Erica Millet Corona: Chispazo de esperanza

Los 19 alumnos del noveno semestre de la carrera de Diseño Gráfico que tuve frente a mí cada miércoles durante los últimos cinco meses son el universo de jóvenes que representa a un sector, mis hijas incluidas, con un perfil atiborrado de privilegios y oportunidades que han definido el momento que viven.

Están muy próximos a concluir su carrera, tienen salud y una vida profesional por delante que deberán moldear, perfilar y abrazar a punta de decisiones. La mayoría pertenece a la clase media yucateca y sus padres hemos logrado, unos con más y otros con menos esfuerzo, procurarles una educación universitaria y darles en gran medida mucho de lo que a nosotros “nos faltó” de chicos.

Son jóvenes preocupados por sus tareas, sumidos en el agobio de las entregas finales y a principios de semestre eligieron mi clase “optativa” de Relaciones Públicas como complemento a su desarrollo profesional.

¿Qué esperan estos chicos cuando se enrolan en una clase como esta?, me pregunté antes de comenzar. La respuesta no la conocían ni ellos, pero variaba entre adquirir herramientas para hablar en público, desarrollar habilidades de negociación y mejorar su capacidad de relacionarse con los demás.

Si bien estas son competencias que pueden ser resultado del estudio de las Relaciones Públicas, después de un breve diagnóstico tuve claro que las necesidades del grupo en cuanto a esta disciplina eran otras, distintas.

Estos jóvenes, próximos a dejar las aulas y enfrentarse a la inclemente y compleja realidad política y social que envuelve nuestro país, no leen habitualmente los periódicos, no sabían cómo está conformado un Cabildo o un Congreso; no conocían el propósito de la existencia de las Cámaras Empresariales y Colegios Profesionales o los géneros periodísticos a través de los cuales se les hace llegar todos los días información por diferentes medios.

Están a dos minutos de salir al mundo exterior y no conocen la manera en que está conformada la sociedad en la que viven, los ejercicios de poder de los cuales dependemos, ni cómo podemos detectar las diferentes maneras en las cuales la opinión pública busca ser modificada, a veces con motivos legítimos y otras por intereses de la clase política.

Lejos de ser una crítica a estos chicos que en todo momento estuvieron dispuestos a aprender y a analizar, la reflexión va en torno a la enajenación en la que el sistema ha envuelto a la clase media yucateca; a cómo los padres hemos creído que somos más exitosos si logramos darles más a nuestros hijos, sin detenernos a pensar si los recursos de los que los estamos dotando realmente son todo lo que ellos necesitan. Mea culpa.

A raíz de esta experiencia me he preguntado si los años de arduo trabajo para darles a mis hijas “todo” lo que me es posible darles realmente no las alejaron de la necesidad, del hambre que hace que se desarrolle ese instinto crítico y de supervivencia que está reñido con el confort de tener la vida resuelta.

Tuvimos que dar un giro al programa para enfatizar la importancia de leer y escuchar noticias para tratar de conocer quiénes son nuestros gobernantes y qué los mueve; para discernir entre notas informativas y opiniones, para tratar de entender la relevancia de la defensa del INE ante la reforma electoral en ciernes; de la trascendencia de la elección de 2024 y cómo hacerle digno frente como ciudadanos.

Hablamos de diversidad sexual, de Ayotzinapa, de feminicidios, de los recursos destinados a la cultura y de la necesidad de empaparse de ésta; de leer libros y de acercarse eventualmente al arte para no convertirse en tecnócratas fríos y faltos de sensibilidad.

Más allá de la anécdota de lo que fue para mí una enriquecedora experiencia, es importante compartirla con los amables lectores para que, con suerte, consigamos un poco de eco que haga resonar en más padres la necesidad de dar a nuestros jóvenes mucho más que únicamente conocimientos prácticos y recursos materiales.

Hace muchos años, yo tuve una materia similar en la que la maestra Nancy Walker me hizo abrir los ojos en más de una ocasión al abordar temas de una realidad económica y política de la que yo no tenía idea. Hoy, agradezco a la Universidad Marista la oportunidad de haber intentado replicar esa experiencia, que, con mucha suerte, habrá encendido algún fueguito en estas jóvenes almas.

Sobre todo, agradezco al grupo el interés que mostraron, el cual en momentos tan complejos como los que vivimos es un chispazo de esperanza en el futuro.— Mérida Yucatán.

