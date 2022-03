Fernando Ojeda Llanes: Los acuerdos y reuniones de trabajo

Fernando Ojeda Llanes (*)

En esta ocasión quisiera aportar lo que con mi experiencia como consultor de empresas he observado en una gran cantidad de empresas donde he participado, relativas a las formas de liderazgo de ejecutivos de la alta dirección que he podido calificar como de excelentes resultados, por lo que lo mencionaré con mi característica coloquial.

En toda organización con Gobierno Corporativo, el Consejo de administración nombra a un director o gerente general para que se haga cargo de las operaciones de la empresa y cumplir con los objetivos asignados por el mandato de los accionistas.

Las funciones de este alto directivo son varias e importantes y eso es otro boleto a mencionar más adelante, en esta ocasión me referiré a una rutina interesante de este ejecutivo, quien cuenta con muchos instrumentos para dar seguimiento a las actividades y ejercer supervisión, relato dos formas relevantes relativos a los acuerdos y reuniones que ha de tener con sus ejecutivos subalternos para ejercer las funciones rutinarias del negocio.

Según la forma de organización de la empresa, sea por procesos o departamentos funcionales, toda Dirección cuenta con un programa de trabajo para darle seguimiento a los objetivos, no solamente con los reportes, indicadores y estados financieros —expresados quizás en un balanced scorecard—, sino que es sumamente importante tener contacto personal continuo con sus ejecutivos para conocer de inmediato el avance relativo a cumplir a tiempo y con eficiencia las metas respectivas.

Son muchas las formas de reunirse con los ejecutivos, pero hay dos sumamente importantes: primera, recibir en forma continua a sus colaboradores directos en audiencias agendadas o fuera de calendario y la segunda, celebración de reuniones de trabajo en tiempos prestablecidos, sin dejar a un lado la visita directa y espontánea a los respectivos departamentos para utilizar la técnica de la observación.

Los gerentes o jefes de departamentos o procesos están en incesante actividad realizando las actividades necesarias para alcanzar sus metas programadas, toman decisiones en forma constante, debiendo cumplir con los procedimientos de control interno.

En ocasiones surgirán asuntos relevantes a resolver en donde requieren la asistencia del director o gerente general y es la oportunidad en donde el ejecutivo acude a él para intercambiar opiniones o recibir instrucciones al respecto, este es el caso de tener puerta abierta para resolver lo necesario y redactar en forma rápida un acuerdo y fechas de cumplimiento.

Acceso

En muchas ocasiones el director trabaja siempre a puerta cerrada y sus ejecutivos tienen poca oportunidad de ser recibidos, esto hace que los encargados de departamentos o procesos se retarden en tomar determinadas decisiones, es de observar que esta forma de trabajar debe ser revisada para permitir un acceso más fácil para lograr una toma de decisiones efectivas que va en línea con la obtención de ahorro de tiempo y mayor productividad.

El director o gerente general, de acuerdo con lo anterior, ha de recibir y couchear a su ejecutivo para la resolución de lo planteado, en el momento de terminarse la entrevista se debe levantar una breve minuta del asunto tratado, fechas de cumplimiento y responsables, no debe ser un asunto burocrático de formular largas actas o documentos, sino simples anotaciones pero claras y concisas para obtener evidencias de lo tratado.

Lo mencionado anteriormente es cuando el ejecutivo acude a su director, pero debe ser rutina de que éste cite con regularidad a sus ejecutivos en forma personal para que sea informado en forma oral de los avances de los programas y logro de metas.

La otra forma en que el director general da seguimiento a las actividades de la operación es a base de reuniones de trabajo con sus ejecutivos, este tipo de reuniones deben realizarse con sistema para recibir informes tanto escritos en forma ejecutiva y verbalmente, con el objeto de revisar los programas y avances en el cumplimiento de metas y terminar con una lista de acuerdos que incluyan fechas de cumplimiento y responsables de los asuntos a resolver.

Las reuniones de trabajo y las audiencias, agendadas o no, son elementos básicos que en forma sistemática debe realizar un director o gerente general como instrumento importante de supervisión a ejecutivos y sus acciones para lograr cumplir las metas que han de llevar a los objetivos asignados por el consejo de administración.

Es importante mencionar la contraparte de lo anterior y me refiero específicamente a que las reuniones de trabajo no se conviertan en rutinas de cada momento llamadas coloquialmente “juntitis”, hay que dejar que los ejecutivos se desenvuelvan por sí mismo en sus actividades y no esperar a reunirse para tomar decisiones, lo mismo sucede cuando se forman comités en exceso.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.