al hacer el presupuesto de compras del siguiente ejercicio.

En escritos anteriores relaté la importancia de hacer el presupuesto de compras de mercancías correlacionado con el presupuesto de ventas, los inventarios finales son de importancia cuando se realiza este presupuesto con el claro objetivo de no duplicar adquisiciones de los productos que se tienen en existencia.—Mérida, Yucatán

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas