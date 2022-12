Edgardo Arredondo Gómez: Nos va de la patada

El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes —Jorge Valdano

Tenía 9 años. En medio del furor por llenar el álbum con las estampas respectivas, pasatiempo propio de la niñez de aquellos tiempos, llegaba por primera vez un campeonato mundial de fútbol a México.

Desde entonces adoraba el balompié. Era portero, en la época que el balón era de cuero. En aquel entonces decía ufano: “Soy Nacho Calderón”, ¿quién no quería ser como el tipo de largas patillas que además era galán de foto novelas?; hasta que después de la goleada a México por Italia, aquel 4-1 en la Bombonera de Toluca, mi ídolo fue bautizado como Nacho “Coladerón”, el héroe convertido en villano, como suele ser el destino de los cancerberos; pero también recuerdo a los mayores haber dicho: “¡Qué distinto hubiera sido con Onofre!”

En efecto, este jugador se fracturó unos días previos, abriendo la lista a la cual se agregarían con el paso de los años Claudio Suárez y el “Tecatito” Corona, de aquellos jugadores que la mala fortuna los privó de una justa mundialista y, que suele ser parte de nuestro infortunio futbolero.

Como suele ocurrir, hasta ahora, volcamos nuestra afición a Brasil que, al final de cuentas se coronó con la magia del gran Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, el mejor jugador de la historia: ¡qué Messi o Maradona!

Conforme fui creciendo, el sabor amargo de los campeonatos mundiales también fue in crescendo.

En 1974, no más no fuimos, nos eliminó Haití (Hay quien dijo que nos hicieron vudú). Entonces llegó 1978. Recuerdo en la televisión, ya a colores, un anuncio más recalcitrante que los de los partidos políticos: ¡No hay, no hay, no hay… como Levi's, Levi's, Levi's! …y ahí desfilaban dando brinquitos: Leonardo Cuéllar, aquel de la descomunal melena; un juvenil Hugo Sánchez, Pilar Reyes, “el Alacrán “Jiménez, etc.

Ahí les va este tremendo trabuco comandado por José Antonio Roca, sí, aquél que hizo resurgir al América; y así en Argentina, con música de tango de fondo, aquel globo verde inflado por la televisión: explotó; la realidad se estrelló cual brutal bofetada. Tres derrotas, la peor actuación; los germanos no tuvieron piedad, nos encajaron media docena de goles…

En esos años de mi adolescencia me uní al coro de gente que los llamó “ratones verdes”. Para entonces llegó a mi vida otra afición: la literatura y, recuerdo a mi querido maestro Roger Campos Munguía citando a Jorge Luis Borges: “El fútbol es popular porque la estupidez es popular —decía—. Once jugadores contra otros once corriendo detrás de una pelota… no son especialmente hermosos”.

Algo duro viniendo de un argentino y gran literato que, incluso años después le espetaría la cita en el rostro a César Luis Menotti en una entrevista.

Por un tiempo pensé que la literatura estaba reñida con el fútbol hasta que descubrí a Eduardo Galeano, Javier Marías, Juan Villoro y Rafel Pérez Gay, entre otros.

En 1982: ¡adiós a España!, ni nos asomamos, nos eliminaron los salvadoreños. En 1986, en casa de nuevo: una gran actuación. Cómo olvidar a Fernando Quirarte al festejar un gol lanzando besos al cielo en homenaje a su padre fallecido o, a Manuel Negrete suspendido en el aire para conectar de tijera uno de los goles más bellos que se haya visto y, ahí en medio de la mascota Piqué (un simpático chile) y la señorita Mar Castro, la del “Chiquitibun”, comenzamos, una vez más, a creer.

Pero va de nuevo: la vergüenza de “los cachirules”, no fuimos a Italia en 1990, por tramposos. Todo el país dolido, no tanto como Hugo Sánchez. Y entonces el ya citado personaje; llegó la era Menotti. Tuvo que venir un extranjero a abrirle los ojos al jugador mexicano.

Del sí se puede pasamos al sí se pudo; pero por desgracia, dejó la labor inconclusa por grilla a los directivos que lo habían traído, aunque lo sembrado dio frutos con Miguel Mejía Barón al frente.

En el mundial de Estados Unidos tuvimos una actuación sobresaliente hasta que nos eliminaron en penales (Sí, llegaron “los malditos penales”); en una época sin redes sociales, el chiste de moda: “¿Por qué a Mejía Barón no lo mandaba su mamá a comprar… pues porque se quedaba con los cambios”.

Así solemos los mexicanos responder a la desgracia, con risas y chascarrillos, hoy en día perfeccionados con los llamados memes. Algo pasó, por supuesto, los equipos mexicanos comenzaron a participar en la Liga de la Copa Libertadores y la selección en la Copa América (logrando hasta un subcampeonato) y cuando nos dimos cuenta, a pesar de no llegar al famoso 5to partido, comenzaron mejores tiempos.

Hugo Sánchez le abrió la puerta a Europa a muchos otros jugadores mexicanos que triunfaron. Una Copa Confederaciones ganándole a Brasil, un grupo de chavales en 2005 y 2011 en la categoría sub-17 nos dijeron que de veras sí se puede… y la apoteosis cuando vimos a Fernando Tena conteniendo las lágrimas después de que Oribe Peralta le clavara dos a Brasil …y ¡oh, Dios!, medalla de oro en la Olimpiada de Londres, ¿quién nos para?, ¡ahora sí a cuidarse de México! Pero nada con el famoso 5to partido…, el maldito 5to partido.

Estos días al consumarse la eliminación de México, mi vida me pasó, así como dicen que sucede en los que están a punto de morir: como una película, recordando lo que me ha tocado ver. Esta relación con la selección mexicana de fútbol, una especie de mal amor, de los ahora llamado tóxicos: “No eres tú…soy yo”, “Pégame, pero no me dejes”, “Te amo, aunque me duelas…”

No es mi intención analizar las causas o razones del fracaso; por supuesto sobran expertos en el tema, no lo soy, lo comento como aficionado, pero además lo quiero hacer desde una perspectiva distinta.

Vivimos de ilusiones. Recuerdo cuando en el vestidor del hospital donde trabajaba había compañeros que habían cambiado el billete de lotería, por el Melate: “Le pegué a cuatro…, casi le doy a cinco…, yo mejor el Melático”, y un querido compañero, el Dr. Pablo Martín, hizo una certera observación: “Cada semana lo que compramos no es un boleto, lo que compramos se llama ilusión: si me saco el Melate…”

Tal vez por eso los mexicanos vivimos estos períodos de quimeras tan llenas de esperanza, algunas colectivas, otras personales como parte ya de nuestra forma de ser, como ésta que se repite cada cuatro años.

Me queda claro que tenemos tantos problemas que hasta pareciera una afrenta tocar este tema, pero somos un país sediento de buenas noticias.

Que me perdonen los puristas, la selección mexicana de fútbol es uno de los símbolos más incrustados en nuestra idiosincrasia. El país se reinventa cada seis años con el gobierno en turno, el fútbol mexicano lo hace cada cuatro.

Asumo como un insulso fanático al fútbol que, hemos tenido un retroceso de unos cuarenta años… sí, cuarenta años. De pronto lo ganado se perdió.

Este mal sabor de boca que me dejó la eliminación de la selección, no puedo evitar compararlo con la misma sensación, un tanto inquietante, aun sin definir, que experimenté al ver las imágenes en la televisión de la tumultuosa marcha convocada por el presidente, una estampa anacrónica, tan propia de aquellos mandatarios priistas que hacían marchas y llenaban plazas con sindicalizados y acarreados.

Me he puesto a reflexionar, si este retroceso en el fútbol, guardando las debidas proporciones, no será acaso parte de un retroceso generalizado del país…espero, de todo corazón, equivocarme.— Mérida, Yucatán.

