Plaza Grande: espaldarazo de alcaldes a Renán Barrera Concha

Cierran filas por Renán

Como un preámbulo de lo que se avecina, en esta recta final del año se han visto más activos y unidos a alcaldes del PAN en torno a la figura de Renán Barrera Concha, en una acción interpretada en círculos políticos como un espaldarazo y el inicio del cierre de filas rumbo a 2024.

Considerado el aspirante natural a la silla del Ejecutivo, el presidente municipal meridano ha tenido varias apariciones en eventos del interior del Estado en semanas recientes. En Tekax, por ejemplo, el 19 de noviembre pasado participó en la Cabalgata Federada 2022, junto con su colega tekaxeño Diego Ávila Romero y otras 400 personas.

Una semana después, el 26 de noviembre, participó junto con el gobernador Mauricio Vila Dosal en la primera Cabalgata Federada Nacional Xmatkuil 2022, que congregó a jinetes de 15 agrupaciones provenientes de 25 estados de la república, así como a representantes de El Salvador.

En este último evento, que se realizó en el marco de la Feria Yucatán Xmatkuil e impuso un récord de 2,000 participantes, Renán Barrera cabalgó con sus colegas alcaldes de Tekax, Temax, Panabá, Tizimín, Chemax, Cenotillo, Tunkás, Ticul, Sotuta, Buctzotz, Progreso, Kanasín, Umán, Dzitás, Tixkokob, Yaxcabá, Chicxulub Pueblo, Tecoh, Cansahcab, Dzemul y Maxcanú. Más recientemente, el viernes pasado y a invitación del Cabildo tizimileño que encabeza Pedro Couoh Suaste, Barrera Concha fue el orador huésped en el aniversario 41 de Tizimín como ciudad.

¿En sucesión?

El evento de aniversario del nombramiento de Tizimín como ciudad, el viernes pasado, tuvo sabor a mitin político, con amplia presencia panista. En su discurso como orador huésped, el alcalde meridano Barrera Concha destacó que Mérida y Tizimín “comparten gobiernos humanistas, sensibles y cercanos que ponen en el centro de sus políticas públicas a sus habitantes, ciudadanos responsables y trabajadores que colaboran con sus autoridades”.

Hubo hasta porras a favor de Renán Barrera y claras alusiones al tema de la próxima gubernatura. El primer concejal meridano dedicó elogios a su colega tizimileño Pedro Couoh Suaste, quien después, al tomar el micrófono, devolvió la cortesía y se esmeró en destacar los méritos del presidente municipal de Mérida, a quien llamó “hermano mayor”.

Entre los presentes estuvo el exalcalde priista Luis Fernelly Rodríguez, a quien se vio tan entusiasta como a los panistas. Al día siguiente, el sábado 3, Renán Barrera coincidió con Pedro Couoh y los alcaldes de Tekax y Valladolid, Diego Ávila Romero y Alfredo Fernández Arceo, respectivamente, en el anuncio de la estrategia integral de transporte “Va y Ven” en el salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Los cuatro alcaldes departieron, posaron para la foto y salieron al encuentro del gobernador Mauricio Vila Dosal cuando éste llegó al Salón Chichén Itzá para la presentación del proyecto de transporte, el cual beneficiará precisamente a Mérida, Tizimín, Valladolid y Tekax. Así las cosas, es notorio el cierre de filas en el panismo a varias semanas de que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, ratificó que la candidatura de ese partido a la gubernatura será para Barrera Concha, en tanto que Cecilia Patrón Laviada contenderá por el Ayuntamiento de Mérida.

Ahora es la buena



En los círculos político y jurídico no fue sorpresa que el Ejecutivo del Estado haya propuesto al exconsejero jurídico Mauricio Tappan Silveira en una de las ternas para seleccionar a un nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y no es sorpresa porque al abogado se le hizo solicitar licencia en la Consejería Jurídica del gobierno del Estado a fines de 2021, “por motivos personales”, para que no hubiera obstáculos en su postulación al Tribunal, por los tiempos que marca la ley.

En las nuevas magistraturas del Poder Judicial del Estado no se ha dado cabida a jueces y, por lo que se ve hasta ahora, esto ya no ocurrirá. Todos los magistrados entrantes son externos, afines a la administración estatal panista, igual que los nuevos consejeros de la Judicatura. Ahora no solo se asegura que Tappan Silveira será nombrado magistrado –los otros dos integrantes de esta terna son considerados “relleno” – sino que se perfila para ser el próximo presidente del máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado a partir del 1 de enero de 2023. Solo es cuestión de días para confirmarlo.

No figuran como invitados

Muy marcada está la división o preferencias oficiales en el sector turístico de Yucatán porque, una vez más, los líderes del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán y Asociación Mexicana de Hoteles, Jorge Carrillo Sáenz y Juan José Martín Pacheco, no fueron invitados a la inauguración del nuevo hotel IOH Mérida MID Center, que presidió el gobernador Mauricio Vila Dosal el pasado viernes 2.

Aunque ambos dirigentes son empresarios del ramo hotelero en Mérida y promocionan las actividades turísticas de la entidad, generalmente no figuran entre los invitados a eventos importantes relacionados con la industria turística, quizá porque son críticos del gobierno de vez en cuando.

Quien sí estuvo en primera fila fue el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, maestro Raúl Asís Monforte González, quien disfrutó de los bocadillos gourmet, los helados de barquilla y las bebidas de sabores combinados.

Proyectos por ventilar

En el mismo evento inaugural del hotel IOH Mérida, marca nueva en el sector, el gobernador Mauricio Vila no solo agradeció y felicitó al inversionista y dueño José Antonio Loret de Mola Gómory por la construcción del hotel, sino que recordó al empresario yucateco que “tenemos otros proyectos por allá, que estamos platicando y, seguramente, pronto tendremos buenas noticias”.

El gobernador no dijo de qué proyectos se trata, pero desde abril de 2021 surgió la propuesta de la construcción de un nuevo aeropuerto en terrenos de Poxilá, Umán, que sustituiría al de Mérida.

Con una inversión de 10 mil millones de pesos, el inversionista principal es Loret de Mola Gómory, propietario de las tierras de lo que sería la nueva terminal aeroportuaria. El mismo empresario tiene otro proyecto millonario para el desarrollo “Destino turístico Chichén Itzá”, el cual presentó durante el Tianguis Turístico México 2021.

Estaría ubicado en un terreno de 2,000 hectáreas que se ubica a 3 kilómetros del aeropuerto de Káua, terminal que administra Grupo Ciclo, propiedad de Loret de Mola, y a 5 kilómetros de la zona arqueológica de Chichén Itzá, que este año recibirá a más de 2 millones de visitantes. Esos dos proyectos aparentemente no tienen movimiento, quizá por ello el gobernador recalcó que pronto habrá buenas noticias.

Persisten las inconformidades

Los migrantes extranjeros con estancia legal en México que viven en Yucatán siguen padeciendo la incorrecta política del Instituto Nacional de Migración porque no mejora la atención administrativa de la oficina de Mérida, que está frente al parque de la colonia México.

En ese lugar, todos los días desde que amanece se forman largas filas de gente a la intemperie, que se dan cita con tal de cumplir con algún trámite que renueve su estancia legal en territorio nacional. Quienes conocen la operación del INM en Mérida nos dicen que este problema lo ocasionó la actual delegada Carmen Yadira de los Santos Robledo, porque mandó al 50% de su personal a la sede de Oaxaca, donde hay un campamento de migrantes que llegaron por una nueva política del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de otorgar visas temporales para 24,000 venezolanos.

Desde que los agentes migratorios de la oficina de Yucatán se fueron a Oaxaca los problemas para los migrantes legales que viven en el Estado se agudizó.

AMLO, su respaldo

Segura de que gozará de impunidad por la estimación que le tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, la profesora Alpha Tavera Escalante, presidenta estatal de Morena, no se preocupa por la denuncia en su contra que interpuso el presidente municipal de Valladolid por presunto desvío de recursos derivado de la retención de impuestos a los trabajadores durante su gestión como alcaldesa de Valladolid.

Son varios millones de pesos que no depositó a las instituciones recaudadoras fiscales, pero fue sino hasta este año cuando la nueva administración municipal panista decidió denunciar los hechos. Si la profesora Alpha Tavera niega que para su campaña que la llevó a la presidencia municipal de Valladolid fue beneficiaria del Rey del Cash con dinero en efectivo, ahora que está encumbrada y se le menciona como “corcholata” de AMLO para la gubernatura, menos teme que la judicialicen.

Visitas de notable intención

A propósito de “presidenciables”, algunos “suspirantes” a ocupar la silla grande ya comenzaron sus giras de promoción hacia el interior de la República. Un ejemplo es el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, quien estará de visita en Mérida mañana, para reunirse con la militancia del PRD y comenzar a “hacer méritos” para obtener la oportunidad de competir por el más alto puesto. Veremos qué pasa.