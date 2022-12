Carlos Loret de Mola: Gobierno de Plan B

La administración de López Obrador se ha caracterizado por su inhabilidad crónica de reconocer un error, recomponer el camino o aceptar el fracaso. Por eso se inventan que siempre hay un Plan B. Se cobijan en esta idea del Plan B, que es una ocurrencia que surge de la incapacidad de ejecutar los planes originales. Cuando no les sale algo, dicen que siempre tuvieron en mente “El Plan B”.

Como no les salió la reforma electoral, hicieron un potaje de iniciativas y le llamaron el Plan B. Con la reforma eléctrica funcionó idéntico: como no logró entregar la CFE a Bartlett, el Plan B fue el litio. Como no funcionó el AIFA, el Plan B fue dar la orden de que hubiera menos lugares disponibles en el aeropuerto Benito Juárez para que por la fuerza las aerolíneas se fueran a Santa Lucía.

Como no pueden vender el avión presidencial, el Plan B es revivir Mexicana de Aviación. Como la refinería no estuvo lista para ser inaugurado el día que se dijo, el Plan B fue inaugurar la primera fase. Como Dos Bocas no va a refinar un barril en mucho tiempo, el Plan B fue comprar una refinería en Estados Unidos para poder presumir.

Cuando se atoró el tren maya, el Plan B fue que el Ejército lo construyera. Inventó el Insabi y como fue un fracaso, el Plan B fue que se volviera IMSS-Bienestar. Si un violador no puede ser gobernador, entonces su hija es el Plan B.

Si no compró a tiempo gasolina para el país, el Plan B es inventar una guerra contra el huachicol que justifique el desabasto. Si no compró medicinas y generó desabasto, el Plan B es decir que las comprará la ONU… y tampoco funciona.

El Plan B de Claudia es Marcelo y ya anunció que tiene 300 representantes en todos los distritos electorales del país. Claudia ya se construyó su Plan B: ya estará felizmente casada. Monreal está a días de ejecutar su Plan B: saltar a la oposición.

Y el verdadero Plan B, el más relevante de todos, el que sí lleva meses en construcción, es lo que va a hacer AMLO si pierde la sucesión presidencial: poner en duda el resultado y cuestionar al INE. Por eso lo quiere débil política y económicamente. Para noquearlo más rápido.

SACIAMORBOS. 1) Nuestro hombre en la peor crisis política de América Latina recibió el cargo porque hasta allá lo llevó una relación sentimental. Así de profesional el nombramiento.

2) El presidente de Irán dice que la aplicación de la Constitución iraní debe ser flexible. Donald Trump dice que hay partes de la Constitución de Estados Unidos que deben expirar. López Obrador dice que no le vengan con eso de que la ley es la ley.

3) Es presidente, llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción, tiene un rancho, se dice heredero político de un héroe nacional… y lo agarraron con un montón de cash que nunca declaró a las autoridades, que no depositó en el banco y que trató de esconder hasta que lo descubrieron. Es el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.— Ciudad de México.

historiasreportero@gmail.com

Periodista