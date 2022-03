Erica Millet Corona: Triunfo de la ciudadanía

A partir del pasado viernes cuatro de marzo, hemos recibido del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, anuncios referentes a la realización del proyecto del parque en el emblemático espacio de la ciudad conocido como La Plancha.

Comencé este artículo desde el lunes y conforme ha ido fluyendo la información ha ido modificándose la preocupación que siento y que, por igual, otros ciudadanos han manifestado al respecto.

“Mérida y Yucatán tendrán un nuevo proyecto”, supimos en principio, lo que llamó la atención, pues el sueño de ver convertido el emblemático espacio en un parque no es una novedad.

Apenas dos días después, el lunes 7 de julio, el gobernador anuncia en una rueda de prensa, apoyándose en unas tarjetas, que la inversión para el mencionado parque será de 1,400 millones de pesos.

Esta coloquial presentación se antoja improvisada, toda vez que Mauricio Vila acostumbra a hacer anuncios grandilocuentes de las obras de infraestructura que impulsa su gobierno.

Como bien lo plasmó el cartonista Tony Peraza en una de sus últimas entregas al Diario, no hubo renders, ni demasiados detalles, ni otras autoridades invitadas al anuncio.

En algo que se pareció mucho a uno de los soliloquios del presidente en las mañaneras, el gobernador enumeró las características que definirán el esperado parque. Un lago “con barquitos”, muchos árboles, áreas de comida, una pista para correr y un auditorio al aire libre para 10 mil personas, son algunos de los elementos que se mencionaron.

A partir de estos anuncios creo que es necesario hacer las siguientes reflexiones:

—El proyecto para convertir este espacio en un parque es todo, menos nuevo. Es una deuda pendiente a una solicitud que durante años ha sido reiterada, gobierno tras gobierno, sin que haya encontrado eco en las autoridades y, por tanto, solución.

Hace más de una década, el colectivo ciudadano “4 de julio”, la asociación “Gran Parque La Plancha” y un buen número de activistas comenzaron un peregrinar que ha resultado largo y hasta hoy, infructuoso.

Para el 2016, previo a la celebración del aniversario del tristemente conocido suceso del paso deprimido, el colectivo convocó a un foro de análisis sobre el destino de La Plancha, ante los rumores de que el gobierno del estado buscaba “madrugar” proponiendo un diseño que no incluía las opiniones ciudadanas.

Posterior al mencionado foro, los activistas propusieron trabajar desde una instancia neutral una visión integral consensuada, basada en un proceso de diseño participativo. Es así como consiguen que autoridades del gobierno del estado firmen con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), de la UNAM, un convenio para la elaboración de un proyecto denominado “Plan Maestro La Plancha Mérida 2016”, que pretendía ser “un instrumento de gobierno para la creación de un parque urbano” que vinculara el trabajo académico, con la visión ciudadana y con la de quienes toman decisiones desde el gobierno.

El proyecto, se dijo en su momento, sería de un “alto valor ambiental y profundo sentido social”. En aquella ocasión, participaron junto con las autoridades estatales, activistas y vecinos, representantes de los organismos de la UNAM, así como la Uady y el Cinvestav.

En reciente el anuncio del gobernador, no se hizo alusión una sola vez este plan maestro como antecedente y tampoco se mencionó el trabajo de los vecinos de la zona que no solo han soñado juntos con el destino del espacio, sino que además lo han cuidado y mantenido limpio durante años.

Félix Rubio Villanueva, representante de la asociación “Gran Parque de la Plancha”, clama por la “socialización del proyecto” que no solo se antoja importante sino también justa. Este cabildeo debe considerar las opiniones (no solo presentaciones a posteriori) de quienes han velado celosamente por el lugar, y lo reconocen como suyo, pero también de urbanistas, sociólogos y la de quienes pueden exaltar aspectos culturales e históricos de la zona y no sólo su potencial como “pulmón verde”, que sin duda es importantísimo, pero no es el único.

Creo que el gobierno del estado falla al ceder al estilo de la 4T a la hora de una propuesta que se queda corta en relación con las expectativas; pareciera que es una de esas situaciones en las que debemos dar gracias de que está sucediendo y aceptar “de lo perdido, lo que aparezca”, toda vez que ahora sabemos que los 1,400 millones de pesos que se invertirán en el sitio son recursos federales y que será el ejército el encargado de la obra, eliminando toda posibilidad de generar derrama para empresas y trabajadores yucatecos que podrían beneficiarse de la creación de fuentes de empleo, como bien apuntó en redes sociales la exalcaldesa Ana Rosa Payán Cervera.

El Gran Parque de la Plancha tendría que ser un proyecto de grandes vuelos, emblema de la ciudad de Mérida, un triunfo ciudadano y un regalo merecido para nuestra capital. Merece ser un espacio incluyente, con una visión vanguardista, que coloque al arte en el centro de la convivencia. Debe ser el parque más accesible de México, un espacio a la altura de cualquier otro en el mundo, y pienso que el presupuesto alcanza para hacerlo, pero eso tendrían que definirlo los expertos.—Mérida, Yucatán

erica.millet@gmail.com

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado