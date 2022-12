Érica Millet Corona: Una orquesta que agoniza

La Orquesta Sinfónica de Yucatán está enferma, sufre. Despide el año en agonía. La todavía institución cultural modelo de Yucatán, joven pero madura, a sus 18 años ha sido desahuciada. Espera una cura, una esperanza que provenga de quien tiene entre las manos manos su vida y tan sólo ha accedido a procurar cuidados paliativos.

¿Cuál es la responsabilidad del gobierno del estado el el mantenimiento de la orquesta? Toda. Es una responsabilidad firmada por decreto estatal en 2008, a través del cual se crea el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, el cual estipula la promesa de dotarlo “de los recursos necesarios” para cubrir la nómina y garantizar la permanencia de la institución. En otras palabras, el ejecutivo estatal no otorga recursos al Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán sino que los recibe de él. El monto de la nómina oscila alrededor de los 25 mdp y las aportaciones de los patronos más la taquilla suman entre 4 y 6 mdp anuales, aproximadamente. En los últimos dos años, se ha tenido que echar mano de las aportaciones del POSY recaudadas bajo el liderazgo de la Sra. Margarita Molina Zaldívar y a la taquilla para solventar el faltante de nómina.

La orquesta es del estado, no particular, y la decisión unilateral de cortar los presupuestos se antoja, en mi opinión, tan arbitraria como la de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, si me disculpan la analogía. Si la negativa del gobierno del estado de dotarla de recursos continúa, estaríamos mirando con tristeza a 18 años avance cultural desperdiciados.

Desde la fundación de la institución musical en el 2004 se ha invertido trabajo y recursos para consolidarla como una de las más exitosas del país, a través de un modelo administrativo que la hace también la más rentable de todas. Otras instituciones reciben el 100% de subsidio gubernamental el cual incluye no solamente el pago de ejecutantes y aparato administrativo, sino además los gastos relativos a la instrumentación y las producciones escénicas como ballets, óperas y conciertos especiales con solistas y directores huésped. En el caso de nuestra orquesta, con la tranquilidad de la nómina cubierta, estas producciones solían ser financiadas con los recursos recaudados por el patronato y taquilla, pero para eso ahora no alcanza.

Ahora bien, ¿mantener una institución como la OSY atenta contra los objetivos de democratización de la cultura? Considero que el dilema de decidir entre dar recursos a la orquesta ó fortalecer otros programas culturales en aras de democratizar el arte, es falso. Me parece también una excusa simplista del gobierno del estado, basada en argumentos muy débiles y fáciles de “vender” aprovechando el clima de polarización que impera en el país entero.

Sin embargo, con tristeza he podido notar en los comentarios y opiniones vertidos en las redes sociales respecto al tema, que las posturas alcanzan un nivel importante de polarización. Músicos de otros géneros encuentran ofensivo que una sola institución abogue por un presupuesto tan abultado cuando la necesidad del estímulo a la creación en diversos ámbitos del ecosistema cultural es grande; otros se han sentido siempre alienados. Algunas personas sienten que la orquesta existe para un público selecto, que acentúa el clasismo y abona incluso a la discriminación social con todas sus obviedades. En ese sentido, debemos reconocer que la dirección del FIGAROSY realiza esfuerzos de retribución social y estrategias de relaciones públicas que claramente resultan insuficientes, de lo contrario, la necesidad de mantener viva una orquesta que ha dado tanto a Yucatán sería evidente para todos.

Si el gobierno estatal asumiera cabalmente la responsabilidad de cumplir con el compromiso firmado en 2008 estaría en posición de dictar algunas reglas de operación que permitieran alinear el trabajo de la orquesta de manera natural a los objetivos y políticas públicas que tienen que ver con la justicia social y el desarrollo.

La OSY, como paraestatal, está invitada también a la autocrítica. En cuanto a operación, ha pecado de abuso de la autonomía que por respeto a su fundador y a la presidenta del patronato les ha sido siempre concedida, pero que ha conducido a un ostracismo que no admite opiniones ni el nlo artístico ni el lo administrativo y a un aislamiento respecto a las funciones del estado que en consecuencia no la reconoce suya.

Estamos ante un escenario muy complicado y que sin duda marcará un antes y un después en la vida cultural de Yucatán de la cual la OSY ya es pieza clave. Su desaparición a causa de una negativa del gobernador Mauricio Vila de cumplir compromisos preestablecidos, sería un descalabro histórico y una abyección estatal sin precedentes. Sin embargo, si la sinfónica se salva, si el gobierno hace las cuentas con sensatez y comprende que el costo de perderla sería mil veces más elevado que conservarla, sería momento de dictar nuevas reglas de juego en aras del progreso, porque a mi juicio, los cambios son necesarios para poder garantizar evolución y desarrollo.